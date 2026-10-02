Συνταγή για ριγκατόνι με κρέμα ανθότυρου

Ένα πιάτο ζυμαρικών που βασίζεται σε λίγα υλικά και στη σωστή τεχνική.

Το ανθότυρο δίνει μια απαλή, γαλακτώδη κρέμα, η παρμεζάνα προσθέτει βάθος και ένταση και το ξύσμα λεμονιού, αν το χρησιμοποιήσουμε, δίνει στο τέλος, φρεσκάδα.

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Το μαγικό αυτής της συνταγής είναι ότι δεν χρειάζεται να λερώσουμε δεύτερο σκεύος.

Η κρέμα φτιάχνεται μέσα στην κατσαρόλα των ζυμαρικών και δένει χάρη στο αμυλούχο νερό του βρασίματος.

Το αποτέλεσμα είναι πλούσιο χωρίς να γίνεται βαρύ.

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Ριγκατόνι με κρέμα ανθότυρου

Υλικά

450 γρ. ριγκατόνι

100 γρ. ανθότυρο, φρέσκο

60 γρ. παρμεζάνα, ψιλοτριμμένη

2 γρ. σκόνη σκόρδου

3 γρ. αλάτι

άφθονο φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι, προαιρετικά

Εκτέλεση:

Γεμίζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με άφθονο νερό και το αλατίζουμε γενναιόδωρα.

Μόλις το νερό πάρει δυνατή βράση, ρίχνουμε τα ριγκατόνι και τα βράζουμε σύμφωνα με τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία, ανακατεύοντας συχνά ώστε να μην κολλήσουν.

Θέλουμε τα ζυμαρικά al dente. Δεν τα αφήνουμε να παραμαλακώσουν, γιατί θα συνεχίσουν να μαγειρεύονται για λίγο ακόμη όταν τα ανακατέψουμε με την κρέμα.

Λίγο πριν τα σουρώσουμε, κρατάμε 250 γρ. από το νερό του βρασίματος.

Σουρώνουμε τα ζυμαρικά, χωρίς να τα ξεπλύνουμε.

Ετοιμάζουμε την κρέμα ανθότυρου

Αδειάζουμε την κατσαρόλα από το νερό και, χωρίς να την πλύνουμε, βάζουμε μέσα το ανθότυρο, την τριμμένη παρμεζάνα, τη σκόνη σκόρδου, το αλάτι και αρκετό φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.

Αν χρησιμοποιήσουμε λεμόνι, προσθέτουμε και το ξύσμα.

Ρίχνουμε αρχικά 190 γρ. από το νερό των ζυμαρικών και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα μέχρι τα τυριά να αρχίσουν να διαλύονται και να σχηματίζουν μια ομοιογενή, κρεμώδη σάλτσα.

Δεν μας ανησυχεί αν στην αρχή το μείγμα φαίνεται λίγο αραιό. Τα ζυμαρικά θα απορροφήσουν μέρος του υγρού και το άμυλο του νερού θα βοηθήσει την κρέμα να αποκτήσει σώμα.

Ενώνουμε τα ριγκατόνι με τη σάλτσα

Ρίχνουμε αμέσως τα στραγγισμένα ριγκατόνι στην κατσαρόλα.

Ανακατεύουμε καλά για 1-2 λεπτά, ώστε η κρέμα να καλύψει κάθε κομμάτι ζυμαρικού και να μπει μέσα στις αυλακώσεις των ριγκατόνι.

Αν η σάλτσα μας φαίνεται πολύ πηχτή, προσθέτουμε λίγο-λίγο από το υπόλοιπο νερό του βρασίματος και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Δεν ρίχνουμε όλο το νερό από την αρχή. Θέλουμε να ελέγχουμε την υφή και να σταματήσουμε ακριβώς στο σημείο που η σάλτσα είναι βελούδινη και ρέει γύρω από τα ζυμαρικά, χωρίς να γίνει νερουλή.

Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε, αν χρειάζεται, με λίγο ακόμη αλάτι και αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Σερβίρουμε

Μοιράζουμε αμέσως τα ριγκατόνι στα πιάτα.

Τελειώνουμε με επιπλέον φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και, αν θέλουμε, λίγο ακόμη ξύσμα λεμονιού.

Τα σερβίρουμε χωρίς καθυστέρηση. Η κρέμα σφίγγει όσο πέφτει η θερμοκρασία, επομένως αυτό το πιάτο είναι στα καλύτερά του μόλις βγει από την κατσαρόλα.