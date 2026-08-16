Park your Cinema και Park your Cinema Kids στο ΚΠΙΣΝ: Το πρόγραμμα των ταινιών για το υπόλοιπο του Αυγούστου

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συνεχίζει τις επιτυχημένες προβολές ταινιών στο πρόγραμμα «Park your Cinema» και «Park your Cinema Kids» στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, όπως πάντα, με ελεύθερη είσοδο.

Φέτος, το ενήλικο κοινό απολαμβάνει ταινίες «μιούζικαλ κάτω από τα αστέρια» σε επιμέλεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα τη φιλία και την οικογένεια επιλεγμένες από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

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Στο πρόγραμμα του Αυγούστου ξεχωρίζουν τέσσερα εμβληματικά μιούζικαλ με σπουδαίους πρωταγωνιστές (Καμπαρέ, Τραγουδώντας στη βροχή, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη και Mamma Mia!), ενώ τον Σεπτέμβριο οι προβολές ολοκληρώνονται με τη μεγάλη επιτυχία κινουμένων σχεδίων Λίλο & Στιτς και την ταινία ύμνο στη φιλία Στάσου πλάι μου.

Το πρόγραμμα προβολών πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) το οποίο υποστηρίζει την πλειονότητα των εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ.

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στηρίζει για ακόμα μια χρονιά τις σειρές Park your Cinema και Park your Cinema Kids, ενισχύοντας την ελεύθερη πρόσβαση σε κινηματογραφικές προβολές που ζωντανεύουν το καλοκαίρι στην πόλη. Φέτος, η παρουσία του εμπλουτίζεται με ένα ειδικά διαμορφωμένο lounge χώρο για το κοινό, καθώς και δημιουργικές δράσεις για παιδιά πριν από κάθε προβολή του Park your Cinema Kids.

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Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών

Park Your Cinema

Μιούζικαλ κάτω από τα αστέρια – Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Επιμέλεια προγράμματος: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Είσοδος ελεύθερη

Χορηγός: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια

Υποστηρικτής Προσβασιμότητας: Κωτσόβολος

Στο φετινό πρόγραμμα του Park Your Cinema, το μιούζικαλ δεν είναι απλώς θεματική επιλογή. Είναι στάση. Μια κινηματογραφική γλώσσα που δεν φοβάται την υπερβολή, που μετατρέπει το συναίσθημα σε ρυθμό και μελωδία.

Δεν πρόκειται για μια νοσταλγική αναδρομή, αλλά για μια υπενθύμιση ότι το τραγούδι στο σινεμά υπήρξε πάντα πράξη ελευθερίας.

Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη / New York, New York (1977)

Παρασκευή 21 Αυγούστου, 21.00

Σκηνοθεσία: Martin Scorsese

Πρωταγωνιστούν: Liza Minnelli, Robert De Niro, Lionel Stander

Ένα σαρωτικό μιούζικαλ με τζαζ επιρροές που διαδραματίζεται στην πολύβουη Νέα Υόρκη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο φιλόδοξος σαξοφωνίστας Τζίμι συναντά τη χαρισματική τραγουδίστρια Φρανσίν και ξεκινούν μια παθιασμένη σχέση με θεμέλιο την κοινή τους αγάπη για τη μουσική. Καθώς οι καριέρες τους εκτοξεύονται, βιώνουν τα πάνω και τα κάτω της ζωής επί σκηνής, ενώ η σχέση τους δοκιμάζεται από τους πειρασμούς της διασημότητας.

Μία ταινία που μας προσκαλεί να ζήσουμε τη μαγεία, τον ρυθμό και το δράμα της πόλης που ποτέ δεν κοιμάται. Οι Robert De Niro και Liza Minnelli πρωταγωνιστούν και ο Martin Scorsese σκηνοθετεί μία ταινία – φόρο τιμής στην πιο κινηματογραφική αμερικανική μεγαλούπολη.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Mamma Mia! (2008)

Κυριακή 30 Αυγούστου, 21.00

Σκηνοθεσία: Phyllida Lloyd

Πρωταγωνιστούν: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgard, Colin Firth, Julie Walters, Christine Baranski

Το απόλυτο καλοκαιρινό μιούζικαλ! Η Σόφι ονειρεύεται τον τέλειο γάμο και έχει μόνο μία επιθυμία: να τη συνοδεύσει ο πατέρας της στην εκκλησία. Το μόνο που μένει είναι να ανακαλύψει ποιος είναι ο πατέρας της… H βραβευμένη με Όσκαρ Meryl Streep ηγείται ενός λαμπερού καστ σε μια μουσική γιορτή όπου παρελαύνουν μαμάδες, κόρες και μπαμπάδες, αληθινές αγάπες που χάθηκαν και καινούργιες αγάπες που βρέθηκαν.

Βασισμένο στην τεράστια θεατρική επιτυχία του Broadway και πλημμυρισμένο από τις μεγάλες επιτυχίες των ABBA, το Mamma Mia! δεν θα σας αφήσει να ξεκολλήσετε από το τραγούδι και τον χορό. Ορισμένες ταινίες κατέχουν τη μυστική συνταγή του κεφιού, της αισιοδοξίας και της καλής διάθεσης: το Mamma Mia! είναι σίγουρα μια από αυτές.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Park Your Cinema Kids

Ohana στο Πάρκο: Καλοκαιρινές Ιστορίες για Όλη την Οικογένεια – Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Επιμέλεια προγράμματος: Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Είσοδος ελεύθερη

Χορηγός: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Υποστηρικτής Προσβασιμότητας: Κωτσόβολος

Το φετινό Park Your Cinema Kids αντλεί την έμπνευσή του από το καλοκαιρινό σύμπαν του Lilo & Stitch, μιας ιστορίας για τη φιλία, την οικογένεια (ohana) και το πώς βρίσκουμε τη θέση μας στον κόσμο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες που διαδραματίζονται σε καλοκαιρινά σκηνικά: νησιά, παραλίες, βυθούς, κατασκηνώσεις και γειτονιές που αδειάζουν από σχολικές υποχρεώσεις και γεμίζουν ελευθερία.

