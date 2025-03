Όσκαρ 2025: Α’ Ρόλου σε Μάικι Μάντισον και Έιντριεν Μπρόντι, μεγάλος νικητής το «Anora» – Όλα όσα έγιναν στην λαμπερή τελετή

Η 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ είναι γεγονός. Ξημερώματα (για την Ελλάδα) της 3ης Μαρτίου 2025, το κόκκινο χαλί είχε ήδη στρωθεί, το Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, -στο οποίο διεξάγεται η μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου-, είχε ήδη φορέσει τα γιορτινά του και τα μάτια όλου του κόσμου στράφηκαν εξ ολοκλήρου στις εμφανίσεις των αστέρων που θα συζητηθούν και φέτος.

Ένας από τους μεγάλους νικητές του φετινού διαγωνισμού των Όσκαρ, ο Έιντριεν Μπρόντι. Ο γνωστός ηθοποιός με δάκρυα στα μάτια παρέλαβε το βραβείο για τον Α΄ ανδρικό ρόλο για την ταινία «The Brutalist».

Κατά την ομιλία του, -κράτησε πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους βραβευμένους-, ευχαρίστησε τον κύκλο του και είπε στα παιδιά του πως θα «γυρίσει νικητής στο σπίτι τους».

Adrien Brody takes extra time to call out Jew-hate and racism while accepting his second Oscar for Best Actor.



He also deserves the award for Best Humanity at the Oscars.



Thank you, Adrien pic.twitter.com/ZnOZx8Z3lZ — dahlia kurtz (@DahliaKurtz) March 3, 2025

Το δεύτερο βραβείο της καριέρας του, του το παρέδωσε ο Οσκαρικός Κίλιαν Μέρφι.

Απόλυτη ανατροπή για το βραβείο του Α’ Γυναικείου Ρόλου. Η 25χρονη Mikey Madison κέρδισε το Όσκαρ, εξαλείφοντας όλα τα φαβορί της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Mikey Madison wins the #Oscar for Lead Actress pic.twitter.com/32pUmqxhRO — Variety (@Variety) March 3, 2025

Το «Anora» κατάφερε να εξασφαλίσει 5 βραβεία στο σύνολο, με το τελευταίο να είναι αυτό της καλύτερης ταινίας.

Το Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου κέρδισε ο Κίραν Κάλκιν, αδελφός του Μακόλεϊ Κάλκιν.

A real pleasure for Kieran Culkin!



Congratulations on winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/khq888KgJY — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Τηρώντας τον ελάχιστο χρόνο ομιλίας που «επέβαλε» η πρόεδρος Ακαδημίας των Oscars, ο Κίραν Κάλκιν, κρατώντας το πρώτο αγαλματίδιο της βραδιάς, ανακοίνωσε πως θα κάνει 4ο παιδί με τη σύζυγό του Jazz Charton.

Όσον αφορά το Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου, αυτό πήγε στην Ζόε Σαλντάνια με την ταινία Emily Perez.

Η γνωστή ηθοποιός που κατάφερε να φέρει το πρώτο βραβείο στη συγκεκριμένη παραγωγή, πλάνταξε στο κλάμα κρατώντας σφιχτά το αγαλματίδιο, μιλώντας για τους μετανάστες γονείς της και τις θυσίες που έχουν κάνει για εκείνη και τις αδελφές της.

Αυτό μάλιστα πρόκειται και για το πρώτο πολιτικό μήνυμα της βραδιάς καθώς η συγκεκριμένη ομιλία έρχεται λίγο καιρό αφού ξεκίνησαν οι μαζικές απελάσεις μεταναστών με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

AHORA: Zoe Saldaña tras ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez: “Soy la primera americana con origen dominicano en recoger este premio, pero sé que no será la última”.



pic.twitter.com/zXLkXTBU2o — Jaime Rincón (@JaimeRinconRD) March 3, 2025

Congratulations to Zoe Saldaña for winning the Oscar for Best Supporting Actress for EMILIA PÉREZ! #Oscars pic.twitter.com/lfLWqnaF3z — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Στην ταινία «Anora» και το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, κάνοντας τη συγκεκριμένη παραγωγή τον απόλυτο νικητή της βραδιάς.

