Ολόκληρος ο εκρηκτικός διάλογος Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Τζέι ντι Βανς – Η ενορχηστρωμένη επίθεση στον Ουκρανό πρόεδρο

Κανείς δεν περίμενε τις χθεσινές εξελίξεις στον Λευκό Οίκο, όταν ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα αίματα άναψαν, η συμφωνία για τα ορυκτά ΗΠΑ – Ουκρανίας ναυάγησε και ο Ζελένσκι έφυγε εν τέλει με άδεια χέρια…

Οι σχέσεις Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ ήταν τεταμένες τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο τις τελευταίες μέρες επετεύχθη μια συμφωνία για τις σπάνιες γαίες (ορυκτά) της Ουκρανίας και όλα έδειχναν πως το Κίεβο θα είχε τη στήριξη της Ουάσινγκτον. Η συνάντηση όμως των δύο ισχυρών πήρε αναπάντεχη τροπή με τους δυο τους να τσακώνονται σε ζωντανή σύνδεση.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε αργότερα την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι ο Ζελένσκι δεν φάνηκε να θέλει ειρήνη.

Φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο για να περάσει το σαββατοκύριακο στην κατοικία του στη Φλόριντα, ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η συνάντηση με τον ουκρανό ομόλογό του «δεν πήγε καλά», επικρίνοντας τον Ζελένσκι ότι «υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του».

Υποστήριξε πως οι ΗΠΑ δεν θέλουν να παίξουν παιχνίδια και ότι επιδιώκουν την ειρήνη, «όχι έναν “10ετή πόλεμο”».

Σε ερώτηση εάν εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε πως «δεν έχει σημασία» τι σκέφτεται ο ίδιος.

Επέμεινε πως η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία μπορεί να επιτευχθεί άμεσα εφόσον ο Ζελένσκι δείξει ότι θέλει πραγματικά την ειρήνη.

Την Παρασκευή (28.2.2025) η αντιπαράθεση τους ξέφυγε με τον Τραμπ μαζί με τον Βανς να πραγματοποιούν ενορχηστρωμένη επίθεση προς τον Ουκρανό και να τον διώχνουν από τον Λευκό Οίκο.

Δείτε ολόκληρο τον διάλογο μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Τζέι Ντι Βανς:

Τραμπ: «Λοιπόν, αν δεν ευθυγραμμιζόμουν και με τους δύο, δεν θα είχατε ποτέ συμφωνία. Θέλετε να πω πραγματικά τρομερά πράγματα για τον Πούτιν και μετά να πω: “Γεια, Βλαντιμίρ. Πώς τα πάμε για τη συμφωνία;” Αυτό δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν είμαι στο πλευρό του Πούτιν. Δεν είμαι στο πλευρό κανενός. Ευθυγραμμίζομαι με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και για το καλό των πολιτών μου, είμαι ευθυγραμμισμένος με τον κόσμο και θέλω να τελειώσω αυτό το πράγμα. Βλέπετε, το μίσος που τρέφει (ο Ζελένσκι) για τον Πούτιν, είναι πολύ δύσκολο για μένα να συμφωνήσω με τέτοιου είδους συμπεριφορά. Έχει τρομερό μίσος και το καταλαβαίνω, αλλά μπορώ να σου πω ότι ούτε η άλλη πλευρά είναι ακριβώς… ερωτευμένη μαζί του. Πρέπει να είμαι ευθυγραμμισμένος με τον κόσμο. Θέλω να διορθώσω την κατάσταση. Είμαι ευθυγραμμισμένος με την Ευρώπη. Θέλω να δω αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θέλετε να είμαι σκληρός; Θα μπορούσα να είμαι πιο σκληρός από κάθε άνθρωπο που έχετε δει ποτέ. Θα ήμουν τόσο σκληρός, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να πετύχεις συμφωνία με αυτόν τον τρόπο. Οπότε έτσι έχει η κατάσταση».