Ο Δελφινομικρούλης / Dolphin Boy (2022)

Σάββατο 22 Αυγούστου, 21.00

Σκηνοθεσία: Mohammad Kheirandish

Όπως ο Ταρζάν έγινε μύθος μεγαλώνοντας στα δάση με τα άγρια ζώα, έτσι και ο Δελφινομικρούλης μεγαλώνει στον βυθό της θάλασσας παρέα με τα δελφίνια. Όλοι μαζί ζουν χαρούμενα, ενθουσιάζοντας τον θαλάσσιο κόσμο με τα αστεία κόλπα τους. Μια μέρα, όμως, η γαλήνη του όμορφου μικρού τους σύμπαντος απειλείται από ένα κακό χταπόδι. Με τη βοήθεια ενός καλού καπετάνιου και του αγαπημένου του δελφινιού, το αγόρι αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες που συναντά, από τον βυθό της θάλασσας μέχρι τα μυστηριώδη μακρινά νησιά.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Η Μικρή Γοργόνα / The Little Mermaid (2023)

Σάββατο 29 Αυγούστου, 21.00

Σκηνοθεσία: Rob Marshall

Πρωταγωνιστούν: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem

Στο εντυπωσιακό live-action ριμέικ της Disney, η θρυλική Μικρή Γοργόνα παίρνει τη μορφή της Halle Bailey και τραγουδά στα ελληνικά με τη φωνή της Μαρίνας Σάττι. Η ταινία μας ταξιδεύει στον καθηλωτικό υποβρύχιο κόσμο του κλασικού παραμυθιού του Hans Christian Andersen και αναβιώνει το βραβευμένο με Όσκαρ μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων. Τη μουσική υπογράφει ο καταξιωμένος συνθέτης Alan Menken που είχε βραβευτεί με δύο Όσκαρ για τη μουσική της πρωτότυπης ταινίας.

H Άριελ, η όμορφη γοργόνα και μικρότερη κόρη του Βασιλιά Τρίτωνα, λαχταράει να μάθει περισσότερα για τον κόσμο πέρα από τη θάλασσα. Όταν επισκέπτεται την επιφάνεια, ερωτεύεται τον περιπετειώδη Πρίγκιπα Έρικ. Παρόλο που οι γοργόνες απαγορεύεται να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, η Άριελ πρέπει να ακολουθήσει την καρδιά της. Κάνει συμφωνία με την κακιά μάγισσα της θάλασσας Ούρσουλα, η οποία της δίνει μια ευκαιρία να δει τι συμβαίνει στη στεριά, αλλά τελικά βάζει τη ζωή της – και το στέμμα του πατέρα της – σε κίνδυνο.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Στάσου Πλάι Μου / Stand By Me (1986)

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 20.30

Σκηνοθεσία: Rob Reiner

Πρωταγωνιστούν: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Kiefer Sutherland

Τέσσερα νεαρά αγόρια ξεκινούν τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής τους, όταν αποφασίζουν να το σκάσουν από τα σπίτια τους για να βρουν το πτώμα ενός αγοριού που άκουσαν τυχαία ότι κείτεται νεκρό δίπλα στις γραμμές του τρένου. Στο ταξίδι τους αυτό προσπαθούν να επουλώσουν τις προσωπικές τους πληγές, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν μια συμμορία από μεγαλύτερα αγόρια που διεκδικούν κι αυτά με τη σειρά τους τη δόξα της ανακάλυψης του νεκρού αγοριού. Ο Rob Reiner σκηνοθετεί μια από τις σπουδαιότερες ταινίες για την αξία της φιλίας, μεταφορά στον κινηματογράφο του κλασικού μυθιστορήματος ενηλικίωσης του Stephen King.

H ταινία προβάλλεται με υπότιτλους.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Lilo & Stitch / Λίλο & Στιτς (2002)

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 20.30

Σκηνοθεσία: Dean DeBlois, Chris Sanders

Η ταινία που άνοιξε τον φετινό κύκλο προβολών της σειράς Park your Cinema Kids στη live-action εκδοχή της, προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Πρόκειται για το Λίλο & Στιτς, την ξεκαρδιστική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney που κέρδισε τις καρδιές όλου του κόσμου με τη συγκινητική πλοκή της και τους ασυνήθιστους χαρακτήρες της!

Η Λίλο είναι μια μικρή Χαβανέζα που ψάχνει για έναν φίλο που δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ. Ο Στιτς είναι ένα εξωγήινο πλάσμα, αποτέλεσμα ενός γενετικού πειράματος, που κατέληξε στη Γη για να κρυφτεί, καθώς στον πλανήτη του καταζητείται. Η Λίλο τον υιοθετεί νομίζοντας ότι είναι σκύλος! Ο Στιτς αποφασίζει να το εκμεταλλευτεί και να παίξει τον ρόλο του όσο το δυνατόν καλύτερα. Μια ιδιαίτερη σχέση αναπτύσσεται μεταξύ τους, που η Λίλο ονομάζει «οχάνα». Πρόκειται για μια χαβανέζικη λέξη που σημαίνει «οικογένεια» και που καταφέρνει να αγγίξει την καρδιά του Στιτς και να τον κάνει να αποκτήσει ανθρώπινα συναισθήματα.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

INFO

Park your Cinema & Park Your Cinema Kids

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

ΚΠΙΣΝ

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του KΠΙΣΝ snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.