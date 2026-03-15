Όσκαρ 2026: One Battle After Another ο μεγάλος νικητής της βραδιάς – Βραβεία σε Michael B. Jordan και Jessie Buckley για τους Α’ Ρόλους

Χωρίς μεγάλες ανατροπές η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ με το «One Battle After Another» να βγαίνει ο μεγάλος νικητής εξασφαλίζοντας 6 βραβεία. Η βραδιά κύλισε με πολλά υπονοούμενα για την ΑΙ εποχή, το σκάνδαλο που ακούει στο όνομα Τζέφρι Επστάιν και τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή χωρίς όμως να λείπουν οι συγκινήσεις. Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου εξασφάλισε ο Michael B. Jordan με το Sinners ενώ το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου πήγε στη Jessie Buckley για το Hamnet. Βραβείο σκηνοθεσίας σήκωσε ο Paul Thomas Anderson για το «One Battle After Another» ενώ τα Όσκαρ για τους Β΄Ρόλους πήρε ο Sean Penn και πάλι για το «One Battle After Another» και η Amy Madigan με το Weapons. Παρουσιαστής και φέτος ο αγαπημένος Conan O’Brien.
Αδιαμφισβήτητα ο μεγάλος νικητής της βραδιάς είναι η ταινία «One battle after Another» εξασφαλίζοντας τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Β’ Ανδρικού Ρόλου, Σκηνοθεσίας, Cast, Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο και Μοντάζ.
Ο Σον Πεν με το αποψινό του βραβείο (Β’ Ανδρικός Ρόλος), έγινε ο 4ος άνδρας ηθοποιός που παίρνει 3 Όσκαρ.
Το Sinners ήρθε στη 2η θέση με 4 Όσκαρ για Α’ Ανδρικό Ρόλο, Καλύτερη Μουσική, Σενάριο και Καλύτερη Φωτογραφία.
Προφανώς ο Michael B. Jordan έκανε πάταγο με την νίκη του στην σκληρή κατηγορία «Α’ Ανδρικού Ρόλου» αλλά χαλασμό προκάλεσε και η νίκη της Ότομ Ντουράλντ Αρκαπώ στην κατηγορία «Φωτογραφία» καθώς έγινε η πρώτη νικήτρια γυναίκα.
Όσον αφορά την Ελλάδα, ο Γιώργος Λάνθιμος με τη Bungonia δεν κέρδισε κανένα βραβείο ενώ αγαλματίδιο εξασφάλισε και η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής στην κατηγορία Casting για την ταινία «One battle after Another».
-Καλύτερη ταινία: «Μία μάχη μετά την άλλη»
-Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ, «Hamnet»
-Α’ Ανδρικός Ρόλος Ηθοποιός: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Sinners»
-Καλύτερη Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»
-Β' Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν, «One Battle After Another»
-Β' Γυνακείος Ρόλος: Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons»
-Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «K-pop Demon Hunters»
-Καλύτερο καστ: Κασσάνδρα Κουλουκουντής, «One Battle After Another»
-Καλύτερη ταινία μικρού μήκους ζωντανής δράσης (ισοπαλία): « The Singers» και «Two People Exchanging Saliva»
-Καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους: «Mr. Nobody Against Putin»
-Καλύτερη πρωτότυπη μουσική: Ludwig Göransson, "Sinners"
-Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «Sentimental Value», Νορβηγία
Έγινε η 42η ταινία στην ιστορία των Όσκαρ με τουλάχιστον 6 βραβεία.
Οι Sinners κέρδισαν 4 χρυσά αγαλματίδια ενώ το Frankenstein, 3 βραβεία.
Ευχαρίστησε τον σύζυγό της, βαθιά συγκινημένη, για την στήριξη που της παρέχει.
