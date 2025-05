Metallica live στο ΟΑΚΑ: Όλες οι πληροφορίες για τα εισιτήρια της επικής συναυλίας – Special πακέτα από 2.445 ευρώ

Horns up! Το επιδραστικότερο συγκρότημα της metal στον πλανήτη, οι θεοί, οι μάγοι των riffs, οι hit makers – οι Metallica είναι γνωστοί και στους haters της μέταλ σκηνής-, το mega group με τα εκατομμύρια fans που ανατριχιάζουν από την πρώτη τους νότα, πατούν τα βαρύτιμα πόδια τους στην Ελλάδα.

Η «ιερή» τετράδα των Metallica: Τζέιμς Χέτφιλντ, Λαρς Ούλρικ, Κερκ Χάμμετ και Ρόμπερτ Τρουχίγιο έκαναν σήμερα (22.05.2025) τους χιλιάδες metalheads της Ελλάδας να τιναχτούν από τη χαρά τους στο ταβάνι όταν ανακοίνωσαν τη στάση τους στο ΟΑΚΑ, στις 9 Μαϊου 2026- επιτέλους υπάρχει κάτι για αναμονή!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της επικής συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ έριξε- όπως ήταν φυσικό- το ελληνικό διαδίκτυο.

Ο γρήγορος ρυθμός και η επιθετική μουσική της μπάντας την κατέστησε ως μία από τις ιδρυτικές μπάντες της thrash metal μουσικής ονόματι «Big Four», δίπλα στους Megadeth, Anthrax και Slayer.

Σήμερα, οι Metallica αποτελούνται από τους Ούλρικ και Χέτφιλντ, τον Κερκ Χάμμετ (κιθάρα) και τον Ρόμπερτ Τρουχίγιο (μπάσο), ενώ από το συγκρότημα πέρασαν και ο Ντέιβ Μαστέιν, μετέπειτα ιδρυτής των Megadeth, ο Κλιφ Μπάρτον, ο Τζέισον Νιούστεντ, που αντικατέστησε τον Μπέρτον μετά τον θάνατό του σε τροχαίο δυστύχημα στη Σουηδία, καθώς επίσης κι ο Ρον ΜακΓκόβνεϊ, που ήταν ο αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος μέχρι που τον αντικατέστησε ο Μπάρτον το 1982.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Metallica (@metallica)

Με πωλήσεις 70 εκατομμυρίων άλμπουμ στις ΗΠΑ (RIAA Total Sales) και περισσότερα από 80 εκατομμύρια άλμπουμ εκτός αυτών, έχουν πουλήσει περίπου 150 εκατομμύρια άλμπουμ, παγκοσμίως.

Το συγκρότημα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα heavy metal συγκροτήματα στην ιστορία, ενώ γενικά κατατάσσεται έβδομο, με βάση τις πωλήσεις, στην ως τώρα αμερικανική μουσική ιστορία.

Από την έναρξη της περιοδείας τους, M72, τον Απρίλιο του 2023 στο Άμστερνταμ, έχει φέρει τους Metallica μπροστά σε περίπου 4 εκατομμύρια θεατές.

Έχει χαρακτηριστεί από τα διεθνή μέσα ως «μια συνολικά ζωοποιός εμπειρία» (Billboard), «αδιαμφισβήτητα επική» (Metal Hammer), «ένα σόου που κόβει την ανάσα» (Detroit News), «θριαμβευτική» (Kerrang!) και «η πιο δεμένη και φλογερή εμφάνιση των Metallica εδώ και χρόνια» (Los Angeles Times).

Η περιοδεία M72 2026 θα συνεχίσει την παράδοση των No Repeat Weekends, με κάθε μία από τις δύο βραδιές να έχει εντελώς διαφορετικό setlist και διαφορετικά support σχήματα. Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνονται οι πρώτες συναυλίες του συγκροτήματος σε Φρανκφούρτη και Δουβλίνο από την εποχή της World Magnetic Tour το 2009 (Deutsche Bank Park, 22 & 24 Μαΐου και Aviva Stadium, 19 & 21 Ιουνίου αντίστοιχα), καθώς και η πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στη Βουδαπέστη (11 & 13 Ιουνίου) και στο Λονδίνο (3 & 5 Ιουλίου).

Η περιοδεία περιλαμβάνει επίσης μεμονωμένες εμφανίσεις με πλήρη παραγωγή και τη θρυλική in-the-round σκηνή σε πόλεις όπως:

Αθήνα (9 Μαΐου), Βουκουρέστι (13 Μαΐου), Χορζούφ (19 Μαΐου), Ζυρίχη (27 Μαΐου), Βερολίνο (30 Μαΐου), Μπολόνια (3 Ιουνίου), Γλασκώβη (25 Ιουνίου), Κάρντιφ (28 Ιουνίου).

Το support στη φετινή ευρωπαϊκή περιοδεία των Metallica θα αναλάβουν οι Gojira, Pantera, Knocked Loose και Avatar.

Όπως πάντα, μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο που πωλείται θα διατεθεί σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις μέσω του ιδρύματος All Within My Hands του συγκροτήματος.

Το ίδρυμα, που δημιουργήθηκε το 2017 ως ένας τρόπος να ανταποδώσουν οι Metallica στις κοινότητες που τους στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του – προσφέροντας 11,4 εκατομμύρια σε επιχορηγήσεις για προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου πρωτοβουλίας Metallica Scholars που διανύει πλέον τον έβδομο χρόνο της, περισσότερα από 7,4 εκατομμύρια για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και πάνω από 4,7 εκατομμύρια για προσπάθειες ανακούφισης από φυσικές καταστροφές.

