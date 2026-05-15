Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Στο επόμενο forum για τα fake news να καλέσετε τον Κατακουζηνό, να τον γνωρίσουμε

Στα άκρα κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο
Παύλος Μαρινάκης και Κώστας Τσουκαλάς
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς (Φωτογραφίες αρχείου / EUROKINISSI)
Συνεχίζεται η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το ακίνητο της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που ενοικιάζεται από το Κτηματολόγιο. Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε, το μεσημέρι της Παρασκευής (15.05.2026), σε υψηλούς τόνους στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βρίσκεται πίσω από τη «στοχοποίηση» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η σύγκρουση ανάμεσα στη Χαριλάου Τρικούπη και το Μαξίμου κλιμακώθηκε εκ νέου μετά την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη για την καταγγελία περί «επιχείρησης πολιτικής δολοφονίας». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «ομολόγησε» πως η κυβέρνηση χρησιμοποιεί «λάσπη ως αντίποινα» απέναντι στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ για «διαφάνεια και δικαιοσύνη».

«Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε»

Στην απάντησή του, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Παύλο Μαρινάκη ότι έστειλε μήνυμα πως «όσο συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα εντείνεται η επιχείρηση σπίλωσης». «Κύριε Μαρινάκη, μη χάνετε τον χρόνο σας. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη και πολιτική αυτονομία», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, περνώντας στην αντεπίθεση με ερωτήματα προς την κυβέρνηση.

Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα ζητήσει από υπουργούς της ΝΔ που διατηρούν λογαριασμούς, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα στο εξωτερικό «να τα επιστρέψουν στην Ελλάδα», καθώς και αν θα ζητήσει από βουλευτές της ΝΔ που έχουν νόμιμες συμβάσεις ή μισθώσεις ακινήτων με φορείς του Δημοσίου «να τις διακόψουν» επειδή είναι, κατά τη δημόσια ρητορική της κυβέρνησης, «ανήθικοι».

Ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν και το υστερόγραφο της δήλωσης: «Στο επόμενο Forum “Αλήθεια” για τα fake news οργανώστε μια συζήτηση με εσάς, τον κ. “Ζούκοφ” και τον κ. “Δημήτρη Κατακουζηνό”. Θα είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον κ. “Κατακουζηνό”».

Οι δηλώσεις Μαρινάκη και το «ΒΥΖΑΝ»

Νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είχε απαντήσει στη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη περί «επιχείρησης πολιτικής δολοφονίας», δίνοντας συνέχεια στη σύγκρουση για το ακίνητο της οικογένειας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι “όποιος παίρνει ανέμους, θερίζει θύελλες”», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι επέλεξε να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις και να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε «ατέρμονη δικαστική συζήτηση» για υποθέσεις που βρίσκονται στη Δικαιοσύνη.

Απαντώντας, δε, στις αναφορές περί «μούφα δημοσιογράφου» και στο όνομα «Κατακουζηνός», ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε δηκτικά: «Εγώ από Κατακουζηνό ξέρω μόνο τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό από το “Κωνσταντίνου και Ελένης”». Συνέχισε, μάλιστα, στο ίδιο ύφος, κάνοντας αναφορά στο κόμμα «ΒΥΖΑΝ» από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά: «Εάν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις το ΠΑΣΟΚ, θα έχει την τύχη του κόμματος “ΒΥΖΑΝ”».

