Βαλ Κίλμερ: Η αφοσίωση στον Τζιμ Μόρισον, οι καβγάδες με σκηνοθέτες και η φωνή που σίγησε

«Αν υπήρχε βραβείο για τον πιο υποτιμημένο πρωταγωνιστή της γενιάς του, θα έπρεπε να το πάρει ο Βαλ Κίλμερ. Σε τόσο διαφορετικές ταινίες όπως το Real Genius, το Top Gun και το Top Secret!, έχει αποδώσει τόσο πειστικούς χαρακτήρες που είναι πιθανό οι περισσότεροι να μην έχουν συνειδητοποιήσει ότι έβλεπαν τον ίδιο ηθοποιό». Τα λόγια αυτά ανήκουν στον κριτικό κινηματογράφου Ρότζερ Ίμπερτ.

Αυτός ήταν ο Βαλ Κίλμερ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών από πνευμονία κι έχοντας χάσει τη φωνή του εδώ και μία δεκαετία λόγω του καρκίνου στον λάρυγγα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας λαμπρός και απρόβλεπτος ηθοποιός με εξαιρετική γκάμα ερμηνευτικών δυνατοτήτων, που δεν έγινε αυτό που λέμε σούπερ σταρ.

Διακρίθηκε σε κωμωδίες, γουέστερν, αστυνομικά δράματα, μουσικές βιογραφίες και ταινίες δράσης-περιπέτειας. Συμμετείχε σε εμβληματικές ταινίες όπως το «Top Gun» (1986), το «Real Genius» (1985), το «Willow» (1988), το «Heat» (1995) και το «The Saint» (1997).

Ωστόσο, αυτό ήταν κάτι για το οποίο είχε μετανιώσει. «Μετανιώνω που δεν δημιούργησα μια περσόνα, όπως έκαναν οι σοφοί συνάδελφοι που ήρθαν μετά από μένα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Vanity Fair, αναφερόμενος σε ηθοποιούς όπως οι Τζόνι Ντεπ, Νίκολας Κέιτζ και Σον Πεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ίσως η καλύτερη ερμηνεία του ήταν εκείνη που συνδύασε τις ικανότητές του ως θεατρικός ηθοποιός με τη μουσική του δεξιοτεχνία, ενσαρκώνοντας τον Τζιμ Μόρισον, το εμβληματικό πρόσωπο της αντικουλτούρας των ’60s, στην ταινία The Doors του Όλιβερ Στόουν.



Τα πρώτα χρόνια

Ο Βαλ Έντουαρντ Κίλμερ γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1959, σε μια μεσοαστή οικογένεια στο Λος Άντζελες.

Οι γονείς του ήταν «χριστιανοί επιστήμονες», ενός θρησκευτικού κινήματος στο οποίο παρέμεινε πιστός σε όλη του τη ζωή. Φοίτησε στο λύκειο Τσάτσγουορθ, στην Κοιλάδα του Σαν Φερνάντο, όπου συμμαθητής του ήταν ο Κέβιν Σπέισι. Εκεί, ανέπτυξε την αγάπη του για το θέατρο.

Ήθελε να σπουδάσει στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών (RADA) στο Λονδίνο, αλλά η αίτησή του απορρίφθηκε λόγω ηλικίας. Ήταν 17 ετών, έναν χρόνο μικρότερος από το ελάχιστο όριο εισαγωγής. Αντ’ αυτού, έγινε ο νεότερος μαθητής που εγγράφηκε στη φημισμένη σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης.

Ως ταλαντούχος φοιτητής, έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο με το έργο How It All Began, βασισμένο στη ζωή ενός Γερμανού ριζοσπάστη, στο Public Theatre.

Όμως, θυμόταν τη σχολή ως σκληρό περιβάλλον: «Είχα έναν δάσκαλο που μου είπε, “πώς τολμάς να νομίζεις ότι μπορείς να παίξεις Σαίξπηρ; Δεν ξέρεις καν πώς να περπατήσεις σωστά στο δωμάτιο”… και, κατά μία έννοια, είχε δίκιο».

Μετά από μικρούς ρόλους σε θεατρικές παραγωγές, ο Κίλμερ έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο Top Secret! (1984), όπου υποδύθηκε τον ροκ σταρ Νικ Ρίβερς, που επιστρατεύεται ως κατάσκοπος για να κατατροπώσει τους ναζί. Η ταινία ανέδειξε το μουσικό του ταλέντο, ενώ αργότερα κυκλοφόρησε και άλμπουμ με το όνομα του χαρακτήρα του.

Δύο χρόνια αργότερα, ενσάρκωσε τον ανταγωνιστή του Τομ Κρουζ, τον υποσμηναγό Τομ «Iceman» Καζάνσκι, στο Top Gun. Η ταινία, ένα γεμάτο αδρεναλίνη πατριωτικό buddy movie του Ψυχρού Πολέμου, κόστισε μόλις 15 εκατομμύρια δολάρια αλλά απέφερε περισσότερα από 350 εκατομμύρια στο box office.

Τότε γεννήθηκε και ένα ενδιαφέρον για την προσωπική του ζωή. Βγήκε ραντεβού με τη Ντάριλ Χάνα, την Αντζελίνα Τζολί και τη Σερ. Το 1988 παντρεύτηκε τη Τζόαν Γουόλι, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα της ταινίας Willow (1988) του Ρον Χάουαρντ. Απέκτησαν δύο παιδιά, αλλά χώρισαν μετά από οκτώ χρόνια γάμου.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής

Τη δεκαετία του ’90, ο Κίλμερ απέδειξε ότι μπορούσε να παίξει τα πάντα και κυρίως μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Ο Όλιβερ Στόουν αναζητούσε επί χρόνια τον κατάλληλο ηθοποιό για να ενσαρκώσει τον τραγουδιστή Doors, Τζιμ Μόρισον, στην ομώνυμη βιογραφική ταινία.

Ο Κίλμερ επιλέχθηκε λόγω της φυσικής του ομοιότητας με τον Μόρισον και της δυνατής φωνής του. Για τον ρόλο, έχασε βάρος, έμαθε 50 τραγούδια των Doors και δούλεψε σκληρά για να μιμηθεί τη σκηνική του παρουσία.