Κώστας Σιτόπουλος: Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Kiss FM

Την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, Κώστας Σιτόπουλος, βυθίζοντας στη θλίψη την «οικογένεια» του Kiss FM.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή την Τετάρτη (12.08.2026) μέσω της επίσημης σελίδας του Kiss FM στο Instagram. Όπως έγραφε η ανακοίνωση ο Κώστας Σιτόπουλος εργαζόταν ως ραδιοφωνικός παραγωγός στον εν λόγω σταθμό τα τελευταία οκτώ χρόνια, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί και σε άλλα ραδιόφωνα όπως ο Μελωδία.

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«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συνεργάτη, Κώστα Σιτόπουλο, που έφυγε από τη ζωή.

Για οκτώ χρόνια, ο Κώστας ήταν κομμάτι της οικογένειας του 92.9 Kiss, κρατώντας μας συντροφιά μέσα από τη συχνότητά μας τα Σαββατοκύριακα, πάντα με την αγάπη και το πάθος του για το ραδιόφωνο και τη μουσική.

Θα τον θυμόμαστε για την ευγένεια, το χαμόγελο, τον επαγγελματισμό του και όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του.

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Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Καλό ταξίδι, Κώστα.

Θα είσαι πάντα κομμάτι της οικογένειας του Kiss», έγραφε η ανακοίνωση του σταθμού που τον φιλοξενούσε τα τελευταία χρόνια.

Ανάρτηση για τον θάνατο του Κώστα Σιτόπουλου έκανε και η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός, Γιώτα Τσιμπρικίδου.

«Το Σιτοπουλάκι των πιο ωραίων ραδιοφωνικών μας χρόνων δεν ανοίγει πια μικρόφωνο…

Ήμουν 20 χρονων όταν με άκουσε στο Radio Gold και μαζί με τον Peter Yiamarelos με πήραν μαζί στο πιο επιτυχημένο ραδιόφωνο της εποχής, στον Villagefm – από το ξεκίνημα (σε κατι κουτες σε ένα γραφείο στον Κηφισό καθίσαμε για το πρωτο ραντεβού!)και για μια ολόκληρη δεκαετία κάναμε ραδιόφωνο με μια ομάδα μαγική που είχε στην αγκαλιά του παντα ο Κώστας Σιτόπουλος.

Τα γέλια μας, οι στόχοι μας και αργότερα η φιλία μας…

Κώστα καλό ταξίδι στο φως και ευχαριστώ.

Έχεις να συναντήσεις κι άλλους αγαπημένους μας εκεί ψηλά…», έγραψε η Γιώτα Τσιμπρικίδου.