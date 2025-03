Όσκαρ 2025: Η Ντάριλ Χάνα φωνάζει «Δόξα στην Ουκρανία» κάνοντας το σήμα της νίκης – Ο κόσμος ξεσπάει σε χειροκροτήματα

Όσκαρ 2025: Από τα μηνύματα κατά του πολέμου στη Γάζα, στο «Δόξα στην Ουκρανία»! Η 97η τελετή απονομής των βραβείων δεν είχε μόνο λάμψη, αλλά και πολιτικά μηνύματα, όπως αυτό της Ντάριλ Χάνα.

Η 64χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός, Ντάριλ Χάνα όταν ανέβηκε στη σκηνή των φετινών Όσκαρ για να να παρουσιάσει το βραβείο για το καλύτερο Μοντάζ, έκανε το σήμα της νίκης, φωνάζοντάς «Slava Ukraine», δηλαδή, «Δόξα στην Ουκρανία».

Η κίνηση αυτή έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

“Slava Ukraini” – Daryl Hannah shows support for Ukraine at the 2025 #Oscars pic.twitter.com/p811M79d2Z