Ο Γιάννης Μπέζος στην παράσταση «Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου»

Ο Γιάννης Μπέζος έχει επιστρέψει στη σκηνή του θεάτρου Άνεσις και από τις 12 Δεκεμβρίου και προσκαλεί τους θεατές σε ένα απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο του Αντόν Τσέχωφ, παρουσιάζοντας την παράσταση «Βλαβερές συνέπειες του γάμου» (Γελώντας με τον Τσέχωφ).

Ο Γιάννης Μπέζος παρουσιάζει τα εξής τρία αριστουργηματικά κωμικά μονόπρακτα: «Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού», «Η αρκούδα» και «Η πρόταση γάμου», που ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, ανατροπές, ευφυές χιούμορ και καυστική κοινωνική σάτιρα!

Μάλιστα, ο καταξιωμένος Έλληνας καλλιτέχνης υπογράφει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία, ενώ πρωταγωνιστεί ο ίδιος, πλαισιωμένος από μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, φέρνοντας τον Τσέχωφ στο σήμερα με μια σύγχρονη, φρέσκια και απολαυστική ματιά.

Γέλιο, παρεξηγήσεις και αλήθειες που (δεν) λέγονται… μέσα από το αξεπέραστο χιούμορ του Τσέχωφ!

Συντελεστές

Παίζουν: Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Ντένια Στασινοπούλου, Δημήτρης Φιλιππίδης, Ηρακλής Κρομμύδας

Συντελεστές Μετάφραση/Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος Σκηνικά: Άννα Ζούλια Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης/Μαύρα Γίδια

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα

Παραστάσεις: Παρασκευή 21:30, Σάββατο 18:00, Κυριακή 21:00, Δευτέρα 20:00, Τρίτη 21:00

Μια Συμπαραγωγή των Ι.ΜΠΕΖΟΣ και Σια Ε.Ε. και Happy Productions