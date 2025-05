Metallica: 16 χρόνια μετά επιστρέφουν στην Ελλάδα και θυμόμαστε τη συναυλία – ορόσημο του 2010 που έμεινε στην ιστορία

Υπάρχουν συναυλίες που απλώς τις παρακολουθείς και συναυλίες που τις κουβαλάς μαζί σου για μια ζωή. Η εμφάνιση των Metallica στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2010 ανήκει σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία.

Ήταν 24 Ιουνίου 2010. Το Terra Vibe στη Μαλακάσα φιλοξενούσε εκείνη τη μέρα κάτι παραπάνω από μια συναυλία. Ήταν το Sonisphere Festival και μαζί του έφερνε για πρώτη – και μοναδική – φορά στην Ελλάδα τους «Big Four» του thrash metal: Metallica, Slayer, Megadeth και Anthrax. Μια σύμπραξη-θρύλο, ένα όνειρο δεκαετιών που γινόταν πραγματικότητα.

Και η Αθήνα, έστω και για ένα βράδυ, γινόταν το κέντρο της παγκόσμιας metal κοινότητας, με επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό. Το συναυλιακό κέντρο μεταμορώθηκε σε ναό του metal.

Μετά από 16 χρόνια, το αγαπημένο ροκ συγκρότημα, Metallica, επιστρέφει στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι μέσα από ανάρτησή τους στο Facebook.

Οι θρύλοι της ροκ μουσικής θα παίξουν στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου του 2026, φέρνοντας για πρώτη φορά στη χώρα μας την εντυπωσιακή 360° (in-the-round) σκηνή του M72. Αυτού του τύπου σκηνή έχει καταπλήξει ήδη εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Το συγκρότημα επιστρέφει στη χώρα μας για την πέμπτη συναυλία του, στην οποία θα συμμετάσχουν ως special guests οι Gojira και Knocked Loose.

Η ευρωπαϊκή/βρετανική περιοδεία M72 2026 διοργανώνεται από τη Live Nation.

Όπως πάντα, μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο που πωλείται θα διατεθεί σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις μέσω του ιδρύματος All Within My Hands του συγκροτήματος, που επιχορηγεί προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου πρωτοβουλίας Metallica Scholars που διανύει πλέον τον έβδομο χρόνο της, περισσότερα από 7,4 εκατομμύρια για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και πάνω από 4,7 εκατομμύρια για προσπάθειες ανακούφισης από φυσικές καταστροφές.

Από την έναρξή της τον Απρίλιο του 2023 στο Άμστερνταμ, η M72 περιοδεία έχει φέρει τους Metallica μπροστά σε περίπου 4 εκατομμύρια θεατές.

Έχει χαρακτηριστεί από τα διεθνή μέσα ως «μια συνολικά ζωοποιός εμπειρία» (Billboard), «αδιαμφισβήτητα επική» (Metal Hammer), «ένα σόου που κόβει την ανάσα» (Detroit News), «θριαμβευτική» (Kerrang!) και «η πιο δεμένη και φλογερή εμφάνιση των Metallica εδώ και χρόνια» (Los Angeles Times).

Πίσω στο 2010

Η ημέρα ξεκίνησε με ζέστη και περίσσιο ενθουσιασμό. Μα καθώς πλησίαζε το βράδυ, τα πρώτα σύννεφα έκαναν την εμφάνισή τους και έφερναν μαζί τους τον φόβο της βροχής και την αγωνία ακύρωσης της πολυπόθητης συναυλίας. Η βροχή ξεκίνησε κι όταν οι Metallica ανέβηκαν στη σκηνή, οι ουρανοί αποφάσισαν να ανοίξουν για τα καλά.

Και όμως – κανείς δεν έφυγε. Αντιθέτως, κάτι μαγικό συνέβη εκείνο το βράδυ. Η βροχή, αντί να χαλάσει τη συναυλία, την έκανε μυθική.

Το συγκρότημα άνοιξε τη συναυλία με το Creeping Death και ξεσήκωσε τους πάντες. Ακολούθησαν και οι υπόλοιπες μεγάλες τους επιτυχίες Fade to Black, The End of the Line, Master of Puppets, Harvester of Sorrow.

Η σκηνή σείστηκε, οι σταγόνες χτυπούσαν αλύπητα, αλλά ο κόσμος απτόητος. Αντίθετα, τραγουδούσε, φώναζε, χτυπιόταν σαν να μην υπάρχει αύριο.

«Are you with us?», ούρλιαξε ο Τζέιμς Χέτφιλντ, κοιτώντας τις χιλιάδες πρόσωπα που είχαν γίνει ένα με τη βροχή.



Το κοινό, ήδη μούσκεμα, απάντησε με κραυγές. Το νερό, ο ήχος και ο παλμός του πλήθους συντονίζονταν απόλυτα.

Οι Metallica είχαν ήδη επισκεφθεί την Ελλάδα το 1993, το 1999 και το 2007. Όμως εκείνη η βραδιά του 2010 δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Κάτω από τόνους νερού, αποδείχτηκε η μοναδική σχέση της μπάντας με το ελληνικό κοινό.



Το κοινό ήταν ένα με τη μπάντα. Η βροχή, η μουσική, τα πρόσωπα – όλα αυτά έγιναν ιστορία. Μια ιστορία που μεταφέρθηκε από στόμα σε στόμα, από βίντεο σε social media. Όσοι δε ήταν εκεί, δεν θα την ξεχάσουν ποτέ.

2026: Η επιστροφή των θρύλων

Και τώρα, 16 χρόνια μετά, οι Metallica επιστρέφουν. Στις 9 Μαΐου 2026, θα ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της νέας τους ευρωπαϊκής περιοδείας. Η Αθήνα θα είναι η πρώτη στάση – και αυτή τη φορά, οι Metallica φέρνουν μαζί τους την εντυπωσιακή 360° σκηνή του M72, ένα θέαμα που έχει ήδη καταπλήξει εκατομμύρια θεατές στον κόσμο.

Οι προσδοκίες είναι τεράστιες, όχι μόνο γιατί είναι οι Metallica, αλλά γιατί η τελευταία τους εμφάνιση ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια συναυλία.

Και κάθε φορά που οι Metallica επιστρέφουν, ξέρουμε πως δεν είναι απλώς συναυλία – είναι υπόσχεση.

Και η βραδιά του 2010 είναι η απόδειξη ότι αυτή η υπόσχεση τηρείται. Με ήλιο ή με καταρρακτώδη βροχή. Θα δείξει…