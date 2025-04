Οι Muse ανέβαλαν τη συναυλία στην Κωνσταντινούπολη για έναν χρόνο

«Υπέκυψαν» στις πιέσεις των θαυμαστών τους οι Muse και ακύρωσαν την, προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου, συναυλία τους στην Κωνσταντινούπολη.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία του συγκροτήματος επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα (03.04.2025) αλλά οι Muse αποφάσισαν να μην παίξουν στην Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Αιτία για την ακύρωση της συναυλίας είναι η διοργανώτρια εταιρία DBL Entertainment και οι χαρακτηρισμοί ανθρώπων της σε βάρος των πολιτών που συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι Muse ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα έδιναν συναυλία στην πόλη. Η ανακοίνωση αυτή, όμως, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από πολλούς θαυμαστές και καλλιτέχνες, οι οποίοι ζήτησαν το συγκρότημα να ακυρώσει τη συναυλία.

Γιατί; Γιατί ο Αμπντουλχαντίρ Εζκάν, επικεφαλής της DBL Entertainment, της τουρκικής εταιρείας που διοργανώνει τη συναυλία, χαρακτήρισε σε ανάρτηση στο Χ (twitter) τους συμμετέχοντες σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «προδότες». Και τους αποκάλεσε έτσι γιατί καλούσαν σε μποϊκοτάζ της EspressoLab, η οποία είναι μια άλλη εταιρεία με την οποία συνδέεται.

Έτσι, οι Muse ενημέρωσαν τους θαυμαστές ότι η συναυλία θα αναβληθεί για ένα χρόνο αφού ενημερώθηκαν για τα γεγονότα.

«Μετά από προσεκτική εξέταση και παρακολούθηση των σχολίων από τους θαυμαστές μας, καθώς σεβόμαστε πλήρως τις ανησυχίες τους, η συναυλία μας στην Κωνσταντινούπολη θα αναβληθεί τώρα για το 2026, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η DBL Entertainment δεν θα εμπλακεί» έγραψαν σε ανάρτησή τους στο X/Twitter χθες.

«Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας, σημαίνει τα πάντα για εμάς. Τα λέμε το 2026!» πρόσθεσαν.

After careful consideration and hearing the feedback from our fans whilst fully respecting their concerns, our show in Istanbul will be now postponed until 2026 so we can ensure DBL Entertainment will not be involved.



Thank you for your ongoing support, it means everything to…