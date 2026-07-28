Ο Μητσιάς απήγγειλε τον «Γιάννη του φονιά» επειδή ο γιος του Χατζιδάκι απαγόρευσε να το τραγουδήσει – «Αίσχος» φώναζαν οι θεατές

Συνεχίζει τις απαγορεύσεις στα τραγούδια του πατέρα του, Μάνου Χατζιδάκι, ο γιος του Γιώργος. Αυτή τη φορά, ο Γιώργος Χατζιδάκις δεν άφησε τον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το «Γιάννη του φονιά» με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να απαγγείλει το συγκεκριμένο τραγούδι σε συναυλία του την Κυριακή (26.07.2026), στην Ημαθία.

Ο Γιώργος Χατζιδάκις για ακόμα μία φορά δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού, με αποτέλεσμα ο Μανώλης Μητσιάς να υποχρεωθεί για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια να απαγγείλει το τραγούδι του Νίκου Γκάτσου. Οι θεατές, όπως είναι λογικό, αντέδρασαν με την απόφαση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, φωνάζοντας «αίσχος».

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Η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, διάβασε το email που έλαβε στις 3 Ιουλίου για τις σχετικές απαγορεύσεις.

Στο μήνυμα ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζηδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων: «Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».

Η διαχειρίστρια συνέχισε ανακοινώνοντας πως ο Μανώλης Μητσιάς εν τέλει δεν θα τραγουδήσει το «Γιάννη τον φονιά» αλλά θα τον απαγγείλει.

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«Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι και δεν θα το τραγουδήσω, αλλά θα το απαγγέλω».

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr το υπουργείο Πολιτισμού όταν ρωτήθηκε αν έχει αλλάξει κάτι στο καθεστώς διαχείρισης των έργων του συνθέτη λόγω του «Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι», απάντησε πως δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».

για τον ισχυρισμό της πλευράς Χατζιδάκι ότι επειδή το 2026 είναι «Αφιερωματικό έτος στον Χατζιδάκι» αλλάζει κάτι στο καθεστώς διαχείρισης των έργων του συνθέτη απάντησε «η ανακήρυξη του 2026 ως “Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι” δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».