Τα εισιτήρια της συναυλίας θα είναι διαθέσιμα την Παρασκευή 30 Μαΐου στις 10:00 μέσω της ticketmaster.gr.

Η προπώληση για τo Fan Club ξεκινά την Τρίτη 27 Μαΐου.

Η προπώληση για όσους έχουν εγγραφεί στο www.highpriority.gr έως τις 25 Μαΐου ξεκινά την Πέμπτη 29 Μαΐου στις 10:00 π.μ.

Για όσους θέλουν να προμηθευτούν τα πιο ακριβά πακέτα, οι τιμές είναι διαθέσιμες παρακάτω. Προσοχή: Οι τιμές αφορούν μόνο τα special πακέτα εισιτηρίων και όχι τα απλά εισιτήρια σε αρένα και κερκίδες!



NOTHING ELSE MATTERS – SNAKE PIT EXPERIENCE

Από €2.445

Ένα (1) εισιτήριο για το Snake Pit, έναν αποκλειστικό χώρο ορθίων που βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής

Μια (1) εμπειρία meet & greet στα παρασκήνια με δύο (2) μέλη του συγκροτήματος, που περιλαμβάνει φωτογραφία από τον επίσημο φωτογράφο της περιοδείας και ομαδική συζήτηση με τα ίδια δύο μέλη*

Μια (1) ξενάγηση στην παραγωγή με μέλος του πληρώματος των Metallica και φωτογραφία πάνω στη σκηνή

Πάρτι με άλλους φανς των Metallica στο επίσημο pre-show lounge “Black Box”, με τρία (3) δωρεάν ποτά, καναπεδάκια και σνακ

Μία (1) αφίσα περιορισμένης έκδοσης και ειδική για το συγκεκριμένο σόου**

Ένα (1) αυτόγραφο σετ λίστας τραγουδιών του σόου**

Ένα (1) είδος πόσιμου σκεύους Metallica x YETI περιορισμένης έκδοσης**

Ένα (1) MP3 με την ηχογράφηση του ζωντανού σόου**

Παροχές στον χώρο, όπως: ειδικό σημείο check-in για εμπλουτισμένες εμπειρίες, προτεραιότητα εισόδου στον χώρο, και αφιερωμένη ομάδα υποστήριξης***

MOTH INTO FLAME – SNAKE PIT EXPERIENCE

Από €775

Ένα (1) εισιτήριο για το Snake Pit, έναν αποκλειστικό χώρο ορθίων στο κέντρο της σκηνής

Πάρτι με άλλους φανς στο pre-show lounge “Black Box”, με τρία (3) δωρεάν ποτά, καναπεδάκια και σνακ

Ένα (1) είδος πόσιμου σκεύους Metallica x YETI περιορισμένης έκδοσης*

Ένα (1) MP3 με την ηχογράφηση του ζωντανού σόου*

Παροχές στον χώρο, όπως: ειδικό check-in, προτεραιότητα εισόδου και αφιερωμένη ομάδα υποστήριξης**

ONE – ENHANCED EXPERIENCE

Από €595

Ένα (1) εισιτήριο για τις καλύτερες διαθέσιμες καθιστές θέσεις στη χαμηλή εξέδρα

Πάρτι στο “Black Box” pre-show lounge (3 ποτά, καναπεδάκια, σνακ)

Ένα (1) ποτήρι Metallica x YETI περιορισμένης έκδοσης*

Ένα (1) MP3 με την ηχογράφηση του ζωντανού σόου*

Παροχές στον χώρο, όπως: ειδικό check-in, προτεραιότητα εισόδου και αφιερωμένη ομάδα υποστήριξης**

SNAKE PIT PACKAGE

Από €550

Ένα (1) εισιτήριο για το Snake Pit

Ένα (1) ποτήρι Metallica x YETI περιορισμένης έκδοσης*

Παροχές στον χώρο: check-in για εμπλουτισμένες εμπειρίες και αφιερωμένη ομάδα υποστήριξης**

SEEK & DESTROY – RESERVED PACKAGE

Από €355

Μία (1) premium αριθμημένη θέση στη χαμηλή εξέδρα

Ένα (1) ποτήρι Metallica x YETI περιορισμένης έκδοσης*

Παροχές στον χώρο: check-in και αφιερωμένη ομάδα υποστήριξης**

FRANTIC – EARLY ENTRY GA PACKAGE

Από €315

Ένα (1) εισιτήριο γενικής εισόδου στο floor με πρόωρη είσοδο

Ένα (1) ποτήρι Metallica x YETI περιορισμένης έκδοσης*

Ένα (1) δωρεάν ποτό πριν το άνοιγμα των θυρών*

Πρόσβαση για περιορισμένο χρόνο σε επίσημο merch stand πριν ανοίξουν οι πόρτες

Παροχές στον χώρο: check-in, προτεραιότητα εισόδου και αφιερωμένη ομάδα υποστήριξης**

LUX ÆTERNA – PRIVATE PLATFORM EXPERIENCE

$4.298 USD

(Όλες οι εμπειρίες Platform τιμολογούνται σε δολάρια ΗΠΑ.)

Μια (1) αποκλειστική εξέδρα προβολής για ιδιωτική ομάδα έως οκτώ (8) άτομα με μοναδική θέα στη σκηνή

Πάρτι στο Black Box pre-show lounge (3 ποτά, καναπεδάκια, σνακ)

Δωρεάν ποτά από φορητό ψυγείο YETI*

Ένα (1) ποτήρι Metallica x YETI για κάθε μέλος της ομάδας**