Ο Sean Baker παραλαμβάνοντας το βραβείο, το αφιέρωσε στην μητέρα του, που όπως είπε, σήμερα έχει γενέθλια.

Το Όσκαρ για το καλύτερο animation μεγάλου μήκους κέρδισε το Flow.

The tears are flowing. FLOW secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/3RPVaLBz84 — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Το βραβείο για το καλύτερο Animation μικρού μήκους, πήγε στο In the Shadow of Cypress.

The tears are flowing. FLOW secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/3RPVaLBz84 — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Οι δημιουργοί της ιρανικής ταινίας animation, έμειναν έκπληκτοι με την νίκη τους και αφιέρωσαν το βραβείο στους συμπατριώτες του που μάχονται.

Όσον αφορά το βραβείο για Ενδυματολογίας, το κέρδισε η ταινία «Wicked».

Ο ενδυματολόγος Paul Tazewell, που παρέλαβε το βραβείο είναι μάλιστα ο πρώτος Αφροαμερικανός άνδρας που κερδίζει Όσκαρ στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Κατά την ομιλία του, εμφανίστηκε αρκετά συγκινημένος.

Paul Tazewell will help you be popular!



Congratulations on winning the Oscar for Best Costume Design. #Oscars pic.twitter.com/nknkPvoeBN — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, πήρε το Anora, προσθέτοντας έτσι στην λίστα του ένα ακόμη σημαντικό βραβείο.

This win shines like a 4-carat diamond ring!

Congratulations to Sean Baker on the Oscar for Best Original Screenplay. #Oscars pic.twitter.com/tVzLT4ysDF — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Και το Όσκαρ για το Διασκευασμένο Σενάριο πηγαίνει στο… Conclave.

To βραβείο για Μακιγιάζ και Κομμώσεις πήγε στο The Substance.

Αμέσως μετά αυτό το Όσκαρ, στην σκηνή του Dolby Theatre ανέβηκαν οι Margaret Qualley, Lisa, Doja Cat και Raye κάνοντας ένα μοναδικό αφιέρωμα στον James Bond.

Margaret Qualley may not have been nominated for best supporting actress, but she slayed in the James Bond saga tribute#Oscars #Oscars2025 pic.twitter.com/CelxYQXYGh — Erika lvs lu (@erikacanulku) March 3, 2025

Ένα ακόμη βραβείο για το Anora. Η ταινία κατάφερε να λάμψει στην αποψινή βραδιά κερδίζοντας Όσκαρ για το μοντάζ.

Δεύτερο Όσκαρ για την ταινία «Wicked» καθώς κέρδισε το βραβείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.

Το Όσκαρ για το Καλύτερο Τραγούδι ανακοίνωσε -επιτέλους- ο Mick Jagger με το κοινό να ζητωκραυγάζει.

omg Mick Jagger just surprised everyone and got a HUGE standing ovation at the Oscars pic.twitter.com/wzuFYx6BNy — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 3, 2025

Χάρης σε αυτήν την κατηγορία, η παραγωγή του Emily Perez, πρόσθεσε στην συλλογή του άλλο ένα βραβείο για το τραγούδι «El Mal».

Το Όσκαρ για τo Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους πήγε στο The Only Girl in the Orchestra.

THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA wins the Oscar for Best Documentary Short Film. Congratulations! #Oscars pic.twitter.com/xJOlW2TTYb — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Ενώ το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους κέρδισε το No Other Land με τους παραγωγούς να κάνουν έκκληση να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Σε μία παύση, ανάμεσα στα αγαλματίδια, το σχόλιο του Conan O’ Brien για τον βραβευμένο με Grammy Κέντρικ Λαμάρ και τον «αντίπαλό του» Drake, προκάλεσε «πανικό».

Συγκεκριμένα ο παρουσιαστής τόνισε την κόντρα των 2 καλλιτεχνών, λέγοντας πως ήρθε η ώρα ο Κέντρικ Λαμάρ να αποκαλέσει ξανά τον Drake ως παιδόφιλο.