Βανς: «Θα απαντήσω σε αυτό. Κοιτάξτε, λοιπόν, για τέσσερα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είχαμε έναν πρόεδρο που σηκώθηκε σε συνεντεύξεις τύπου και μιλούσε για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και μετά ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία και κατέστρεψε ένα σημαντικό κομμάτι της χώρας. Ο δρόμος προς την ειρήνη και ο δρόμος προς την ευημερία είναι ίσως η ενασχόλησή μας με τη διπλωματία. Δοκιμάσαμε το μονοπάτι του Τζο Μπάιντεν, να χτυπάμε το στήθος μας και να προσποιούμαστε ότι τα λόγια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν μεγαλύτερη σημασία από τις ενέργειες ενός Προέδρου. Αυτό που κάνει την Αμερική καλή χώρα είναι η ενασχόλησή της με τη διπλωματία. Αυτό κάνει ο πρόεδρος Τραμπ».

Ζελένσκι (στον Βανς): «Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι; Εντάξει, λοιπόν, κατέλαβε μεγάλα τμήματα της Ουκρανίας, μέρη της Ανατολής και της Κριμαίας. Έτσι το κατέλαβε το 2013, οπότε για πολλά χρόνια, δεν μιλώ μόνο για τον Μπάιντεν, αλλά εκείνες τις εποχές εκεί ο Πρόεδρος Ομπάμα, μετά ο Πρόεδρος Τραμπ, μετά ο Πρόεδρος Μπάιντεν, τώρα ο Πρόεδρος Τραμπ. Και ο Θεός ευλογεί τον Πρόεδρο Τραμπ να τον σταματήσει. Όμως το 2013 δεν τον σταμάτησε κανείς. Απλώς κατέλαβε και πήρε σκότωσε ανθρώπους».

Τραμπ: «2015»

Βανς: 2014 έως 2015.

Τραμπ: «Δεν ήμουν εδώ».

Ζελένσκι: «Αλλά από το 2014 έως το 2022 η κατάσταση ήταν η ίδια, ότι άνθρωποι πεθαίνουν στη πρώτη γραμμή. Κανείς δεν τον σταμάτησε. Ξέρετε ότι είχαμε συζητήσεις μαζί του, πολλές συζητήσεις, είχαμε διμερής συνομιλία και υπογράψαμε μαζί του. Σαν νέος πρόεδρος το 2019 υπέγραψα μαζί του. Είναι η συμφωνία που υπέγραψα μαζί του, με τον Μακρόν και την Μέρκελ. Υπογράψαμε κατάπαυση του πυρός, κατάπαυση του πυρός. Όλοι μου είπαν ότι δεν θα τραβήξει ποτέ. Τον υπογράψαμε, αλλά μετά έσπασε την κατάπαυση του πυρός. Σκότωσε τους ανθρώπους μας, και δεν αντάλλαξε αιχμαλώτους, ενώ είχε υπογράψει κάτι τέτοιο. Και δεν το έκανε. Για ποια διπλωματία μιλάς Τζέι Ντι; Τι εννοείς;»

Βανς: «Μιλάω για το είδος της διπλωματίας που πρόκειται να δώσει τέλος στην καταστροφή της χώρας σας… Κύριε Πρόεδρε, με σεβασμό, νομίζω ότι είναι ασέβεια από εσάς να έρχεστε στο Οβάλ Γραφείο για να προσπαθήσετε να το διεκδικήσετε ενώπιον των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Αυτή τη στιγμή, εσείς πηγαίνετε από δω και από εκεί και επιστρατεύεται ανθρώπους στην πρώτη γραμμή γιατί έχετε προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού. Θα πρέπει να ευχαριστήσετε τον πρόεδρο που προσπάθησε να φέρει (την διπλωματία των ΗΠΑ) σε αυτή τη σύγκρουση».

Ζελένσκι: «Έχετε πάει ποτέ στην Ουκρανία για να μπορείτε να πείτε τι προβλήματα έχουμε; Πρέπει να έρθεις μια φορά».

Βανς: «Πραγματικά έχω παρακολουθήσει και έχω δει τις ιστορίες και ξέρω ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι φέρνεις ανθρώπους σε μια περιοδεία προπαγάνδας, κύριε Πρόεδρε. Διαφωνείτε ότι είχατε προβλήματα;… Και πιστεύετε ότι είναι πρέπον να έρχεστε στο Οβάλ Γραφείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και να επιτίθεστε στη διοίκηση που προσπαθεί να αποτρέψει την καταστροφή της χώρας σας;».

Zelensky: Can I answer?



