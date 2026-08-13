Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα τιμηθεί από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης στο Film Benefit 2026

Έναν σημαντικό σκηνοθέτη της 7ης τέχνης σκοπεύει να τιμήσει φέτος το Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, γνωστό και ως MoMA. Αυτός θα είναι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, που έχει υπογράψει μερικές από τις πιο δημοφιλείς και αγαπημένες ταινίες του κινηματογράφου.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα είναι, λοιπόν, το τιμώμενο πρόσωπο στο 18ο Φιλανθρωπικό Γκαλά για τον Κινηματογράφο, το Film Benefit, του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου, με την υποστήριξη του οίκου Chanel.

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Πρόκειται για μια ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στη συνέχιση και την ανάπτυξη του τμήματος Κινηματογράφου του Μουσείου και της συλλογής του που περιλαμβάνει πάνω από 30.000 ταινίες και 1,5 εκατομμύριο στιγμιότυπα καθώς και στην υποστήριξη του προγράμματος προβολών, πρεμιέρων, φεστιβάλ και αφιερωμάτων.

Επίσης, παράλληλα με την εκδήλωση, το MoMA θα διοργανώσει έναν κύκλο προβολών προς τιμήν του Σπίλμπεργκ στις αίθουσες Roy και Niuta Titus, ενώ οκτώ ταινίες του εμβληματικού δημιουργού βρίσκονται ήδη στη συλλογή του Mουσείου. Αυτές είναι οι εξής: «The Sugarland Express» (1974), «Jaws» (1975), «Close Encounters of the Third Kind» (1977), «Raiders of the Lost Ark» (1981), «ET the Extra-Terrestrial» (1982), «Indiana Jones and the Temple of Doom» (1984), «The Color Purple» (1985) και «Empire of the Sun» (1987).

«Η στήριξη του Mουσείου προς τον Στίβεν Σπίλμπεργκ μετρά περισσότερο από μισό αιώνα, ξεκινώντας από το 1974, όταν βοηθήσαμε να συστηθεί στο κοινό στο πλαίσιο του New Directors/New Films», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ρατζέντρα Ρόι, επικεφαλής επιμελητής κινηματογράφου του MoMA.

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«Από τότε έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι η καλλιτεχνική φιλοδοξία και η λαϊκή ψυχαγωγία μπορούν να είναι ταυτόχρονοι στόχοι, αν και λίγοι έχουν καταφέρει να κατακτήσουν αυτόν τον συνδυασμό με τέτοια δεξιοτεχνία όπως ο ίδιος. Η παγκόσμια επιρροή του είναι αξεπέραστη, ενώ η αφοσίωσή του στη διατήρηση της κινηματογραφικής κληρονομιάς αποτελεί έμπνευση και ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την αποστολή του Μουσείου να διασώζει και να τιμά την ιστορία της 7ης τέχνης», πρόσθεσε.

Στο παρελθόν στο Film Benefit έχουν τιμηθεί μεταξύ άλλων, οι Σοφία Κόπολα, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Τζορτζ Κλούνεϊ, Μάρτιν Σκορσέζε, Κέιτ Μπλάνσετ, Τίλντα Σουίντον, Κουέντιν Ταραντίνο, Πέδρο Αλμοδόβαρ, Τιμ Μπάρτον και Μπαζ Λούρμαν.