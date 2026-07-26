Πολιτισμός

Η χορωδία της ΕΡΤ σε μια ξεχωριστή συναυλία στο Μουσείο Μπενάκη

Θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου
Η χορωδία της ΕΡΤ
Η χορωδία της ΕΡΤ
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Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της, Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει μία συναυλία, η οποία είναι αφιερωμένη στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη.

Στον πυρήνα του προγράμματος της συναυλίας της ΕΡΤ, βρίσκονται δύο ιστορικοί κύκλοι: οι «Μικρές Κυκλάδες» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη και τα «Επιφάνια» σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη. Δύο έργα-σταθμοί που αποδίδουν με δωρική λιτότητα και ευαισθησία την αισθητική του αιγαιακού τοπίου.

Το μουσικό αυτό σύνολο ολοκληρώνεται οργανικά με τα πιο εξωστρεφή, θαλασσινά τραγούδια από τον ομώνυμο κύκλο «Αρχιπέλαγος», που λειτουργούν ως ο συνδετικός κρίκος ολόκληρου του αφιερώματος.

Μέσα από πρωτότυπες ενορχηστρώσεις του μαέστρου Μιχάλη Παπαπέτρου και απαιτητικές πολυφωνικές επεξεργασίες για μικτή χορωδία –ορισμένες από τις οποίες παρουσιάζονται σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση– τα τραγούδια συνθέτουν ένα ενιαίο και συμπαγές ηχοτοπίο, αναδεικνύοντας τον πλούτο της ελληνικής μελοποιημένης ποίησης μέσα από τη δυναμική του χορωδιακού ήχου.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου.

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Πολιτισμός
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