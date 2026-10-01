Συνταγή για πατσαβουρόπιτα με μύρτιλα και κρέμα λεμονιού

Η πατσαβουρόπιτα δεν περιορίζεται στις αλμυρές εκδοχές που γνωρίζουμε.

Εδώ τα φύλλα τσαλακώνονται, δημιουργώντας πτυχώσεις, ψήνονται αρχικά μόνα τους μέχρι να γίνουν τραγανά και στη συνέχεια περιχύνονται με μια αρωματική κρέμα.

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Τα μύρτιλα μπαίνουν στο τέλος, ανάμεσα στα φύλλα και πάνω στην κρέμα και δίνουν οξύτητα και φρεσκάδα.

Από το ξύσμα παίρνουμε μόνο το κίτρινο μέρος της φλούδας του λεμονιού, γιατί το λευκό μέρος μπορεί να δώσει πικράδα.

Κάνουμε λίγη υπομονή πριν το κόψιμο, γιατί τα 10 λεπτά ξεκούρασης επιτρέπουν στην κρέμα να σταθεροποιηθεί ελαφρά, χωρίς να χάσουμε την κρεμώδη γέμιση και τα τραγανά φύλλα.

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Πατσαβουρόπιτα με μύρτιλα και κρέμα λεμονιού

Υλικά:

375 γρ. φύλλο κρούστας

250 γρ. ανάλατο βούτυρο, λιωμένο

600 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

200 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

5 αυγά, περίπου 250 γρ. χωρίς το κέλυφος

5 γρ. πάστα βανίλιας

Ξύσμα από 2 λεμόνια

125 γρ. φρέσκα μύρτιλα

ζάχαρη άχνη, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και βουτυρώνουμε καλά ένα στρογγυλό ταψί διαμέτρου περίπου 30 εκ.

Σε μια κανάτα ή μεγάλο μπολ βάζουμε την κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη, τα αυγά, την πάστα βανίλιας και το ξύσμα λεμονιού. Χτυπάμε με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και το αφήνουμε στην άκρη.

Ανοίγουμε ένα φύλλο κρούστας στον πάγκο, με τη μικρότερη πλευρά του προς το μέρος μας. Το αλείφουμε με λιωμένο βούτυρο και τοποθετούμε από πάνω ένα δεύτερο φύλλο. Πιάνουμε τα δύο φύλλα με τα δάχτυλα και τα σουρώνουμε απαλά, δημιουργώντας πυκνές πτυχώσεις σαν ακορντεόν.

Μεταφέρουμε τα σουρωμένα φύλλα στο κέντρο του ταψιού και τα τυλίγουμε χαλαρά σε σπειροειδή σχηματισμό. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, τοποθετώντας τα κυκλικά γύρω από το κέντρο μέχρι να καλυφθεί όλο το ταψί. Δεν τα πιέζουμε υπερβολικά μεταξύ τους, γιατί θέλουμε να παραμείνουν οι πτυχώσεις τους.

Αλείφουμε την επιφάνεια με το υπόλοιπο λιωμένο βούτυρο και ψήνουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι τα φύλλα να αρχίσουν να παίρνουν χρυσαφί χρώμα.

Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο και περιχύνουμε προσεκτικά και ομοιόμορφα με την κρέμα. Σκορπίζουμε τα μύρτιλα σε όλη την επιφάνεια και πιέζουμε ελαφρά μερικά από αυτά ανάμεσα στις πτυχώσεις των φύλλων.

Ξαναβάζουμε την πίτα στον φούρνο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 30 λεπτά, μέχρι η κρέμα να έχει σταθεροποιηθεί και η επιφάνεια να έχει αποκτήσει βαθύ χρυσαφί χρώμα.

Αφήνουμε την πατσαβουρόπιτα να σταθεί για περίπου 10 λεπτά πριν την πασπαλίσουμε με ζάχαρη άχνη.

Τη σερβίρουμε χλιαρή ή σε θερμοκρασία δωματίου.