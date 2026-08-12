Κική Δαλάκου: Πέθανε η ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου – Την Πέμπτη η κηδεία της

Ακόμα μία απώλεια μετρά ο χώρος της υποκριτικής τέχνης, καθώς, όπως ανακοίνωση μέσω των social media ο Σπύρος Μπιμπίλας, πέθανε η ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, Κική Δαλάκου, σε ηλικία 83 ετών.

Η ηθοποιός Κική Δαλάκου είχε πάρει μέρος σε πολλές γνωστές και αγαπημένες ελληνικές ταινίες από τη «χρυσή» εποχή του κινηματογράφου και είχε συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο Θανάσης Βέγγος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αποχωρήσεων δυστυχώς συνέχεια!

Η Κική Δαλάκου, μια αξιαγάπητη ηθοποιός μας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που έπαιζε χαρακτηριστικούς ρόλους σε πολλές ταινίες από το 63 ως το 78 και για πολλά χρόνια στο θέατρο μας, έφυγε από την ζωή την Κυριακή αφού δημιούργησε και μια σπουδαία οικογένεια.

Γεννημένη στον Πειραιά στις 28-8-43 κηδεύεται αύριο Πέμπτη στις 11 από το Πρώτο κοιμητήριο του Πειραιά. Καλό ταξίδι στην αγαπημένη συνάδελφο μας και συλλυπητήρια στην οικογένειά της», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανακοίνωσή του για τον θάνατο της Κικής Δαλάκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια ήταν η Κική Δαλάκου

Η Κική Δαλάκου έκανε μία αξιοσημείωτη καριέρα στον ελληνικό κινηματογράφο, παίρνοντας μέρος σε ταινίες από 1960 έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Παράλληλα διένυσε και μια λαμπρή πορεία στο θεατρικό σανίδι, ενώ είχε παίξει και στην τηλεόραση.

Ανάμεσα στις ταινίες που συμμετείχε ήταν το «Κάλλιο πέντε και στο χέρι» του 1965. Το 1970 εμφανίστηκε στις ταινίες «Κρίμα το μπόι σου», «Ο Θανάσης η Ιουλιέττα και τα λουκάνικα», «Ο τρελός της πλατείας αγάμων» και «Ο παιχνιδιάρης».

Ακολούθησε το 1971 η ταινία «Ένα αγόρι… αλλοιώτικο απ’ τ’ άλλα», το 1973 το φιλμ «Ζήτημα ζωής και θανάτου»και το 1979 τη ταινία «Ο παλαβός κόσμος του Θανάση».

Επίσης η Κική Δαλάκου είχε πάρει μέρος και στη σειρά της ΕΡΤ «Το ημερολόγιο ενός θυρωρού», στις αρχές της δεκαετίας του 1980.