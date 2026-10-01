Συνταγή για σπιτικά κράκερ σπόρων με chia, λιναρόσπορο και ηλιόσπορο

Μπορεί να είμαστε στην προσπάθεια «εξορισμού» των αλεύρων και της γλουτένης σε καθημερινή βάση.

Ωστόσο δεν θα εξαλειφθεί ποτέ η ανάγκη μας να έχουμε μία νόστιμη τραγανή βάση για τα σνακ μας ή τα πρωινά μας.

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Κάπου για να τοποθετήσουμε το αυγό, τα σαλατικά, τα φρούτα, τις πρωτεΐνες μας.

Έτσι, επειδή τα κράκερ του εμπορίου έχουν άλευρα, είναι χρήσιμο και υγιεινό να φτιάξουμε τα δικά μας σπιτικά κράκερ.

Τα συγκεκριμένα βασίζονται αποκλειστικά σε σπόρους και βγάζουν έντονα τα αρώματά τους όταν ψήνονται.

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Κρακερς χωρίς γλουτένη

Υλικά:

Για περίπου 25-30 crackers:

80 γρ. ηλιόσποροι

40 γρ. λιναρόσπορος, αλεσμένος

30 γρ. σπόροι chia

30 γρ. κολοκυθόσποροι

2 κ.σ. σουσάμι

1 κ.σ. ελαιόλαδο

250 ml νερό

1/2 κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

1/2 κ.γ. αποξηραμένο δεντρολίβανο, τριμμένο

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C στον αέρα.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τους ηλιόσπορους, τον αλεσμένο λιναρόσπορο, τη chia, τους κολοκυθόσπορους και το σουσάμι.

Προσθέτουμε το αλάτι, την πάπρικα, το δεντρολίβανο και λίγο πιπέρι.

Ρίχνουμε το νερό και το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε πολύ καλά.

Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί για περίπου 15-20 λεπτά. Η chia και ο λιναρόσπορος θα απορροφήσουν το νερό και θα δημιουργήσουν ένα παχύρρευστο, κολλώδες μείγμα.

Στρώνουμε ένα μεγάλο ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Αδειάζουμε το μείγμα στο κέντρο και καλύπτουμε με δεύτερο φύλλο αντικολλητικού χαρτιού.

Με έναν πλάστη το ανοίγουμε σε όσο πιο λεπτό και ομοιόμορφο φύλλο μπορούμε.

Εδώ κρίνεται το αποτέλεσμα. Αν το φύλλο είναι χοντρό, τα crackers θα μείνουν μαλακά στο κέντρο.

Αφαιρούμε το επάνω χαρτί και χαράζουμε την επιφάνεια με μαχαίρι ή ρολο-κόφτη πίτσας σε τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα.

Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά.

Βγάζουμε το ταψί, σπάμε ή ξεχωρίζουμε τα crackers στις χαραγμένες γραμμές και τα γυρίζουμε.

Συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 20-30 λεπτά, μέχρι να έχουν στεγνώσει και να είναι τραγανά.

Αν κάποια λεπτότερα κομμάτια είναι ήδη έτοιμα, τα βγάζουμε και αφήνουμε τα πιο χοντρά να συνεχίσουν.

Σβήνουμε τον φούρνο και αφήνουμε τα crackers μέσα με την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή για 10-15 λεπτά. Έτσι απομακρύνεται η τελευταία υγρασία.

Τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς πριν τα αποθηκεύσουμε.