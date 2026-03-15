Όσκαρ 2026: One Battle After Another ο μεγάλος νικητής της βραδιάς – Βραβεία σε Michael B. Jordan και Jessie Buckley για τους Α’ Ρόλους

Γεμάτη υπονοούμενα και η φετινή τελετή - Πανέξυπνος ο εναρκτήριος λόγος του παρουσιαστή Conan O’Brien - Όλα όσα έγιναν στο Dolby Theatre
Το cast και οι συντελεστές του «One Battle after Another»
Χωρίς μεγάλες ανατροπές η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ με το «One Battle After Another» να βγαίνει ο μεγάλος νικητής εξασφαλίζοντας 6 βραβεία. Η βραδιά κύλισε με πολλά υπονοούμενα για την ΑΙ εποχή, το σκάνδαλο που ακούει στο όνομα Τζέφρι Επστάιν και τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή χωρίς όμως να λείπουν οι συγκινήσεις. Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου εξασφάλισε ο Michael B. Jordan με το Sinners ενώ το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου πήγε στη Jessie Buckley για το Hamnet. Βραβείο σκηνοθεσίας σήκωσε ο Paul Thomas Anderson για το «One Battle After Another» ενώ τα Όσκαρ για τους Β΄Ρόλους πήρε ο Sean Penn και πάλι για το «One Battle After Another» και η Amy Madigan με το Weapons. Παρουσιαστής και φέτος ο αγαπημένος Conan O’Brien.

05:29 | 16.03.2026
Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η κάλυψη και των φετινών Όσκαρ

Το newsit.gr σας εύχεται καλημέρα και σας ευχαριστεί για την υποστήριξή σας.

05:11 | 16.03.2026
Αναλυτικά όλοι οι νικητές

Καλύτερη Ταινία

-One Battle after Another - Warner Bros

Σκηνοθεσία

-Paul Thomas Anderson για το One Battle after Another 

Α’ Γυναικείος Ρόλος

-Jessie Buckley για το Hamnet

Α’ Ανδρικός Ρόλος

-Michael B. Jordan για το Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

-Paul Thomas Anderson για το One Battle after Another 

Πρωτότυπο Σενάριο

-Ryan Coogler για το Sinners

B’ Γυναικείος Ρόλος

-Amy Madigan για το Weapons

Β’ Ανδρικός Ρόλος

-Sean Pen για το One Battle after Another 

Μουσική

-Ludwig Gορansson για το Sinners

Κοστούμια

-Kate Hawley για το «Frankenstein»

Φωτογραφία

-Autumn Durald Arkapaw για το Sinners

Μοντάζ

-Andy Jurgensen για το One Battle after Another

Τραγούδι

-«Golden» από το «KPop Demon Hunters»

Σκηνογραφία

-Tamara Deverell για το «Frankenstein»

Δεθνής Ταινία

-«Sentimental Value» (Νορβηγία)

Ταινία Animation

-KPop Demon Hunters

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

-Mr. Nobody Against Putin

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

-All the Empty Rooms

Οπτικά Εφέ

-Avatar: Fire and Ash

Ήχος

-F1

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Frankenstein

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

-The Girl Who Cried Pearls

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action – Δύο οι νικητές καθότι σημειώθηκε ισοπαλία

Δύο οι νικητές λόγω ισοψηφίας:

-Two People Exchanging Saliva

-The Singers

Casting

-Κασάντρα Κουλουκούντις για το One Battle after Another

05:04 | 16.03.2026
Μία μικρή σύνοψη

Αδιαμφισβήτητα ο μεγάλος νικητής της βραδιάς είναι η ταινία «One battle after Another» εξασφαλίζοντας τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Β’ Ανδρικού Ρόλου, Σκηνοθεσίας, Cast, Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο και Μοντάζ.

Ο Σον Πεν με το αποψινό του βραβείο (Β’ Ανδρικός Ρόλος), έγινε ο 4ος άνδρας ηθοποιός που παίρνει 3 Όσκαρ.

Το Sinners ήρθε στη 2η θέση με 4 Όσκαρ για Α’ Ανδρικό Ρόλο, Καλύτερη Μουσική, Σενάριο και Καλύτερη Φωτογραφία.

