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Πολιτισμός

H παράσταση «Η παρέλαση» κάνει πρεμιέρα στο Studio Μαυρομιχάλη στις 12 Οκτωβρίου

Παίζουν ο Μανώλης Πίτερης και η Κωνσταντίνα Μάντζιου
Μανώλης Πίτερης, Κωνσταντίνα Μάντζιου
O Μανώλης Πίτερης και η Κωνσταντίνα Μάντζιου
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Η παράσταση «Η παρέλαση», το συγκλονιστικό αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη έρχεται από 12 Οκτωβρίου 2026, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στο Studio Μαυρομιχάλη.

Η παράσταση «Η παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη είναι ένα από τα πιο ποιητικά και υπαινικτικά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Δύο αδέλφια ζουν απομονωμένα σε ένα δωμάτιο, παρακολουθώντας τον κόσμο να περνά έξω από το παράθυρό τους. Ανάμεσα στο παιχνίδι, τη φαντασία και την αγωνία, προσπαθούν να κατανοήσουν μια πραγματικότητα που αλλάζει. Η «παρέλαση» που συμβαίνει έξω γίνεται σταδιακά σύμβολο ενός αβέβαιου μέλλοντος. Τι γίνεται όταν ο πόλεμος βρίσκεται έξω, στο παράθυρό σου;

Τι συμβαίνει όταν ο κόσμος που γνωρίζεις περιορίζεται σε ένα δωμάτιο και ένα παράθυρο προς τα έξω;

Και τι σημαίνει να μεγαλώνεις όταν ο φόβος και η απειλή πλησιάζουν όλο και περισσότερο;

Συντελεστές

Κείμενο: Λούλα Αναγνωστάκη

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Λιονάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Χάρης Βασιλάκης

Μουσική: Μαριτίνα Κατσιμπράκη, Γιάννης Κατσιμπράκης, Νίκος Πίτερης

Μουσική Διδασκαλία: Πάνος Κορογιαννάκης

Μουσική Επιμέλεια: Βαγγέλης Λαζόπουλος

Σχεδιασμός Σκηνικού: Σαφέτ Γιανακοπούλου

Φωτογραφία: Θέκλα Λαζάρου

Video Art: filmanos

Social Media: Κωνσταντίνα Βιριράκη

Παίζουν: Μανώλης Πίτερης, Κωνσταντίνα Μάντζιου

Πληροφορίες

Studio Μαυρομιχάλη (Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα 114 72)

Ημερομηνία έναρξης: Από 12 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες & Ώρες: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, στις 21:00

Διάρκεια: 60’ (χωρίς διάλειμμα)

Τιμές Εισιτηρίων: Κανονικό 15€ | Μειωμένο 12€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Ειδική τιμή 11€ για τα πρώτα 15 εισιτήρια κάθε παράστασης

Προπώληση: Αγορά εισιτηρίων στο more.com

Παραγωγή: LION ART PRODUCTIONS

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