-Α' Ανδρικός Ρόλος: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Sinners»
-Καλύτερη Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»
-Β' Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν, «One Battle After Another»
-Β' Γυναικείου Ρόλου: Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons»
-Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο: Ράιαν Κούγκλερ, «Sinners»
-Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο: Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»
-Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «K-pop Demon Hunters»
-Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους: «Το κορίτσι που έκλαιγε μαργαριτάρια»
-Καλύτερος Σχεδιασμός Κοστουμιών: Κέιτ Χόλεϊ, «Φρανκενστάιν»
-Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής: Tamara Deverell και Shane Vieau, «Frankenstein»
-Καλύτερο μακιγιάζ και χτένισμα: Μάικ Χιλ, Τζόρνταν Σάμιουελ και Κλιώνα Φιούρεϊ, «Φρανκενστάιν»
-Καλύτερο καστ: Κασσάνδρα Κουλουκουντής, «One Battle After Another»
-Καλύτερη ταινία μικρού μήκους ζωντανής δράσης (ισοπαλία): « The Singers» και «Two People Exchanging Saliva»
-Καλύτερα Οπτικά Εφέ : Τζο Λέτερι, Ρίτσαρντ Μπάνεχαμ, Έρικ Σέιντον και Ντάνιελ Μπάρετ, «Avatar: Fire and Ash»
-Καλύτερο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: «All the Empty Rooms»
-Καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους: «Mr. Nobody Against Putin»
-Καλύτερη πρωτότυπη μουσική: Ludwig Göransson, "Sinners"
-Καλύτερος ήχος: Γκάρεθ Τζον, Αλ Νέλσον, Γκουέντολιν Γέιτς Γουίτλ, Γκάρι Α. Ρίτσο και Χουάν Περάλτα, «F1»
-Καλύτερο μοντάζ ταινίας: Άντι Γιούργκενσεν, «One Battle After Another»
-Καλύτερη Φωτογραφία: Ότομ Ντουράλντ Αρκαπώ, «Sinners»
-Λαλύτερη Διεθνής Ταινία: «Sentimental Value», Νορβηγία
-Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι : «Golden» από το «KPop Demon Hunters»
«Πάντα θα υπάρχει κάποια αμφιβολία στην καρδιά σου ότι το αξίζεις», είπε συγκινημένος.
«Κανένας πόλεμος, ελευθερώστε την Παλαιστίνη» ήταν το μήνυμα του ηθοποιού με το που ανέβηκε στην σκηνή για την απονομή βραβείου.
Ο γνωστός ηθοποιός εμφανίστηκε και με σχετική κονκάρδα καρφωμένη στο κοστούμι του.
Δίπλα του χαμογελαστή η Priyanka Chopra που συμφωνούσε με τις δηλώσεις του.
H Ότον Ντουράλντ Αρκαπάου, διευθύντρια φωτογραφίας της παραγωγής, ευχαρίστησε τις γυναίκες που την ενέπνευσαν.
Η Ότον Ντουράλντ Αρκαπάου κέρδισε το Όσκαρ για Φωτογραφία με την ταινία Sinners.
Πρόκειται για την πρώτη φορά που κερδίζει την συγκεκριμένη κατηγορία γυναίκα αλλά και την πρώτη φορά που είναι υποψήφια έγχρωμη γυναίκα.
Στην σκηνή ο Άντι Γιούργκενσεν παραλαμβάνει το βραβείο και ζητά από τους φίλους του να παραγγείλουν σφηνάκια για να γιορτάσουν.
Το βραβεία απένειμαν οι «5» Bridesmaids.
Ο Λούντβιγκ Γκόρανσον ευχαρίστησε συγκινημένος τον Ράιαν Κούγκλερ.
Το μικρό ντοκιμαντέρ - γροθιά για τους μαζικούς πυροβολισμούς σε σχολεία, κέρδισε απόψε το Όσκαρ στην κατηγορία « Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους».
Μίλησε με λόγια καρδιάς για τον φίλο της Robert Redford που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2025.
Φίλοι τους και ηθοποιοί ανέβηκαν στην σκηνή, τα φώτα έσβησαν, και στην μεγάλη οθόνη του θεάτρου έπαιξαν οι φωτογραφίες τους και πλάνα από τις συμμετοχές τους σε γνωστές σειρές και ταινίες.
Ιδιαίτερη μνεία στον Rob Reiner που βρέθηκε δολοφονημένος μαζί με τον σύζυγό του, από τον γιο τους
Πρόκειται για το πρώτο βραβείο στην καριέρα του.
Το κοινό δεν σταμάτησε να τον χειροκροτά ενώ αφιέρωσε το βραβείο στον πατέρα του.