Προφανώς ο Michael B. Jordan έκανε πάταγο με την νίκη του στην σκληρή κατηγορία «Α’ Ανδρικού Ρόλου» αλλά χαλασμό προκάλεσε και η νίκη της Ότομ Ντουράλντ Αρκαπώ στην κατηγορία «Φωτογραφία» καθώς έγινε η πρώτη νικήτρια γυναίκα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο Γιώργος Λάνθιμος με τη Bungonia δεν κέρδισε κανένα βραβείο ενώ αγαλματίδιο εξασφάλισε και η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής στην κατηγορία Casting για την ταινία «One battle after Another».

04:54 | 16.03.2026
Η απονομή του βραβείου Καλύτερης Ταινίας
04:41 | 16.03.2026
Οι μεγάλοι νικητές της αποψινής βραδιάς

-Καλύτερη ταινία: «Μία μάχη μετά την άλλη»

-Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ, «Hamnet»

-Α’ Ανδρικός Ρόλος Ηθοποιός: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Sinners»

-Καλύτερη Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»

-Β' Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν, «One Battle After Another»

-Β' Γυνακείος Ρόλος: Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons»

-Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «K-pop Demon Hunters»

-Καλύτερο καστ: Κασσάνδρα Κουλουκουντής, «One Battle After Another»

-Καλύτερη ταινία μικρού μήκους ζωντανής δράσης (ισοπαλία): « The Singers» και «Two People Exchanging Saliva»

-Καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους: «Mr. Nobody Against Putin»

-Καλύτερη πρωτότυπη μουσική: Ludwig Göransson, "Sinners"

-Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «Sentimental Value», Νορβηγία

04:40 | 16.03.2026
6 Όσκαρ για το αριστούργημα One Battle After Another

Έγινε η 42η ταινία στην ιστορία των Όσκαρ με τουλάχιστον 6 βραβεία.

Οι Sinners κέρδισαν 4 χρυσά αγαλματίδια ενώ το Frankenstein, 3 βραβεία.

04:37 | 16.03.2026
H Jessie Buckley κρατώντας το Όσκαρ της δεν μπορεί να κρύψει την χαρά της
04:35 | 16.03.2026
Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στο One Battle After Another

Πρόκειται για το 6ο βραβείο που σηκώνει η παραγωγή απόψε

04:32 | 16.03.2026
04:28 | 16.03.2026
Σήκωσε το Όσκαρ για τον Α' Γυναικείο Ρόλο η Jessie Buckley για το Hamnet

Ευχαρίστησε τον σύζυγό της, βαθιά συγκινημένη, για την στήριξη που της παρέχει.

04:27 | 16.03.2026
Απονέμουν τα Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και Καλύτερης Ταινίας
04:23 | 16.03.2026
Οι νικητές μέχρι στιγμής:

-Α' Ανδρικός Ρόλος: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, «Sinners»

-Καλύτερη Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»

-Β' Ανδρικός Ρόλος: Σον Πεν, «One Battle After Another»

-Β' Γυναικείου Ρόλου: Έιμι Μάντιγκαν, «Weapons»

-Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο: Ράιαν Κούγκλερ, «Sinners»

-Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο: Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another»

-Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «K-pop Demon Hunters»

-Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους: «Το κορίτσι που έκλαιγε μαργαριτάρια»

-Καλύτερος Σχεδιασμός Κοστουμιών: Κέιτ Χόλεϊ, «Φρανκενστάιν»

-Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής: Tamara Deverell και Shane Vieau, «Frankenstein»

-Καλύτερο μακιγιάζ και χτένισμα: Μάικ Χιλ, Τζόρνταν Σάμιουελ και Κλιώνα Φιούρεϊ, «Φρανκενστάιν»

-Καλύτερο καστ: Κασσάνδρα Κουλουκουντής, «One Battle After Another»

-Καλύτερη ταινία μικρού μήκους ζωντανής δράσης (ισοπαλία): « The Singers» και «Two People Exchanging Saliva»

-Καλύτερα Οπτικά Εφέ : Τζο Λέτερι, Ρίτσαρντ Μπάνεχαμ, Έρικ Σέιντον και Ντάνιελ Μπάρετ, «Avatar: Fire and Ash»

-Καλύτερο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: «All the Empty Rooms»

-Καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους: «Mr. Nobody Against Putin»

