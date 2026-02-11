Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου για την παραίτηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει»

Παρά την ανησυχία που επικρατεί εντός της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία έχει μείνει με το ελάχιστο όριο βουλευτών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε το μήνυμα πως ο αγώνας συνεχίζεται
Η Έλενα Καραγεωργοπούλου με την Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η Έλενα Καραγεωργοπούλου με την Ζωή Κωνσταντοπούλου / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε σήμερα (11.02.2026) ανάρτηση στα social media, δίνοντας το μήνυμα πως η αγάπη στο τέλος θα νικήσει, παρά την γενικότερη ανησυχία που επικρατεί για το ότι το κόμμα της έχει μείνει με το ελάχιστο όριο βουλευτών.

Στην επιστολή της παραίτησης από την Πλεύση Ελευθερίας, η Έλενα Καραγεωργοπούλου έκανε λόγο για «διαφορετική πολιτική στάθμισης ανάμεσα στον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ενίσχυση του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου». Στην πρώτη της αντίδραση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται ενωτική, δεν αναφέρει καθόλου το όνομα της πρώην βουλευτή και τονίζει πως τα χτυπήματα που δέχεται το κόμμα της, της δίνουν περισσότερη δύναμη.

«Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας. Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει», αναφέρει συγκεκριμένα.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει μείνει πλέον με το ελάχιστο όριο βουλευτών, δηλαδή με 5 βουλευτές. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ακόμη ένας, τότε αυτόματα διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα υπόλοιπα μέλη του κόμματος έχουν προσεγγίσει ιδιαίτερα τον Σπύρο Μπιμπίλα ο οποίος κατά καιρούς έχει εκφράσει πως θέλει να παραιτηθεί από την πολιτική σκηνή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
113
100
86
61
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Αντώνης Ψαρόπουλος: Πάνω από 2 χρόνια θα τραβήξει η δίκη των Τεμπών, θα γίνουν και φέτος συγκεντρώσεις
«Υπάρχουν αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία», είπε, κληθείς να σχολιάσει την ανάρτηση του Νίκου Πλακιά ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο
Ο δικηγόρος και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος
Στο «Λευκό Παλάτι» του Ερντογάν ο Μητσοτάκης: Οι «κόκκινες γραμμές» της Αθήνας και οι επιδιώξεις των δύο ηγετών
Ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσκληθεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 6
Κυριάκος Μητσοτάκης – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Επτά χρόνια συναντήσεων, από το Λονδίνο και τον Βόσπορο έως το «ναυάγιο» της Νέας Υόρκης
Από το 2019 έως σήμερα, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Τουρκίας έχουν βρεθεί επανειλημμένως στο ίδιο τραπέζι, με κάθε ραντεβού να αποτυπώνει τις απόπειρες επαναπροσέγγισης
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι
60
Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις 100 ημέρες ως πρέσβης: Ανεβάσαμε τη στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ – Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη
«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλους στόχους και τους υλοποιούμε», λέει η Γκιλφόιλ σε βίντεο για τις 100 ημέρες της στην Αθήνα
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Newsit logo
Newsit logo