Ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή: Sold out στις αίθουσες, διχασμός στο Twitter

Όλοι μιλούν για την νέα ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή. Η ταινία – βασισμένη στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια – του πρώτου κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας – προκάλεσε τεράστιο ντόρο πριν βγει στις αίθουσες και με το που βγήκε έκανε πάταγο. Και στις αίθουσες και στο διαδίκτυο. Η ταινία εμφανίζεται να διχάζει, όχι μόνο όσον αφορά την κινηματογραφική της αξία, αλλά και την πολιτική ερμηνεία της ιστορίας και το πώς παρουσιάζεται ο Καποδίστριας.

Από την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους ανήμερα τα Χριστούγεννα, η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας» σημειώνει sold‑out προβολές και εξαιρετική προσέλευση κοινού, με αρκετές αίθουσες να «σπάνε» ταμεία και εισιτήρια να εξαντλούνται. Πολλοί θεατές εκφράζουν στον χώρο των κινηματογράφων την εκτίμησή τους για την κατάθεση ψυχής και την επική διάσταση της ιστορίας, θεωρώντας την μια συγκινητική υπενθύμιση της εθνικής κληρονομιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα όμως, η ταινία δεν μένει ανεπηρέαστη από την έντονη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί στο διαδίκτυο. Στα social media, η ταινία Καποδίστριας έχει γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής, αλλά και υπεράσπισης.

Κάποιοι χρήστες επαινούν την προσπάθεια και τον πατριωτικό χαρακτήρα του έργου, ενώ άλλοι την κατηγορούν για υπερβολικό μελοδραματισμό, μονομερή προσέγγιση της ιστορίας και αισθητικές αδυναμίες στην παραγωγή. Η συζήτηση έχει πάρει χαρακτηριστικά «πολιτιστικού διαλόγου», με διαφορετικές φωνές να συγκρούονται για το αν η ταινία είναι ιστορικά δίκαιη ή περισσότερο ιδεολογικά φορτισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε μερικά χαρακτηριστικά tweets:

Φυσικά και την είδαμε και θα την ξαναδούμε!!! Τα ιδανικά μας έλειψαν τόσο πολύ.. προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να τα περάσουμε στα παιδιά μας… — Vana Eleftheriou (@EleftheriouVana) December 27, 2025

Εγώ περιμένω να δω ποια ιστορική προσωπικότητα θα είναι το επόμενο θύμα του #Σμαραγδη . Έχω να του προτείνω τον #Σαμαρα μιας και αρέσκεται σε αγιογραφίες https://t.co/y9fyR6nPm8 — Cleaner (@KOSTIS_GIAURIS) December 28, 2025

Την ταινία του #Σμαραγδή για τον #Καποδίστρια δεν την έχω δει αλλά απ’ τα σχετικά σχόλια που διαβάζω, ένα έχω να πω.

Α, ρε Έλληνες, ακόμα ηγέτη περιμένετε, ζητάτε. Δεν έχετε καταλάβει (ευτυχώς όχι όλοι) ότι πρώτα πρέπει να γίνεται πολίτες και μετά θα φτιάξετε και ηγεσία. — Αλεξόπουλος Διονύσης (@alexdion64) December 26, 2025

Εσύ θα δεις την ταινία; Γράψε μας στα σχόλια



Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή για τον Εθνικό Κυβερνήτη πολεμήθηκε λυσσαλέα – φανερά και υπογείως.

Όχι τυχαία.

Πολεμήθηκε από ένα σύστημα που θέλει τους Έλληνες αμόρφωτους, αστοιχείωτους και χωρίς ιστορική μνήμη.

Το ίδιο σύστημα που… pic.twitter.com/t0ThKBD17p — Άμυνα και Γεωστρατηγική (@geostratigiki) December 26, 2025

Απίστευτο, θα έλεγε κανεις πως υπαρχουν πολυ σοβαρότερα προβληματα απο μια ταινια για τη ζωή ενος δικτάτορα γυρισμένη απο τον ατάλαντο εθνικιστή #Σμαραγδη , αλλά ο κυριος εδω μας λέει ότι καποιες σκοτεινές δυνάμεις ήθελαν την εξόντωσή του! Τι μας κρύβουν, πατριώτες;; https://t.co/IWb41WPCOR — Αναρχαιολογος (@Anarhaiologos) December 27, 2025

“Give Me the Homeland I Long For”: Yannis Smaragdis’ ‘Kapodistrias’ Triumphs at Greek Box Office Amid Intense Controversy https://t.co/a62isjOFGj pic.twitter.com/5ZEaqcR5Gh — Greek City Times (@greekcitytimes) December 28, 2025

#καποδιστριας Ταινία καθρέφτης της γύμνιας των πολιτικών.

ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ!Το κράτος δεν έδωσε καθόλου λεφτά, ούτε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και απέρριψε την ταινία.Γι αυτο και μονο δεν πρέπει να υπάρξει Ελληνας που να μην παει να τη δει. #bestgreekgovernor #kapodistrias pic.twitter.com/j32dOgm0R5 — Irinidelasol (@Irini771) December 28, 2025

Χθες είδα την ταινία “#Καποδιστριας“, η οποία είναι γεμάτη από εθνικό, πατριωτικό & θρησκευτικό αίσθημα!



ΠΡΕΠΕΙ να την δουν όλοι όσοι αισθάνονται Έλληνες καθώς, παρά τις αδυναμίες της, είναι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από το 1,5/5 που της δίνουν οι “προοδευτικοί” ταινιοκριτικοί



1/ pic.twitter.com/zZ6NKFUf70 — Ioannis E Kolovos (@ioannisekolovos) December 27, 2025

Στην κινηματογραφική αίθουσα δεν έπεφτε καρφίτσα και επικρατούσε νεκρική σιγή.

Ο κ. Γιάννης Σμαραγδής τα κατάφερε.

Ότι ήθελε να νιώσουμε, το νιώσαμε.

Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα#καποδιστριας #Ελλάδα pic.twitter.com/WnlLK6ABpv — ZoeVel (@ZoiVel) December 25, 2025



Και μόνο που το καθεστώς Μητσοτακη πολέμησε την ταινία του #Σμαραγδη κι ο Αδωνις δεν υπέγραψε χρηματοδότηση της,μου κινεί την περιέργεια να την δω

Ο #Καποδίστριας υπήρξε εξέχουσα φιγούρα της ευρωπαϊκής διπλωματίας και ιδρυτής του σύγχρονου ελληνικού κράτους pic.twitter.com/s1xrgZbvvu — Marka2 (@Marka2free) December 27, 2025

Η υπόθεση

Η ταινία Καποδίστριας είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Αντώνης Μυριαγκός, έμεινε άφωνος όταν του προτάθηκε ο ρόλος από το σκηνοθέτη. Θυμάται εκείνη τη στιγμή: «Μιλώντας μαζί του κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει βαθιά πίστη μέσα του και έβλεπα στα μάτια του αυτή την προσήλωση σχεδόν με έναν τρόπο θρησκευτικής πίστης. Ο λόγος που με έκανε να δεχτώ είναι ο Ιωάννης ο Καποδίστριας, που είναι αυτή η τεράστια προσωπικότητα, και ο ίδιος ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Αυτό που προσπάθησα να κάνω με τις οδηγίες του είναι να συντονιστώ και να πατήσω σε αυτά τα χνάρια του Ιωάννη Καποδίστρια».