-Καλύτερη πρωτότυπη μουσική: Ludwig Göransson, "Sinners"

-Καλύτερος ήχος: Γκάρεθ Τζον, Αλ Νέλσον, Γκουέντολιν Γέιτς Γουίτλ, Γκάρι Α. Ρίτσο και Χουάν Περάλτα, «F1»

-Καλύτερο μοντάζ ταινίας: Άντι Γιούργκενσεν, «One Battle After Another»

-Καλύτερη Φωτογραφία: Ότομ Ντουράλντ Αρκαπώ, «Sinners»

-Λαλύτερη Διεθνής Ταινία: «Sentimental Value», Νορβηγία

-Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι : «Golden» από το «KPop Demon Hunters»

04:20 | 16.03.2026
Το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου στον Michael B. Jordan

Ήταν εξαρχής το απόλυτο φαβορί και απέδειξε τους λόγους.

Μεγάλη νίκη για τον ίδιο και την ταινία Sinners.

Περήφανη η μητέρα του τον καταχειροκρότησε συγκινημένη.

04:19 | 16.03.2026
Αστειάκι από τον Adrien Brody για την περσινή τσίχλα που έγινε viral και τον μεγάλο λόγο του
04:15 | 16.03.2026
Όσκαρ Σκηνοθεσίας στον Πολ Τόμας Άντερσον για το One Battle After Another

Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και σήκωσε το χρυσό αγαλματίδιο.

Είναι το πρώτο Όσκαρ που κερδίζει στην καριέρα του.

«Πάντα θα υπάρχει κάποια αμφιβολία στην καρδιά σου ότι το αξίζεις», είπε συγκινημένος.

04:10 | 16.03.2026
Πλάνα από το φαντασμαγορικό μουσικό διάλειμμα των Demon Hunters
04:09 | 16.03.2026
Βραβείο για το Καλύτερο Τραγούδι στο «Golden» από το KPop Demon Hunters

Είναι το δεύτερο βραβείο που παίρνει απόψε η ταινία

04:06 | 16.03.2026
Όσκαρ για Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία στο Sentimental Value από τη Νορβηγία
04:05 | 16.03.2026
Conan O'Brien
Όσκαρ 2026: Η μπηχτή του Conan O’ Brien για το σκάνδαλο Επστάιν – «Στη Βρετανία τουλάχιστον συλλαμβάνουν τους παιδόφιλους»
Η αναφορά στην σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου και σε όσα ονόματα εμπλέκονται στο σκάνδαλο
04:04 | 16.03.2026
Ηχηρό μήνυμα από τον Javier Bardem για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή

«Κανένας πόλεμος, ελευθερώστε την Παλαιστίνη» ήταν το μήνυμα του ηθοποιού με το που ανέβηκε στην σκηνή για την απονομή βραβείου.

Ο γνωστός ηθοποιός εμφανίστηκε και με σχετική κονκάρδα καρφωμένη στο κοστούμι του.

Δίπλα του χαμογελαστή η Priyanka Chopra που συμφωνούσε με τις δηλώσεις του.

03:58 | 16.03.2026
Ο Σον Πεν με το αποψινό του βραβείο για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο, έγινε ο 4ος άνδρας ηθοποιός που παίρνει 3 Όσκαρ
03:55 | 16.03.2026
Με 3 Όσκαρ -μέχρι στιγμής- η ταινία Sinners

H Ότον Ντουράλντ Αρκαπάου, διευθύντρια φωτογραφίας της παραγωγής, ευχαρίστησε τις γυναίκες που την ενέπνευσαν.

03:53 | 16.03.2026
Η Ντέμι Μουρ παραδίδει το Όσκαρ για Φωτογραφία στην Ότον Ντουράλντ Αρκαπάου
03:51 | 16.03.2026
Η ομάδα των οπτικών εφέ της ταινίας Avatar ποζάρει με τα Όσκαρ της
03:49 | 16.03.2026
Για πρώτη φορά γυναίκα νικήτρια στην κατηγορία «Φωτογραφία»

Η Ότον Ντουράλντ Αρκαπάου κέρδισε το Όσκαρ για Φωτογραφία με την ταινία Sinners.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που κερδίζει την συγκεκριμένη κατηγορία γυναίκα αλλά και την πρώτη φορά που είναι υποψήφια έγχρωμη γυναίκα.

