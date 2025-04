Τουρκία: Οι fans των Muse τους καλούν να ακυρώσουν live τους λόγω Ιμάμογλου – «Ο διοργανωτής υποστηρίζει τον φασισμό»

Εν μέσω σφοδρών διαδηλώσεων για την φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, οι χιλιάδες θαυμαστές των Muse ζητούν από το συγκρότητα να ακυρώσει live του στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορώντας τον διοργανωτή της συναυλίας ότι υποστηρίζει την τουρκική κυβέρνηση.

«Θα θέλαμε να (έρθετε), αλλά ο διοργανωτής αυτής της συναυλίας υποστηρίζει τον φασισμό. Ενάντια στη νεολαία. Σκεφτείτε το καλά», έγραψε η Τουρκάλα ηθοποιός Μπέρνα Λατσίν στο X, μαζί με μια ανάρτηση των Muse που ανακοινώνει την επικείμενη έναρξη πωλήσεων εισιτηρίων για τη συναυλία του που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου.

«Αν έχετε ψήγμα αξιοπρέπειας (και δεν χρειάζεστε απεγνωσμένα χρήματα), ακυρώστε αυτή τη συναυλία», προέτρεψε ένας άλλος χρήστης του διαδικτύου σε μια ανάρτηση, υπενθυμίζοντας ότι σχεδόν 2.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλοί φοιτητές, έχουν συλληφθεί μετά την έναρξη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα στις 19 Μαρτίου.

Ο Αμπντουλχαντίρ Εζκάν, επικεφαλής της τουρκικής εταιρείας που διοργανώνει τη συναυλία, της DBL Entertainment, καταδίκασε το Σάββατο (26.03.2025) με ανάρτηση στο Χ επιθέσεις σε ένα κατάστημα τουρκικής αλυσίδας καφέ, ο ιδρυτής της οποίας είναι φίλα προσκείμενος στην κυβέρνηση. Είχε γίνει κάλεσμα για μποϊκοτάζ κατά αυτής της αλυσίδας καφέ.

Ο Εζκάν κατηγόρησε για «προδοσία» τους δράστες αυτής της βίαιης ενέργειας που σημειώθηκε στο περιθώριο μιας μεγάλης διαδήλωσης της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη.

Hey @muse, we’re all eagerly anticipating your concert in Turkey. However the organization handling your event is currently on our boycott list due to their stance on recent political developments. We kindly ask you to consider either canceling the event or changing the organizer https://t.co/y30CxLASK7