Ο Πολ Τόμας Άντερσον αφιέρωσε το βραβείο για το Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο στα 4 παιδιά του και τους ζήτησε συγγνώμη για το χάος που συμβαίνει στον κόσμο
Πρόκειται για το 3ο Όσκαρ που παραλαμβάνει στην καριέρα του.
Νικήτριες ταινίες το «The Singers» και το «Two People Exchanging Saliva».
Πρόκειται για την πρώτη νικήτρια που έχει υπάρξει ποτέ σε αυτήν την κατηγορία καθώς μόλις φέτος μπήκε στον διαγωνισμό.
Οι μεγάλοι νικητές με το «KPop Demon Hunters» για την κατηγορία Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Καλύτερη Ταινία
Bugonia (Focus Features)
Frankenstein (Netflix)
Hamnet (Focus Features)
Marty Supreme (A24)
One Battle After Another (Warner Bros.)
Sentimental Value (Neon)
Sinners (Warner Bros.)
The Secret Agent (Neon)
F1: Η Ταινία (Apple/Warner Bros.)
Train Dreams (Netflix)
Σκηνοθεσία
Πολ Τόμας Άντερσον για το One Battle After Another
Ράιαν Κούγκλερ για το Sinners
Τζος Σάφντι για το Marty Supreme
Γιοακίμ Τρίερ για το Sentimental Value
Κλόι Ζάο για το Hamnet
Α’ Ανδρικός Ρόλος
Tιμοτέ Σαλαμέ για το Marty Supreme
Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το One Battle After Another
Ιθαν Χοκ για το Blue Moon
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Sinners
Βάγκνερ Μόουρα για το The Secret Agent
Α’ Γυναικείος Ρόλος
Τζέσι Μπάκλεϊ για το Hamnet
Ρόουζ Μπερν για το Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα
Ρενάτε Ράινσβε για τo Sentimental Value
Έμα Στόουν για την Bugonia
Κέιτ Χάντσον για το Song Sung Blue
Διασκευασμένο Σενάριο
Hamnet, Μάγκι Ο’ Φάρελ και Κλόι Ζάο
One Battle After Another, Πολ Τόμας Αντερσον
Train Dreams, Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ
Bugonia, Γουίλ Τρέισι
Frankenstein, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Πρωτότυπο Σενάριο
Blue Moon, Ρόμπερτ Κάλοου
Sinner, Ράιαν Κούγκλερ
Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι
Sentimental Value, Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ
It Was Just an Accident, Τζαφάρ Παναχί
B’ Ανδρικός Ρόλος
Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το One Battle After Another
Τζέικομπ Ελόρντι για το Frankenstein
Ντελρόι Λίντο για το Sinners
Σον Πεν για το One Battle After Another
Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τo Sentimental Value
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Ελ Φάνινγκ για τo Sentimental Value
Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τo Sentimental Value
Εϊμι Μάντιγκαν για το Weapons (Νικήτρια)
Γούνμι Μοσάκου για το Sinners
Τεγιάνα Τέιλορ για το One Battle After Another
Μουσική
Bugonia, Τζέρσκιν Φέντριξ
Frankenstein, Αλεξάντερ Ντεσπλά
Hamnet, Μαξ Ρίχτερ
One Battle After Another, Τζόνι Γκρίνγουντ
Sinners, Λούντβιγκ Γκόρανσον
Κοστούμια
Frankenstein, Κέιτ Χόλεϊ
Αμνετ, Μαλκγόζια Τουρζάνσκα
Marty Supreme, Μιγιάκο Μπελίτσι
Αμαρτωλοί, Ρουθ Ε. Κάρτερ
Avatar: Φωτιά και Στάχτη, Ντέμπορα Λ. Σκοτ
Φωτογραφία
Marty Supreme, Ντάριους Κόντζι
Frankenstein, Ντάν Λόστσεν
One Battle After Another, Μάικλ Μπάουμαν
Sinners, Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου
Train Dreams, Αντόλφο Βελόζο
Κάστινγκ
Sinners, Φρανσίν Μάισλερ
One Battle After Another, Κασάντρα Κουκουκούντις
Marty Supreme, Τζένιφερ Βεντίτι
Hamnet, Νίνα Γκολντ
The Secret Agent, Γκάμπριελ Ντομίνγκες
Μοντάζ
F1: Η Ταινία, Στίβεν Μιριόνε
Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι
One Battle After Another, Άντι Γιούργκενσεν
Sentimental Value , Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ
