Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου στο ρεύμα προς Πειραιά – Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά στους Αγίους Αναργύρους. Ο κύριος λόγος είναι ένα τροχαίο που σημειώθηκε ανάμεσα σε αυτοκίνητο και μηχανή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης (15.09.2026).

Το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό εκτείνεται από το ύψος των Αγίων Αναργύρων έως το Περιστέρι.

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Από τη σύγκρουση μεταξύ του αυτοκινήτου και μηχανής τραυματίστηκε – ευτυχώς ελαφρά – ο μοτοσικλετιστής.