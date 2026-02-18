Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Παρακράτος Άδωνι Γεωργιάδη στην Επιθεώρηση Εργασίας – Χτίζει αντιπερισπασμό πάνω σε ένα ψέμα»

Μετά το «ελεεινό υποκείμενο» στον Άδωνι Γεωργιάδη και τις εκατέρωθεν μηνύσεις, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπερασπίστηκε, ξανά, τον εαυτό της και την Πλεύση Ελευθερίας, σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως η Άννα Καρακίτσου έχει μείνει απλήρωτη από το κόμμα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Konta News 19:00», την Τρίτη (17.02.2026) η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για επιχείρηση απόπειρας εκβιασμού αλλά και για παρακράτος στην Επιθεώρηση Εργασίας από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε πως η Άννα Καρακίτσου δεν εργάζεται στην Πλεύση Ελευθερίας από τον Φεβρουάριου του 2025 και πλέον ασχολείται με το τραγούδι και με άλλες δουλειές στην Πάρο. Υπενθυμίζεται πως η Άννα Καρακίτσου φέρεται πως έχει καταθέσει μήνυση επειδή δεν έχει πληρωθεί τους τελευταίους μήνες από την Πλεύση Ελευθερίας.

Υποστήριξε ξανά πως δεν έχει φτάσει καμία μήνυση στα χέρια της και εξαπέλυσε πυρά κατά των δημοσιογράφων Πέτρου Κουσουλού και Βασιλικής Πολύζου.

Στη συνέχεια τόνισε πως όλη η υπόθεση με την μήνυση είναι κατασκευασμένη, ώστε η κοινή γνώμη να στρέψει την προσοχή της στην ίδια και όχι στην υπόθεση της Βιολάντα ή του Γιάννη Παναγόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τέλος, έκανε λόγο για ομολογία από τον Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την παρακρατική δράση στους «κόλπους» της αστυνομίας, λέγοντας πως ο υπουργός Υγείας, έχει χτίσει στρατό αστυνομικών που τους χρησιμοποιεί ιδιωτικά και του δίνουν αναφορά για ζητήματα που εμπίπτουν στο υπηρεσιακό απόρρητο.

Αυτό το σχόλιο ήρθε μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για έναν αστυνομικό – φίλο του που του είπε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων, φορώντας ρόμα.

«Ο Γεωργιάδης, ενώ έχει διαλύσει τη δημόσια υγεία, έχει δημιουργήσει παρακράτος στην Επιθεώρηση Εργασίας. Δεν πάει να ελέγξει τη Βιολάντα και ασχολείται με μία υποτιθέμενη καταγγελία για την οποία η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει ενημερωθεί. Η Άννα Καρακίτσου, έχει πάψει να εργάζεται στην Πλεύση Ελευθερίας από τον Φεβρουάριου του 2025, κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια και βρίσκεται στην Πάρο κάνοντας και άλλες δουλειές. Είναι κατασκευασμένο το θέμα. Μαζί με τύπους όπως ο Κουσουλός και Πολύζου, έχουν στήσει επιχείρηση κατ’ επάγγελμα απόπειρα εκβιασμούς σε εκείνους που ενοχλούν το σύστημα», ανέφερε αρχικά.

«Όποιος έχει τυχόν παραλάβει καταγγελία και αντί να ενημερώσει τον καταγγελλόμενο, ενημερώνει τον Άδωνι Γεωργιάδη, όπως κάνουν οι αστυνομικοί φίλοι του, θα πρέπει να ελεγχθεί το τι είδους επιθεώρηση εργασίας είναι αυτή», συνέχισε.

«Προσπαθεί να χτίσει αντιπερισπασμό πάνω σε ένα ψέμα. Εκείνοι που αισθάνονται ελεγχόμενοι και για τη Βιολάντα που λειτουργούσε χωρίς να πληρούνται τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και για την υπόθεση Παναγόπουλου, πρέπει να ελεγχθούν. Προσπαθούν να τραβήξουν αλλού την προσοχή», πρόσθεσε.

«Η επίθεση είναι συντονισμένη και την κάνει ο υπουργός που ομολόγησε πως έχει παρακρατική δράση και αστυνομικούς που του δίνουν αναφορά για πράγματα που εμπίπτουν στο υπηρεσιακό απόρρητο. Έχει χτίσει στρατό αστυνομικών που τους χρησιμοποιεί ιδιωτικά», συνέχισε.