Sinners, Μάικλ Π. Σόγιερ
Τραγούδι
«Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το KPop Demon Hunters
«Sweet Dreams of Joy», Νίκολας Πάικ από το Viva Verdi
«I Lied to You», Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από το Sinners
«Dear Me», Ντάιαν Γουόρεν από το Relentless
«Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το Train Dreams
Σκηνογραφία
Frankenstein, Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο
Sinners, Χάνα Μπίτσλερ και Μονίκ Σαμπέιν
Hamnet, Φιόνα Κρόμπι και Άλις Φέλτον
Marty Supreme, Τζακ Φισκ και Άνταμ Γουίλις
One Battle After Another, Φλορένσια Μάρτιν και Άντονι Καρλίνο
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία
Sentimental Value (Νορβηγία)
Sirat (Ισπανία)
The Secret Agent (Βραζιλία)
The Voice of Hind Rajab (Τυνησία)
It Was Just An Accident (Γαλλία)
Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Οπτικά Εφέ
Avatar: Φωτιά και Στάχτη
F1: Η Ταινία
Jurassic World: Αναγέννηση
The Lost Bus
Sinners
Ήχος
F1: Η Ταινία
Sinners
Frankenstein
One Battle After Another
Sirat
Μακιγιάζ και Κομμώσεις
Kokuho
Frankenstein
Sinners
The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή
The Ugly Stepsister
Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους
The Perfect Neighbor (Netflix)
The Alabama Solution (HBO)
Come See Me in the Good Light (Apple)
Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)
Mr. Nobody Against Putin (Kino Lorber)
Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Μικρού Μήκους Ταινία (Live Action)
Butcher’ Stain
Two People Exchanging Saliva
A Friend of Dorothy
The Singers
Jane Austen’s Period Drama
Ο Conan O'Brien ανέφερε πως φέτος δεν υπάρχουν υποψήφιοι Βρετανοί ηθοποιοί, με τους Βρετανούς υποτίθεται να απαντούν πως τουλάχιστον εκείνοι συλλαμβάνουν τους παιδόφιλούς τους, στον απόηχο του σκανδάλου του Τζέφρι Επστάιν
Οι κατηγορίες ερμηνείας είναι επίσης γεμάτες με υποψηφίους υψηλού προφίλ. Οι φαβορί για την κατηγορία Καλύτερος Ηθοποιός Α’ Ανδρικού Ρόλου είναι ο Τίμοθι Σαλαμέ για το «Marty Supreme», ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το «Sinners» και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το «One Battle After Another». Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και οι Ίθαν Χοκ για το «Blue Moon» και ο Wagner Moura για το «The Secret Agent».
Στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού, η Jessie Buckley προηγείται για την ερμηνεία της στο Hamnet, μαζί με τη Renate Reinsve για το Sentimental Value και την Emma Stone για την ερμηνεία της στο Bugonia. Επίσης, στην ίδια κατηγορία είναι και οι Rose Byrne για το «If I Had Legs I'd Kick You» και η
Kate Hudson για το «Song Sung Blue».
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αναμένεται ευρέως να κερδίσει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet». Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, από την άλλη, προβλέπεται να κερδίσει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Sinners», ξεπερνώντας τον σκληρό ανταγωνισμό από τον Τίμοθι Σαλαμέ, πρωταγωνιστή της ταινίας «Marty Supreme», ο οποίος έπειτα από αμφιλεγόμενες δηλώσεις είναι αντιμέτωπος με έμμεσο μποϊκοτάζ από το απλό κοινό.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μετά την απονομή των βραβείων, οι αστέρες του Χόλιγουντ και οι προσκεκλημένοι συγκεντρώνονται για ένα πολυτελές γεύμα στο Governors Ball, με περισσότερα από 70 πιάτα που συνδυάζουν υψηλή κουζίνα με comfort food και διεθνείς γεύσεις.
