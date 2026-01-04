Δον Ζουάν: Στις 11 Ιανουαρίου ολοκληρώνονται οι παραστάσεις στην Αθήνα

Η παράσταση με τίτλο «Δον Ζουάν – Πόσο δύσκολο να είσαι άντρας», με πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο, σε σκηνοθεσία της Λητώς Τριανταφυλλίδου, κλείνει τον επιτυχημένο της κύκλο στο θέατρο Βεάκη, στις 11 Ιανουαρίου 2026 και λίγες ημέρες αργότερα θα αρχίσει να παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Η παράσταση του «Δον Ζουάν» που ενθουσίασε το κοινό της Αθήνας – αλλά και όλης της Ελλάδας στην καλοκαιρινή περιοδεία της – θα συνεχίσει, το ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Αριστοτέλειον, από 23 Ιανουαρίου 2026, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Μεγάλος καρδιοκατακτητής, βλάσφημος και αδιάφορος για τις συνέπειες των πράξεών του. Από τον Μολιέρο μέχρι τον Λόρδο Βύρωνα, ο Δον Ζουάν συμβολίζει την απόρριψη των παραδοσιακών αξιών και την αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας. Ωστόσο, σε μια κοινωνία έντονων αντιπαραθέσεων και ιδεολογικής σύγχυσης, ο Δον Ζουάν επιβιώνει αναπαράγοντας ιδεολογήματα που εξυπηρετούν τις δικές του φιλοδοξίες και επιθυμίες. Έτσι, σε αυτήν την αναθεωρημένη εκδοχή, ο Πάνος Βλάχος – ως Δον Ζουάν – μεταμορφώνεται σε έναν ναρκισσιστικό ηγέτη που προσφέρει απλοϊκές απαντήσεις απέναντι σε έναν ιδεολογικά πολύπλοκο κόσμο, που ζωντανεύουν με τις ερμηνείες τους οι Χριστόδουλος Στυλιανού, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούνταλη, Μελίνα Βαμπούλα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Λητώ Τριανταφυλλίδου

Σκηνικά: Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

Μουσική: Αλέξανδρος Κούρος

Στίχοι: Πάνος Βλάχος

Κίνηση: Παναγιώτα Καλλιμάνη

Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Τζέσικα Κουρτέση

Βοηθός σκηνογράφου: Άννα Σάπκα

Βοηθός μουσικού: Βασίλης Γκορίτσας

Φωτογραφίες & Graphic Design: Γκέλυ Καλαμπάκα

Social Media: Renegade Media

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Διανομή: Πάνος Βλάχος, Χριστόδουλος Στυλιανού, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούνταλη, Μελίνα Βαμπούλα.

Μουσικοί επί σκηνής: Αλέξανδρος Κούρος, Μανώλης Δρόσος, Θανάσης Μάντζαρης.