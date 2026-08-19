Dumpling Lasagna: Η viral συνάντηση ιταλικής και ασιατικής κουζίνας

Το TikTok έφερε στο προσκήνιο μια νέα εκδοχή του comfort food, όπου τα κλασικά ιταλικά λαζάνια συναντούν τα ασιατικά dumplings.

Η ιδέα είναι απλή: αντί για φύλλα ζυμαρικών, τη θέση τους παίρνουν στρώσεις από έτοιμα dumplings ή gyoza, δημιουργώντας ένα φαγητό που συνδυάζει πολλά επίπεδα γεύσης.

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Η τάση έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα χάρη στην ευκολία της. Δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία ή τεχνικές μαγειρικής, αλλά ένα προϊόν που υπάρχει ήδη στην κατάψυξη πολλών σπιτιών.

Τα dumplings ψήνονται μέσα στη σάλτσα, απορροφούν τα αρώματά της και αποκτούν μια υφή που θυμίζει γεμιστά ζυμαρικά φούρνου.

Η πιο δημοφιλής εκδοχή ακολουθεί την κλασική συνταγή, με σάλτσα ντομάτας και μοτσαρέλα, ενώ ταιριάζει πολύ και η προσθήκη σάλτσας σόγιας.

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Dumpling Lasagna

Υλικά (για 4-6 άτομα):

800 γρ. κατεψυγμένα dumplings ή gyoza (με γέμιση χοιρινού, κοτόπουλου ή λαχανικών)

700 ml σάλτσα ντομάτας ή passata και 1 κ.σ. σάλτσα σόγιας

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

3 κ.σ. ελαιόλαδο

400 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη ή κομμένη σε κομμάτια

50 γρ. παρμεζάνα ή πεκορίνο

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C.

Σε μικρή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το σκόρδο για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να βγάλει το άρωμά του.

Προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας με 1 κ.σ. σάλτσα σόγιας και πιπέρι και αφήνουμε να σιγοβράσει για 10 λεπτά. Απλώνουμε λίγη σάλτσα στον πάτο ενός πυρίμαχου σκεύους.

Τοποθετούμε μία στρώση από τα κατεψυγμένα dumplings, χωρίς να τα ξεπαγώσουμε.

Καλύπτουμε με σάλτσα ντομάτας και προσθέτουμε μέρος της μοτσαρέλας.

Επαναλαμβάνουμε τις στρώσεις μέχρι να τελειώσουν τα υλικά, ολοκληρώνοντας με αρκετό τυρί στην επιφάνεια.

Ψήνουμε για περίπου 40 λεπτά, μέχρι τα dumplings να έχουν μαλακώσει και το τυρί να έχει λιώσει.

Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για 10 λεπτά πριν σερβίρουμε.

