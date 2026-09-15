Ελλάδα

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου στο ρεύμα προς Πειραιά – Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Πυκνή είναι η ροή της κίνησης και στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά
Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό
Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά στους Αγίους Αναργύρους. Ο κύριος λόγος είναι ένα τροχαίο που σημειώθηκε ανάμεσα σε αυτοκίνητο και μηχανή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης (15.09.2026).

Το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό εκτείνεται από το ύψος των Αγίων Αναργύρων έως το Περιστέρι.

Από τη σύγκρουση μεταξύ του αυτοκινήτου και μηχανής τραυματίστηκε – ευτυχώς ελαφρά – ο μοτοσικλετιστής.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν, επίσης, οι οδηγοί και στην άνοδο του Κηφισού περίπου από το ύψος του Αγίου Ιωάννη Ρέντη μέχρι τα Σεπόλια.

Δυσκολίες καταγράφονται ακόμη στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Πυκνή είναι η ροή της κίνησης και στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ

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