Conan O’Brien at the #Oscars: “Well, we’re halfway through the show, which means it’s time for Kendrick Lamar to come out and call Drake a pedophile.” pic.twitter.com/KmbX3QjnlM — Variety (@Variety) March 3, 2025

Μία ακόμα ξεχωριστή στιγμή, ήταν και αυτή που ομάδα πυροσβεστών που επιχείρησαν στις φωτιές στο Λος Άντζελες, ανέβηκαν στην σκηνή και καταχειροκροτήθηκαν ως ήρωες από το κοινό.

Το Όσκαρ Καλύτερου Ήχου κέρδισε η ταινία «Dune: Part Two» η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει και το βραβείο Καλύτερων Οπτικών Εφέ.

Βραβείο για την ταινία μικρού μήκους στο «I’m Not a Robot».

Ως ένδειξη τιμής για όσα είχαν προσφέρει στον κινηματογράφο, η παραγωγή έκανε αφιέρωμα για όλους τους ηθοποιούς και τους συντελεστές που «έφυγαν» από τη ζωή μέσα στο 2024.

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας για το «The Brutalist».

Βραβείο έκπληξη για τη Βραζιλία. Η ταινία «I’m Still Hear» κέρδισε Όσκαρ για την Καλύτερη Διεθνή Ταινία.

And the Oscar for Best Music goes to… Daniel Blumberg για την ταινία «The Brutalist».

Από αυτή τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει και ένα αφιέρωμα στον Quincy Jones.

H Queen Latifah ανέβηκε στην σκηνή με το κοινό να σηκώνεται όρθιο και να χορεύει στους ρυθμούς της.

Queen Latifah performs “Ease on Down the Road” at the #Oscars in honor of the late Quincy Jones pic.twitter.com/fxgBBIt8vg — The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025

Η εντυπωσιακή έναρξη

Με φόντο πάντα τις καταστροφικές φωτιές στο Λος Άντζελες, οι διοργανωτές των Όσκαρ υποσχέθηκαν να τιμήσουν σε αυτή τη βραδιά, όλους αυτούς που πάλεψαν με τις φλόγες στην πρώτη γραμμή, τα θύματα αλλά και τις αμέτρητες οικογένειες που είδαν τις περιουσίες του να καταστρέφονται.

Παρουσιαστής των Όσκαρ ο Conan O’ Brien ενώ οι υποψήφιοι και οι καλεσμένοι… αμέτρητοι και υπέρλαμπροι.

Από αυτή τη λαμπερή βραδιά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα απρόοπτα. Ο Χάρισον Φορντ, που ήταν ανάμεσα στους παρουσιαστές, ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα Όσκαρ μιας και νοσεί με έρπητα ζωστήρα.

H τελετή των Oscars ξεκίνησε με αφιέρωμα για το πολύπαθο Λος Άντζελες. Το αφιέρωμα περιείχε επικές ταινίες του Χόλιγουντ που άφησαν ιστορία. Κατά την έναρξη, ο παρουσιαστής Conan O’ Brien βγήκε από την πλάτη της Demi Moore όπως ακριβώς στο Substance.

Στη συνέχεια, στην σκηνή του Dolby Theatre ανέβηκαν οι Cynthia Erivo και Ariana Grande για να τραγουδήσουν μαζί.

Full performance of Ariana Grande and Cynthia Erivo at the #Oscars pic.twitter.com/hPevTrzzJ3 — Wicked News Hub (@wickednewshub) March 3, 2025

Το δικό του σκετσάκι έκανε και ο Άνταμ Σάντλερ. Ο γνωστός ηθοποιός έκανε πειράγματα στον Τίμοθι Σαλαμέ, ένα από τα φαβορί της σημερινής βραδιάς, για το πόσο νέος μοιάζει.

Adam Sandler in his Sunday best at the #Oscars2025 pic.twitter.com/VvPViPTCAa — clubheartbreak (@clubheartbreak) March 3, 2025

Σε γενικές γραμμές, η 97η τελετή των Όσκαρ δεν είχε πολλές ανατροπές – πέρα από την θριαμβευτική νίκη του Anora και το «εξαφανισμένο Emilia Perez-. Η βραδιά μπορεί να κράτησε σχεδόν 4 ώρες, περιείχε όμως λίγα τραγούδια, με τις καλύτερες ερμηνείες να τις δίνουν oι Margaret Qualley, Lisa, Doja Cat και Raye στο αφιέρωμα για τον James Bond.