03:48 | 16.03.2026
Στην σκηνή η πανέμορφη Demi Moore
03:46 | 16.03.2026
Όσκαρ για το Μοντάζ στο One Battle After Another

Στην σκηνή ο Άντι Γιούργκενσεν παραλαμβάνει το βραβείο και ζητά από τους φίλους του να παραγγείλουν σφηνάκια για να γιορτάσουν.

03:37 | 16.03.2026
Πλάνα από το αφιέρωμα In Memoriam για όλες τους καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή φέτος
03:35 | 16.03.2026
Η ταινία «F1» κέρδισε το Όσκαρ για την κατηγορία «Καλύτερος Ήχος»
03:32 | 16.03.2026
Όσκαρ Μουσικής Επένδυσης για το Sinners και τον Λούντβιγκ Γκόρανσον

Το βραβεία απένειμαν οι «5» Bridesmaids.

Ο Λούντβιγκ Γκόρανσον ευχαρίστησε συγκινημένος τον Ράιαν Κούγκλερ.

03:18 | 16.03.2026
Βραβείο για το Mr. Nobody Against Putin στην κατηγορία «Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους»
03:16 | 16.03.2026
Όσκαρ για Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στο All the Empty Rooms

Το μικρό ντοκιμαντέρ - γροθιά για τους μαζικούς πυροβολισμούς σε σχολεία, κέρδισε απόψε το Όσκαρ στην κατηγορία « Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους».

03:08 | 16.03.2026
Νικήτρια η ταινία Avatar για τα Visual Effects
03:06 | 16.03.2026
Όσκαρ για το Frankestein στην κατηγορία «Production Desing»
03:05 | 16.03.2026
03:02 | 16.03.2026
«Κλώνοι» του Michael B. Jordan γέμισαν την αίθουσα
03:01 | 16.03.2026
Δείτε την αναφορά του Κόναν Ο’ Μπράιεν για τον Τζέφρι Επστάιν και τον Ντόναλντ Τραμπ
02:59 | 16.03.2026
Demi Moore
Όσκαρ 2026: Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί – Η εντυπωσιακή Demi Moore και ο Javier Bardem με κονκάρδα υπέρ της Παλαιστίνης
Τα εντυπωσιακά look που επέλεξαν για φέτος οι αστέρες του Χόλυγουντ
02:58 | 16.03.2026
Με το βραβείο στα χέρια η Κασσάνδρα Κουλουκουντής
02:57 | 16.03.2026
Η Barbra Streisand τραγούδησε το «The Way We Were» για τον Robert Redford
02:56 | 16.03.2026
Στην σκηνή η Barbra Streisand

Μίλησε με λόγια καρδιάς για τον φίλο της Robert Redford που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2025.

02:54 | 16.03.2026
Ο Πολ Τόμας Άντερσον με το Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία One Battle after Another
02:53 | 16.03.2026
O Ράιαν Κούγκλερ με το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για την ταινία Sinners
02:52 | 16.03.2026
Φωτογραφία από την μεγάλη αίθουσα του Dolby Theater
02:50 | 16.03.2026
Δάκρυα και χειροκροτήματα στο αφιέρωμα In Memoriam για τον Rob Reiner και την Diane Keaton‎‎
02:47 | 16.03.2026
Συγκινητικό αφιέρωμα για τους θανάτους μεγάλων ηθοποιών

Φίλοι τους και ηθοποιοί ανέβηκαν στην σκηνή, τα φώτα έσβησαν, και στην μεγάλη οθόνη του θεάτρου έπαιξαν οι φωτογραφίες τους και πλάνα από τις συμμετοχές τους σε γνωστές σειρές και ταινίες.

Ιδιαίτερη μνεία στον Rob Reiner που βρέθηκε δολοφονημένος μαζί με τον σύζυγό του, από τον γιο τους

02:37 | 16.03.2026
Όσκαρ για Πρωτότυπο Σενάριο στον Ράιαν Κούγκλερ με το Sinner

Πρόκειται για το πρώτο βραβείο στην καριέρα του.

Το κοινό δεν σταμάτησε να τον χειροκροτά ενώ αφιέρωσε το βραβείο στον πατέρα του.