Για 32η χρονιά, ο Wolfgang Puck και η ομάδα των ειδικών μαγειρικής του έχουν αναλάβει το φαγητό που σερβίρεται στο επίσημο πάρτι μετά την τελετή των Όσκαρ. «Όλοι γνωρίζουν τα Όσκαρ», δήλωσε ο Puck. Ο Puck και η ομάδα του είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν γαστρονομική απόλαυση με το μενού τους. «Θα σερβίρουμε περίπου 25.000 πιάτα από την κουζίνα εκείνο το βράδυ», είπε ο γιος του Puck, ο σεφ Byron Lazaroff-Puck. «Έχουμε 150 σεφ για να το κάνουν!»
Το μενού περιλαμβάνει κλασικά αγαπημένα όπως τα chicken pot pie (πραγματικό comfort food με ζύμη και τρυφερό κοτόπουλο), πίτσα με καπνιστό σολομό και άλλα signature πιάτα που έχουν γίνει αγαπητά όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει επίσης σταθμός με σούσι και nigiri, με πέντε chefs να ετοιμάζουν χειροποίητες ιαπωνικές δημιουργίες, καθώς και μια ειδική «ζώνη» όπου φτιάχνονται gelato και παγωτά από το μηχάνημα νέας γενιάς.
Μεταξύ των εκλεκτών πιάτων που προβλέπονται είναι επίσης gourmet ψαρονέφρι και Wagyu beef υψηλής ποιότητας, χειροποίητες πίτσες, macaroni & cheese, καθώς και διάφορα ευφάνταστα πιάτα με κρεμώδη ζυμαρικά, sea‑food και black truffle (μαύρη τρούφα), προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα.
Στα επιδόρπια ξεχωρίζουν οι μικρές χρυσές σοκολατένιες εκδοχές των αγαλματιδίων Όσκαρ, που ψεκάζονται με 24Κ χρυσό με δυνατότητα φαγώσιμης χρήσης, καθώς και μια πλούσια ποικιλία από macarons, sorbet, ιταλικό παγωτό και άλλες γλυκές δημιουργίες.
Στον τομέα των ποτών, σερβίρονται κορυφαία champagne και premium κρασιά, ενώ έχει προετοιμαστεί μια επιλογή signature κοκτέιλ από Tequila Don Julio — με ονόματα όπως Best in Show, Golden Cut Margarita, The Sequel και Maestro Martini — για να συνοδεύσουν το γεύμα σε ύφος… όσο λαμπερό είναι και η ίδια η νύχτα.
Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων βρίσκεται η ταινία «Sinners», σπάζοντας ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες και πρωταγωνιστή τον Michael B. Jordan, ο οποίος επίσης διεκδικεί και το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου.
Αν και φέτος υπήρξαν πολλές δυνατές εμφανίσεις, καμία δεν πλησίασε τη δημοτικότητα του Sinners. Σε σκηνοθεσία του Ράιαν Κούγκλερ, η ταινία ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των Όσκαρ που κατείχαν κλασικές ταινίες όπως το All About Eve, το Titanic και το La La Land, οι οποίες είχαν λάβει από 14 υποψηφιότητες.
Ακολουθούν από κοντά αρκετοί άλλοι ισχυροί υποψήφιοι. Το θρίλερ δράσης του Λεονάρντο Ντι Κάπριο «One Battle After Another» έχει εξασφαλίσει συνολικά 13 υποψηφιότητες και έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Ακολουθούν τρεις άλλοι υποψήφιοι: το «Marty Supreme» του Τίμοθι Σαλαμέ, το «Frankenstein» του Τζέικομπ Ελόρντι και η ταγικωμωδία «Sentimental Value» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τριέρ. Και οι τρεις αυτές ταινίες έχουν από λάβει εννέα υποψηφιότητες.
Αρκετές άλλες ταινίες διαγωνίζονται επίσης για την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, μεταξύ των οποίων οι «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «F1» με τον Μπραντ Πιτ και «Hamnet» με τους Πολ Μέσκατ και Τζέσι Μπάκλεϊ. Για μήνες, η ταινία «One Battle After Another» θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί για τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Σκηνοθέτη. Ωστόσο, στην τελική ευθεία της σεζόν των βραβείων, ο ανταγωνισμός έχει γίνει πιο έντονος, με την ταινία «Sinners» να κερδίζει έδαφος.
Ευχαρίστησε το κοινό που είναι ο τελευταίος ανθρώπινος παρουσιαστής των Βραβείων
