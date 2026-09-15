Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου στο ρεύμα προς Πειραιά – Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά στους Αγίους Αναργύρους. Ο κύριος λόγος είναι ένα τροχαίο που σημειώθηκε ανάμεσα σε αυτοκίνητο και μηχανή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης (15.09.2026).
Το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό εκτείνεται από το ύψος των Αγίων Αναργύρων έως το Περιστέρι.
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Από τη σύγκρουση μεταξύ του αυτοκινήτου και μηχανής τραυματίστηκε – ευτυχώς ελαφρά – ο μοτοσικλετιστής.
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν, επίσης, οι οδηγοί και στην άνοδο του Κηφισού περίπου από το ύψος του Αγίου Ιωάννη Ρέντη μέχρι τα Σεπόλια.
Δυσκολίες καταγράφονται ακόμη στο ύψος της Μεταμόρφωσης.
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Χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.
Πυκνή είναι η ροή της κίνησης και στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