02:33 | 16.03.2026
Ο συγκινητικός λόγος του Πολ Τόμας Άντερσον

Ο Πολ Τόμας Άντερσον αφιέρωσε το βραβείο για το Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο στα 4 παιδιά του και τους ζήτησε συγγνώμη για το χάος που συμβαίνει στον κόσμο

02:32 | 16.03.2026
Όσκαρ ξανά για το «One Battle After Another» - Πήρε το βραβείο για το Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο
02:29 | 16.03.2026
Robert Downey Jr και Chris Evans στην σκηνή για το βραβείο Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο
02:21 | 16.03.2026
Νικητής ο Σον Πεν για την κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου με την ταινία «One Battle After Another»

Ήταν το απόλυτο φαβορί για αυτήν την κατηγορία.

Πρόκειται για το 3ο Όσκαρ που παραλαμβάνει στην καριέρα του.

Αν και το κοινό τον περίμενε, δεν εμφανίστηκε στην αίθουσα και έτσι δεν παρέλαβε το χρυσό αγαλματίδιο.

02:16 | 16.03.2026
Όσκαρ για την Ταινία Μικρού Μήκους σε δύο παραγωγές

Νικήτριες ταινίες το «The Singers» και το «Two People Exchanging Saliva». 

02:15 | 16.03.2026
Ισοψηφία στην κατηγορία Όσκαρ Ταινίας Μικρού Μήκους
02:15 | 16.03.2026
Ο Kumail Nanjiani στην σκηνή για το Όσκαρ Ταινίας Μικρού Μήκους
02:07 | 16.03.2026
Με καρφίτσα υπέρ της Παλαιστίνης ο Javier Bardem
02:04 | 16.03.2026
Νικήτρια η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής στην κατηγορία Casting

Εξασφάλισε την απόλυτη νίκη με την ταινία «Μία μάχη μετά την άλλη»,

Πρόκειται για την πρώτη νικήτρια που έχει υπάρξει ποτέ σε αυτήν την κατηγορία καθώς μόλις φέτος μπήκε στον διαγωνισμό.

01:55 | 16.03.2026
Η Kate Hawley με το Όσκαρ για τα Καλύτερα Κοστούμια
01:52 | 16.03.2026
Δεύτερο Όσκαρ για την ταινία Frankenstein

Εξασφάλισε βραβείο και για Μακιγιάζ και Κομμώσεις.

Η ταινία ήταν υποψήφια σε 3 κατηγορίες.

01:52 | 16.03.2026
Όσκαρ για Κοστούμια στην Kate Hawley για την ταινία ταινία Frankenstein
01:46 | 16.03.2026
Maggie Kang, Chris Appelhans και Michelle L.M. Wong παραλαμβάνουν το Όσκαρ

Οι μεγάλοι νικητές με το «KPop Demon Hunters» για την κατηγορία Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

01:35 | 16.03.2026
Στο «The girl who cried pearls» το βραβείο για την Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Η διάρκεια του αγγίζει μόλις τα 17 λεπτά.

01:31 | 16.03.2026
Όσκαρ για την Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων στο Kpop Demon Hunters
01:30 | 16.03.2026
Channing Tatum και Will Arnett στην σκηνή για την απονομή του βραβείου Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων
01:24 | 16.03.2026
Όλες οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026

Καλύτερη Ταινία

Bugonia (Focus Features)
Frankenstein (Netflix)
Hamnet (Focus Features)
Marty Supreme (A24)
One Battle After Another (Warner Bros.)
Sentimental Value (Neon)
Sinners (Warner Bros.)
The Secret Agent (Neon)
F1: Η Ταινία (Apple/Warner Bros.)
Train Dreams (Netflix)

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον για το One Battle After Another
Ράιαν Κούγκλερ για το Sinners
Τζος Σάφντι για το Marty Supreme
Γιοακίμ Τρίερ για το Sentimental Value
Κλόι Ζάο για το Hamnet

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Tιμοτέ Σαλαμέ για το Marty Supreme
Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το One Battle After Another
Ιθαν Χοκ για το Blue Moon
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Sinners
Βάγκνερ Μόουρα για το The Secret Agent

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ για το Hamnet
Ρόουζ Μπερν για το Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα
Ρενάτε Ράινσβε για τo Sentimental Value
Έμα Στόουν για την Bugonia
Κέιτ Χάντσον για το Song Sung Blue