Οι περιορισμένες χρονικά ομιλίες των νικητών μπορεί να διευκόλυναν την εξέλιξη του προγράμματος, έδωσαν την εντύπωση στο κοινό πως όλα γίνονταν βιαστικά.

Όλοι οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας 2025

Anora

Conclave

The Brutalist

Emilia Perez

A Complete Unknown

Wicked

Dune Part Two

The Substance

Nickel Boys

I’m Still Here

Όσκαρ Σκηνοθεσίας 2025

Σον Μπέικερ, Anora

Μπρέιντι Κορμπέ, The Brutalist

Τζέιμς Μάνγκολντ, A Complete Unknown

Ζακ Οντιάρ, Emilia Perez

Κοραλί Φαρζά, The Substance

Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου 2025

Εϊντριεν Μπρόντι, The Brutalist

Τιμοτέ Σαλαμέ, A Complete Unknown

Κόλμαν Ντομίνγκο, Sing Sing

Ρέιφ Φάινς, Conclave

Σεμπάστιαν Σταν, The Apprentice

Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου 2025

Σίνθια Ερίβο, Wicked

Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Emilia Perez

Μάικι Μάντισον, Anora

Ντεμί Μουρ, The Substance

Φερνάντα Τόρες, I’m Still Here

Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου 2025

Γιούρα Μπόρισοφ, Anora

Κίραν Κάλκιν, A Real Pain

Έντουαρντ Νόρτον, A Complete Unknown

Γκάι Πιρς, The Brutalist

Τζέρεμι Στρονγκ, The Apprentice

Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου 2025

Μόνικα Μπαρμπάρο, A Complete Unknown

Αριάνα Γκράντε, Wicked

Φελίσιτι Τζόουνς, The Brutalist

Ιζαμπέλα Ροσελίνι, The Conclave

Ζόε Σαλντάνια, Emilia Perez

Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου 2025

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου 2025

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Όσκαρ Μουσικής 2025

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Όσκαρ Κοστουμιών 2025

Wicked

Nosferatu

Conclave

Gladiator II

A Complete Unknown

Όσκαρ Φωτογραφίας 2025

Nosferatu

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Perez

Maria

Όσκαρ Μοντάζ 2025

Conclave

Anora

Emilia Perez

Wicked

The Brutalist

Όσκαρ Τραγουδιού 2025

El Mal, Emilia Perez

The Journey, The Six Triple Eight

Mi Camino, Emilia Perez

Like A Bird, Sing Sing

Never Too Late, Elton John: Never Too Late

Όσκαρ Καλύτερης Σκηνογραφίας 2025

Wicked

Nosferatu

The Brutalist

Conclave

Dune 2

Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2025

France, Emilia Pérez

Germany, The Seed of the Sacred Fig

Brazil, I’m Still Here

Latvia, Flow

Denmark, The Girl with the Needle

Όσκαρ Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους 2025

Porcelain War

No Other Land

Sugarcane

Black Box Diaries

Soundtrack to a Coup d’Etat

Όσκαρ Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους 2025

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra *ΝΙΚΗΤΗΣ

Όσκαρ για τα Καλύτερα Οπτικά Εφέ 2025

Dune Part Two

Better Man

Wicked

Kingdom of the Planet of the Apes

Alien: Romulus

Όσκαρ Καλύτερου Ήχου 2025

Wicked

Dune Part Two

A Complete Unknown

Emilia Pérez

The Wild Robot

Όσκαρ για Κομμώσεις και Μακιγιάζ 2025

The Substance

Wicked

Nosferatu

Emilia Pérez

A Different Man

Όσκαρ Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων 2025

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Όσκαρ Μικρού Μήκους Ταινίας – Animation 2025

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Όσκαρ Μικρού Μήκους Ταινίας – Live Action 2025

A Lien

Anuj

I’m Not a Robot *ΝΙΚΗΤΗΣ

The Last Ranger

The Man Who Would Not Remain Silent

Κάποιες από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Πολλοί αστέρες τράβηξαν τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ.

Πάμε να δούμε όμως ποιοι ακόμα εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους.

