Ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή: Sold out στις αίθουσες, διχασμός στο Twitter

Η ταινία προκάλεσε τεράστιο ντόρο πριν βγει στις αίθουσες και με το που βγήκε έκανε πάταγο
Ταινία Καποδίστριας
Πρωταγωνιστές της ταινίας Καποδίστριας

Όλοι μιλούν για την νέα ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή. Η ταινία – βασισμένη στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια – του πρώτου κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας – προκάλεσε τεράστιο ντόρο πριν βγει στις αίθουσες και με το που βγήκε έκανε πάταγο. Και στις αίθουσες και στο διαδίκτυο. Η ταινία εμφανίζεται να διχάζει, όχι μόνο όσον αφορά την κινηματογραφική της αξία, αλλά και την πολιτική ερμηνεία της ιστορίας και το πώς παρουσιάζεται ο Καποδίστριας.

Από την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους ανήμερα τα Χριστούγεννα, η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας» σημειώνει sold‑out προβολές και εξαιρετική προσέλευση κοινού, με αρκετές αίθουσες να «σπάνε» ταμεία και εισιτήρια να εξαντλούνται. Πολλοί θεατές εκφράζουν στον χώρο των κινηματογράφων την εκτίμησή τους για την κατάθεση ψυχής και την επική διάσταση της ιστορίας, θεωρώντας την μια συγκινητική υπενθύμιση της εθνικής κληρονομιάς.

Ταυτόχρονα όμως, η ταινία δεν μένει ανεπηρέαστη από την έντονη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί στο διαδίκτυο. Στα social media, η ταινία Καποδίστριας έχει γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής, αλλά και υπεράσπισης.

Κάποιοι χρήστες επαινούν την προσπάθεια και τον πατριωτικό χαρακτήρα του έργου, ενώ άλλοι την κατηγορούν για υπερβολικό μελοδραματισμό, μονομερή προσέγγιση της ιστορίας και αισθητικές αδυναμίες στην παραγωγή. Η συζήτηση έχει πάρει χαρακτηριστικά «πολιτιστικού διαλόγου», με διαφορετικές φωνές να συγκρούονται για το αν η ταινία είναι ιστορικά δίκαιη ή περισσότερο ιδεολογικά φορτισμένη.

Δείτε μερικά χαρακτηριστικά tweets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η υπόθεση

Η ταινία Καποδίστριας είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση.

Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Αντώνης Μυριαγκός, έμεινε άφωνος όταν του προτάθηκε ο ρόλος από το σκηνοθέτη. Θυμάται εκείνη τη στιγμή: «Μιλώντας μαζί του κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει βαθιά πίστη μέσα του και έβλεπα στα μάτια του αυτή την προσήλωση σχεδόν με έναν τρόπο θρησκευτικής πίστης. Ο λόγος που με έκανε να δεχτώ είναι ο Ιωάννης ο Καποδίστριας, που είναι αυτή η τεράστια προσωπικότητα, και ο ίδιος ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Αυτό που προσπάθησα να κάνω με τις οδηγίες του είναι να συντονιστώ και να πατήσω σε αυτά τα χνάρια του Ιωάννη Καποδίστρια».

