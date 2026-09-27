Η χορωδία της ΕΡΤ σε μια μυσταγωγική συναυλία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Μία ιδιαίτερα ατμοσφαιρική συναυλία με τίτλο «Lux Aeterna: Ανασυνθέτοντας την παράδοση» παρουσιάζει η χορωδία της ΕΡΤ, σε έναν ξεχωριστό χώρο, στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, στις 20:30.

Στη συναυλία της χορωδίας της ΕΡΤ ακούγονται έργα των σπουδαίων μουσικών Morten Lauridsen, Eric Whitacre, Jonathan Dove, William Mathias και Zsolt Gárdonyi, οι οποίοι δανειζόμενοι στοιχεία από το Γρηγοριανό μέλος, τη λατινική Θεία Λειτουργία και τη μουσική του W. A. Mozart, τα μεταμορφώνουν μέσα από νέες αρμονικές και ηχοχρωματικές προσεγγίσεις.

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Από την αιθέρια γραφή του Whitacre και τη λυρικότητα του Lauridsen έως τη θεατρικότητα του Dove, τη λαμπρότητα του Mathias και τις τζαζ ανατροπές του Gárdonyi, η συναυλία αναδεικνύει διαφορετικές όψεις της χορωδιακής και οργανικής μουσικής του 20ού και 21ου αιώνα.

Μέσα σε κλίμα μυσταγωγίας, η Χορωδία και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με την παράδοση και το σήμερα, δημιουργώντας ένα μουσικό τοπίο γεμάτο αντιθέσεις και αποχρώσεις.

Πρόγραμμα συναυλίας

1.W.Mathias (1934-1992): Fanfare για εκκλησιαστικό όργανο.

2.Ε.Whitacre (γεν.1970) Lux Aurumque για Χορωδία a capella

3.J.Dove (γεν.1959) Missa Brevis για Χορωδία και εκκλησιαστικό όργανο.

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I.Kyrie

II.Gloria

III.Sanctus e Benedictus

IV.Agnus Dei

4.Z.Gárdonyi (γεν. 1946): Mozart Changes για εκκλησιαστικό όργανο.

5.M.Lauridsen (γεν.1943): Lux Aeterna για Χορωδία και εκκλησιαστικό όργανο.

I.Introitus

In Te, Domine, Speravi

III.O Nata Lux

Veni, Sancte Spiritus

Agnus Dei/ Lux aeterna

Χορωδία της ΕΡΤ

Εκκλησιαστικό Όργανο: Ελένη Κεβεντσίδου

Μουσική Διεύθυνση: Μιχάλης Παπαπέτρου

Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, στις 20:30

Ιερός Καθολικός Καθεδρικός Ναός Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.