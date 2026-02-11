Ζωή Κωνσταντοπούλου για την παραίτηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει»

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε σήμερα (11.02.2026) ανάρτηση στα social media, δίνοντας το μήνυμα πως η αγάπη στο τέλος θα νικήσει, παρά την γενικότερη ανησυχία που επικρατεί για το ότι το κόμμα της έχει μείνει με το ελάχιστο όριο βουλευτών.

Στην επιστολή της παραίτησης από την Πλεύση Ελευθερίας, η Έλενα Καραγεωργοπούλου έκανε λόγο για «διαφορετική πολιτική στάθμισης ανάμεσα στον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ενίσχυση του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου». Στην πρώτη της αντίδραση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται ενωτική, δεν αναφέρει καθόλου το όνομα της πρώην βουλευτή και τονίζει πως τα χτυπήματα που δέχεται το κόμμα της, της δίνουν περισσότερη δύναμη.

«Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας. Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει», αναφέρει συγκεκριμένα.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει μείνει πλέον με το ελάχιστο όριο βουλευτών, δηλαδή με 5 βουλευτές. Σε περίπτωση που παραιτηθεί ακόμη ένας, τότε αυτόματα διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα υπόλοιπα μέλη του κόμματος έχουν προσεγγίσει ιδιαίτερα τον Σπύρο Μπιμπίλα ο οποίος κατά καιρούς έχει εκφράσει πως θέλει να παραιτηθεί από την πολιτική σκηνή.