Διασκευασμένο Σενάριο

Hamnet, Μάγκι Ο’ Φάρελ και Κλόι Ζάο
One Battle After Another, Πολ Τόμας Αντερσον
Train Dreams, Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ
Bugonia, Γουίλ Τρέισι
Frankenstein, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon, Ρόμπερτ Κάλοου
Sinner, Ράιαν Κούγκλερ
Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι
Sentimental Value, Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ
It Was Just an Accident, Τζαφάρ Παναχί

B’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το One Battle After Another
Τζέικομπ Ελόρντι για το Frankenstein
Ντελρόι Λίντο για το Sinners
Σον Πεν για το One Battle After Another
Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τo Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ για τo Sentimental Value
Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τo Sentimental Value
Εϊμι Μάντιγκαν για το Weapons (Νικήτρια)
Γούνμι Μοσάκου για το Sinners
Τεγιάνα Τέιλορ για το One Battle After Another

Μουσική

Bugonia, Τζέρσκιν Φέντριξ
Frankenstein, Αλεξάντερ Ντεσπλά
Hamnet, Μαξ Ρίχτερ
One Battle After Another, Τζόνι Γκρίνγουντ
Sinners, Λούντβιγκ Γκόρανσον

Κοστούμια

Frankenstein, Κέιτ Χόλεϊ
Αμνετ, Μαλκγόζια Τουρζάνσκα
Marty Supreme, Μιγιάκο Μπελίτσι
Αμαρτωλοί, Ρουθ Ε. Κάρτερ
Avatar: Φωτιά και Στάχτη, Ντέμπορα Λ. Σκοτ

Φωτογραφία

Marty Supreme, Ντάριους Κόντζι
Frankenstein, Ντάν Λόστσεν
One Battle After Another, Μάικλ Μπάουμαν
Sinners, Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου
Train Dreams, Αντόλφο Βελόζο

Κάστινγκ

Sinners, Φρανσίν Μάισλερ
One Battle After Another, Κασάντρα Κουκουκούντις
Marty Supreme, Τζένιφερ Βεντίτι
Hamnet, Νίνα Γκολντ
The Secret Agent, Γκάμπριελ Ντομίνγκες

Μοντάζ

F1: Η Ταινία, Στίβεν Μιριόνε
Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι
One Battle After Another, Άντι Γιούργκενσεν
Sentimental Value , Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ
Sinners, Μάικλ Π. Σόγιερ

Τραγούδι

«Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το KPop Demon Hunters
«Sweet Dreams of Joy», Νίκολας Πάικ από το Viva Verdi
«I Lied to You», Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από το Sinners
«Dear Me», Ντάιαν Γουόρεν από το Relentless
«Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το Train Dreams

Σκηνογραφία

Frankenstein, Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο
Sinners, Χάνα Μπίτσλερ και Μονίκ Σαμπέιν
Hamnet, Φιόνα Κρόμπι και Άλις Φέλτον
Marty Supreme, Τζακ Φισκ και Άνταμ Γουίλις
One Battle After Another, Φλορένσια Μάρτιν και Άντονι Καρλίνο

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Sentimental Value (Νορβηγία)
Sirat (Ισπανία)
The Secret Agent (Βραζιλία)
The Voice of Hind Rajab (Τυνησία)
It Was Just An Accident (Γαλλία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2

Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Οπτικά Εφέ
Avatar: Φωτιά και Στάχτη
F1: Η Ταινία
Jurassic World: Αναγέννηση
The Lost Bus
Sinners

Ήχος

F1: Η Ταινία
Sinners
Frankenstein
One Battle After Another
Sirat

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Kokuho
Frankenstein
Sinners
The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή
The Ugly Stepsister

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

The Perfect Neighbor (Netflix)
The Alabama Solution (HBO)
Come See Me in the Good Light (Apple)
Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)
Mr. Nobody Against Putin (Kino Lorber)

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

Μικρού Μήκους Ταινία (Live Action)

Butcher’ Stain
Two People Exchanging Saliva
A Friend of Dorothy
The Singers
Jane Austen’s Period Drama

01:20 | 16.03.2026
Το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου στην Έιμι Μάντιγκαν
01:18 | 16.03.2026
Με εντυπωσιακά κοσμήματα η Anne Hathaway στο κόκκινο χαλί
01:14 | 16.03.2026
Αναφορά στο σκάνδαλο Επστάιν με το «καλησπέρα σας»

