Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Παρακράτος Άδωνι Γεωργιάδη στην Επιθεώρηση Εργασίας – Χτίζει αντιπερισπασμό πάνω σε ένα ψέμα»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για κατασκευασμένη υπόθεση και αντιπερισπασμό ώστε η κοινή γνώμη να μην ασχοληθεί με την έκρηξη στη Βιολάντα και την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπολου
Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Μετά το «ελεεινό υποκείμενο» στον Άδωνι Γεωργιάδη και τις εκατέρωθεν μηνύσεις, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπερασπίστηκε, ξανά, τον εαυτό της και την Πλεύση Ελευθερίας, σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως η Άννα Καρακίτσου έχει μείνει απλήρωτη από το κόμμα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Konta News 19:00», την Τρίτη (17.02.2026) η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για επιχείρηση απόπειρας εκβιασμού αλλά και για παρακράτος στην Επιθεώρηση Εργασίας από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε πως η Άννα Καρακίτσου δεν εργάζεται στην Πλεύση Ελευθερίας από τον Φεβρουάριου του 2025 και πλέον ασχολείται με το τραγούδι και με άλλες δουλειές στην Πάρο. Υπενθυμίζεται πως η Άννα Καρακίτσου φέρεται πως έχει καταθέσει μήνυση επειδή δεν έχει πληρωθεί τους τελευταίους μήνες από την Πλεύση Ελευθερίας.

Υποστήριξε ξανά πως δεν έχει φτάσει καμία μήνυση στα χέρια της και εξαπέλυσε πυρά κατά των δημοσιογράφων Πέτρου Κουσουλού και Βασιλικής Πολύζου.

Στη συνέχεια τόνισε πως όλη η υπόθεση με την μήνυση είναι κατασκευασμένη, ώστε η κοινή γνώμη να στρέψει την προσοχή της στην ίδια και όχι στην υπόθεση της Βιολάντα ή του Γιάννη Παναγόπουλου.

Στο τέλος, έκανε λόγο για ομολογία από τον Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την παρακρατική δράση στους «κόλπους» της αστυνομίας, λέγοντας πως ο υπουργός Υγείας, έχει χτίσει στρατό αστυνομικών που τους χρησιμοποιεί ιδιωτικά και του δίνουν αναφορά για ζητήματα που εμπίπτουν στο υπηρεσιακό απόρρητο.

Αυτό το σχόλιο ήρθε μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για έναν αστυνομικό – φίλο του που του είπε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων, φορώντας ρόμα.

«Ο Γεωργιάδης, ενώ έχει διαλύσει τη δημόσια υγεία, έχει δημιουργήσει παρακράτος στην Επιθεώρηση Εργασίας. Δεν πάει να ελέγξει τη Βιολάντα και ασχολείται με μία υποτιθέμενη καταγγελία για την οποία η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει ενημερωθεί. Η Άννα Καρακίτσου, έχει πάψει να εργάζεται στην Πλεύση Ελευθερίας από τον Φεβρουάριου του 2025, κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια και βρίσκεται στην Πάρο κάνοντας και άλλες δουλειές. Είναι κατασκευασμένο το θέμα. Μαζί με τύπους όπως ο Κουσουλός και Πολύζου, έχουν στήσει επιχείρηση κατ’ επάγγελμα απόπειρα εκβιασμούς σε εκείνους που ενοχλούν το σύστημα», ανέφερε αρχικά.

«Όποιος έχει τυχόν παραλάβει καταγγελία και αντί να ενημερώσει τον καταγγελλόμενο, ενημερώνει τον Άδωνι Γεωργιάδη, όπως κάνουν οι αστυνομικοί φίλοι του, θα πρέπει να ελεγχθεί το τι είδους επιθεώρηση εργασίας είναι αυτή», συνέχισε.

«Προσπαθεί να χτίσει αντιπερισπασμό πάνω σε ένα ψέμα. Εκείνοι που αισθάνονται ελεγχόμενοι και για τη Βιολάντα που λειτουργούσε χωρίς να πληρούνται τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και για την υπόθεση Παναγόπουλου, πρέπει να ελεγχθούν. Προσπαθούν να τραβήξουν αλλού την προσοχή», πρόσθεσε.

«Η επίθεση είναι συντονισμένη και την κάνει ο υπουργός που ομολόγησε πως έχει παρακρατική δράση και αστυνομικούς που του δίνουν αναφορά για πράγματα που εμπίπτουν στο υπηρεσιακό απόρρητο. Έχει χτίσει στρατό αστυνομικών που τους χρησιμοποιεί ιδιωτικά», συνέχισε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
84
74
71
53
53
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Σκληρό ροκ» ΝΔ με ΠΑΣΟΚ με άρωμα «σκανδάλου»: Η στρατηγική του Μαξίμου στον δρόμο για τις κάλπες
Βασικό «όπλο» της «γαλάζιας» παράταξης, είναι ο κατακερματισμός στο πολιτικό σκηνικό και η αδυναμία συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων, ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς
Κυριακος Μητσοτάκης
Κωνσταντίνος Τασούλας για τις φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής: «Καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρετίζει την πρωτοβουλία του υπουργείο Πολιτισμού για την εξασφάλιση των ιστορικών ντοκουμέντων από τις εκτελέσεις αγωνιστών την περίοδο της κατοχής
Κωνσταντίνος Τασούλας
Φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής: «Είμαστε περήφανοι, δεν λύγισαν, δεν λιγοψύχησαν» δηλώνουν στο newsit.gr συγγενείς των εκτελεσθέντων
Τα 12 ιστορικά ντοκουμέντα που εμφανίστηκαν προς δημοπράτηση στο eBay και εξετάζει το ΥΠΠΟ φωτίζουν για πρώτη φορά τις τελευταίες στιγμές των 200 της Πρωτομαγιάς του ’44, ενώ συγγενείς μιλούν για «ανατριχίλα» και υπερηφάνεια και εντείνονται οι πιέσεις να αποκτηθούν από το κράτος
Κομμουνιστές αντιστασιακοί οδηγούνται στο απόσπασμα την Πρωτομαγιά του '44
25
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαψεύδει τις καταγγελίες για απλήρωτη εργαζόμενη: «Δεν απασχολείται στην Πλεύση Ελευθερίας εδώ και ένα χρόνο»
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μιλά για «κακοστημένη σκηνοθεσία» στην υπόθεση «Βιολάντα», καταγγέλλει και «εντεταλμένες προσπάθειες εκβίασης» και δηλώνει ότι θα προσφύγει στην Δικαιοσύνη κατά Γεωργιάδη, Κουσουλό και Πολύζο
Ζωή Κωνσταντοπούλου 23
Κυριάκος Μητσοτάκης για ανεργία στους νέους: Στόχος να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές
Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός αναφέρεται σε φοροελαφρύνσεις για νέους έως 25 ετών, στο «Σπίτι μου ΙΙ» και στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, σημειώνοντας ότι «η ακρίβεια και το στεγαστικό πιέζουν»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Newsit logo
Newsit logo