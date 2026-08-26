Φανουρόπιτα για αρχάριους: η πιο απλή συνταγή

Με αυτή την απλή συνταγή θα έχετε 100% επιτυχία και έτσι θα πάρετε θάρρος, για περισσότερα, στη συνέχεια.

Έχει 7 υλικά, δεν έχει ξηρούς καρπούς ή σταφίδες και θέλει μόνο ένα ανακάτεμα.

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Θα σας δώσω υλικά, μετρημένα στο ίδιο φλιτζάνι τσαγιού ή σε κούπα, όχι τις τεράστιες, όμως.

Φέτος, φτιάξετε αυτό το παραδοσιακό, αρωματικό κέικ, ακόμα και αν δεν σκοπεύετε να το πάτε στην εκκλησία στη μνήμη του Αγίου Φανουρίου.

Το ψήσιμο, θέλει λίγη προσοχή, 40-45 λεπτά και τσεκάρουμε με την οδοντογλυφίδα στο κέντρο, να βγαίνει στεγνή.

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Φανουρόπιτα του πρωτάρη

Υλικά:

1 κούπα ηλιέλαιο

1 κούπα χυμό πορτοκάλι

ξύσμα από 2 πορτοκάλια (μέρος του 2ου υλικού)

1 κούπα ζάχαρη (και άχνη για την επιφάνεια, προαιρετικά)

1,5 κ.γ. κανέλα

1/2 κ.γ. γαρίφαλο

1 κ.γ. σόδα σκόνη

500 γρ. φαρίνα (αλεύρι που φουσκώνει μόνο του)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο, αντιστάσεις ή αέρα, στους 160-180 βαθμούς, ανάλογα με την δύναμη του φούρνου σας.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το ηλιέλαιο με τη ζάχαρη.

Μέσα και πάνω από το μπολ, διαλύουμε τη σόδα στον χυμό πορτοκαλιού, γιατί θα αφρίσει.

Ρίχνουμε τα μυρωδικά, ξύσμα, κανέλα και γαρίφαλο και ανακατεύουμε.

Συνεχίζουμε το ανακάτεμα, ρίχνοντας τη φαρίνα, σιγά σιγά.

Πρέπει να φτάσουμε να έχουμε έναν πηχτό χυλό. Αν μας φαίνεται υπερβολικά σφιχτός, τόσο ώστε να μην ανακατεύεται, αραιώνουμε με λίγο νεράκι, κουταλιά-κουταλιά της σούπας.

Ρίχνουμε το μείγμα σε στρογγυλό ταψάκι 26 εκατοστών, που έχουμε λαδώσει και αλευρώσει, ελαφρά.

Ψήνουμε για περίπου 45 λεπτά, αλλά τσεκάρουμε στο μισάωρο με την οδοντογλυφίδα, που όπως είπαμε και πιο πάνω, πρέπει να βγαίνει στεγνή από το κέντρο της φανουρόπιτας.

Όταν κρυώσει εντελώς, την πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.