Ο Conan O'Brien ανέφερε πως φέτος δεν υπάρχουν υποψήφιοι Βρετανοί ηθοποιοί, με τους Βρετανούς υποτίθεται να απαντούν πως τουλάχιστον εκείνοι συλλαμβάνουν τους παιδόφιλούς τους, στον απόηχο του σκανδάλου του Τζέφρι Επστάιν

01:14 | 16.03.2026
Οι υποψήφιοι και οι επικρατέστεροι

Οι κατηγορίες ερμηνείας είναι επίσης γεμάτες με υποψηφίους υψηλού προφίλ. Οι φαβορί για την κατηγορία Καλύτερος Ηθοποιός Α’ Ανδρικού Ρόλου είναι ο Τίμοθι Σαλαμέ για το «Marty Supreme», ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το «Sinners» και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το «One Battle After Another». Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και οι Ίθαν Χοκ για το «Blue Moon» και ο Wagner Moura για το «The Secret Agent».

Στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού, η Jessie Buckley προηγείται για την ερμηνεία της στο Hamnet, μαζί με τη Renate Reinsve για το Sentimental Value και την Emma Stone για την ερμηνεία της στο Bugonia. Επίσης, στην ίδια κατηγορία είναι και οι Rose Byrne για το «If I Had Legs I’d Kick You» και η 
Kate Hudson για το «Song Sung Blue».

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αναμένεται ευρέως να κερδίσει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet». Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, από την άλλη, προβλέπεται να κερδίσει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Sinners», ξεπερνώντας τον σκληρό ανταγωνισμό από τον Τίμοθι Σαλαμέ, πρωταγωνιστή της ταινίας «Marty Supreme», ο οποίος έπειτα από αμφιλεγόμενες δηλώσεις είναι αντιμέτωπος με έμμεσο μποϊκοτάζ από το απλό κοινό.

01:12 | 16.03.2026
O Conan O'Brien στην σκηνή του Dolby Theater
01:10 | 16.03.2026
Υπέρλαμπρη με φόρεμα παγωνιού η Ντέμι Μουρ
01:10 | 16.03.2026
Το μενού της φετινής απονομής

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μετά την απονομή των βραβείων, οι αστέρες του Χόλιγουντ και οι προσκεκλημένοι συγκεντρώνονται για ένα πολυτελές γεύμα στο Governors Ball, με περισσότερα από 70 πιάτα που συνδυάζουν υψηλή κουζίνα με comfort food και διεθνείς γεύσεις.

Για 32η χρονιά, ο Wolfgang Puck και η ομάδα των ειδικών μαγειρικής του έχουν αναλάβει το φαγητό που σερβίρεται στο επίσημο πάρτι μετά την τελετή των Όσκαρ. «Όλοι γνωρίζουν τα Όσκαρ», δήλωσε ο Puck. Ο Puck και η ομάδα του είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν γαστρονομική απόλαυση με το μενού τους. «Θα σερβίρουμε περίπου 25.000 πιάτα από την κουζίνα εκείνο το βράδυ», είπε ο γιος του Puck, ο σεφ Byron Lazaroff-Puck. «Έχουμε 150 σεφ για να το κάνουν!»

Το μενού περιλαμβάνει κλασικά αγαπημένα όπως τα chicken pot pie (πραγματικό comfort food με ζύμη και τρυφερό κοτόπουλο), πίτσα με καπνιστό σολομό και άλλα signature πιάτα που έχουν γίνει αγαπητά όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει επίσης σταθμός με σούσι και nigiri, με πέντε chefs να ετοιμάζουν χειροποίητες ιαπωνικές δημιουργίες, καθώς και μια ειδική «ζώνη» όπου φτιάχνονται gelato και παγωτά από το μηχάνημα νέας γενιάς.

Μεταξύ των εκλεκτών πιάτων που προβλέπονται είναι επίσης gourmet ψαρονέφρι και Wagyu beef υψηλής ποιότητας, χειροποίητες πίτσες, macaroni & cheese, καθώς και διάφορα ευφάνταστα πιάτα με κρεμώδη ζυμαρικά, sea‑food και black truffle (μαύρη τρούφα), προσφέροντας επιλογές για όλα τα γούστα.

Στα επιδόρπια ξεχωρίζουν οι μικρές χρυσές σοκολατένιες εκδοχές των αγαλματιδίων Όσκαρ, που ψεκάζονται με 24Κ χρυσό με δυνατότητα φαγώσιμης χρήσης, καθώς και μια πλούσια ποικιλία από macarons, sorbet, ιταλικό παγωτό και άλλες γλυκές δημιουργίες.

Στον τομέα των ποτών, σερβίρονται κορυφαία champagne και premium κρασιά, ενώ έχει προετοιμαστεί μια επιλογή signature κοκτέιλ από Tequila Don Julio — με ονόματα όπως Best in Show, Golden Cut Margarita, The Sequel και Maestro Martini — για να συνοδεύσουν το γεύμα σε ύφος… όσο λαμπερό είναι και η ίδια η νύχτα.

01:08 | 16.03.2026
Με total black look ο Michael B. Jordan που είναι υποψήφιος για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου
01:07 | 16.03.2026
Τα φαβορί για Καλύτερη Ταινία

Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων βρίσκεται η ταινία «Sinners», σπάζοντας ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες και πρωταγωνιστή τον Michael B. Jordan, ο οποίος επίσης διεκδικεί και το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Αν και φέτος υπήρξαν πολλές δυνατές εμφανίσεις, καμία δεν πλησίασε τη δημοτικότητα του Sinners. Σε σκηνοθεσία του Ράιαν Κούγκλερ, η ταινία ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των Όσκαρ που κατείχαν κλασικές ταινίες όπως το All About Eve, το Titanic και το La La Land, οι οποίες είχαν λάβει από 14 υποψηφιότητες.

Ακολουθούν από κοντά αρκετοί άλλοι ισχυροί υποψήφιοι. Το θρίλερ δράσης του Λεονάρντο Ντι Κάπριο «One Battle After Another» έχει εξασφαλίσει συνολικά 13 υποψηφιότητες και έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Ακολουθούν τρεις άλλοι υποψήφιοι: το «Marty Supreme» του Τίμοθι Σαλαμέ, το «Frankenstein» του Τζέικομπ Ελόρντι και η ταγικωμωδία «Sentimental Value» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τριέρ. Και οι τρεις αυτές ταινίες έχουν από λάβει εννέα υποψηφιότητες.

Αρκετές άλλες ταινίες διαγωνίζονται επίσης για την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, μεταξύ των οποίων οι «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «F1» με τον Μπραντ Πιτ και «Hamnet» με τους Πολ Μέσκατ και Τζέσι Μπάκλεϊ. Για μήνες, η ταινία «One Battle After Another» θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί για τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Σκηνοθέτη. Ωστόσο, στην τελική ευθεία της σεζόν των βραβείων, ο ανταγωνισμός έχει γίνει πιο έντονος, με την ταινία «Sinners» να κερδίζει έδαφος.

01:06 | 16.03.2026
Με νέο look ο Πέδρο Πασκάλ
01:05 | 16.03.2026
Ο Conan O’Brien αστειεύτηκε για τη νέα ΑΙ εποχή

Ευχαρίστησε το κοινό που είναι ο τελευταίος ανθρώπινος παρουσιαστής των Βραβείων

01:04 | 16.03.2026
Στο Dolby Theater και η Έμα Στόουν μούσα του Γιώργου Λάνθιμου
01:02 | 16.03.2026
Τράβηξε τα βλέμματα η Νικόλ Κίντμαν στο κόκκινο χαλί
01:00 | 16.03.2026
Δείτε live εικόνα από το κόκκινο χαλί
00:59 | 16.03.2026
Όσκαρ 2026: Η λαμπρή τελετή live από το newsit.gr – Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις, τα φαβορί, οι υποψηφιότητες και οι εκπλήξεις
Οι υποψήφιοι που κονταροχτυπιούνται για την διεκδίκηση του πολυπόθητου χρυσού αγαλματιδίου, το πολυτελές μενού του after - party και οι νέοι κανονισμοί της φετινής τελετής
00:59 | 16.03.2026
Καλημέρα σας από το newsit.gr

Εδώ θα παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις στην 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ

