Χυλοπίτες με cottage cheese: Η διάσημη συνταγή της Τζάκι Κένεντι

Η συνταγή κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο ως “Jackie Kennedy’s 4-Ingredient Casserole”, με αναφορά στην πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η σύνδεση με την ίδια δεν είναι κάτι που θα παρουσιάζαμε ως ιστορικά τεκμηριωμένο.

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Αυτό, όμως, που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η ίδια η λογική του πιάτου: η αμερικανική κουζίνα του 20ού αιώνα αγαπούσε ιδιαίτερα τα baked casseroles, δηλαδή φαγητά που μπορούσαν να προετοιμαστούν εύκολα, να μπουν στον φούρνο και να φτάσουν στο τραπέζι ζεστά και έτοιμα για σερβίρισμα.

Με τις χυλοπίτες, η ιδέα αποκτά ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Το ελληνικό ζυμαρικό κρατά καλά τη σάλτσα, ενώ το cottage cheese και η ξινή κρέμα δημιουργούν μια γέμιση απαλή και δροσερή, με ελαφριά οξύτητα.

Το μυστικό είναι να μην παραβράσουμε τις χυλοπίτες. Θέλουμε να βγουν από το νερό λίγο πριν από το σημείο που θα τις τρώγαμε κανονικά, γιατί θα συνεχίσουν να μαγειρεύονται στον φούρνο.

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Jackie O’s 4 ingredient noodles

Υλικά:

450 γρ. χυλοπίτες, κατά προτίμηση αυγοχυλοπίτες

340 γρ. cottage cheese πλήρες

360 γρ. sour cream ή πλήρες στραγγιστό γιαούρτι

5 γρ. αλάτι

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

15 γρ. φρέσκο σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο

15 γρ. βούτυρο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα και βουτυρώνουμε ένα πυρίμαχο σκεύος χωρητικότητας περίπου 2 λίτρων.

Βράζουμε τις χυλοπίτες σε άφθονο αλατισμένο νερό, ακολουθώντας τον χρόνο της συσκευασίας αλλά αφαιρώντας περίπου 2 λεπτά. Θέλουμε να είναι al dente, καθώς θα συνεχίσουν να ψήνονται στον φούρνο.

Πριν τις στραγγίσουμε, κρατάμε περίπου 80 γρ. από το νερό του βρασίματος. Στραγγίζουμε τις χυλοπίτες χωρίς να τις ξεπλύνουμε.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το cottage cheese, τη sour cream, το αλάτι, το πιπέρι και το μεγαλύτερο μέρος από το σχοινόπρασο.

Προσθέτουμε τις ζεστές χυλοπίτες και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να καλυφθούν ομοιόμορφα από το κρεμώδες μείγμα. Αν το μείγμα φαίνεται υπερβολικά πυκνό, προσθέτουμε σταδιακά λίγο από το νερό που κρατήσαμε.

Μεταφέρουμε το μείγμα στο βουτυρωμένο σκεύος και ισιώνουμε απαλά την επιφάνεια.

Κόβουμε το βούτυρο σε πολύ μικρούς κύβους και τους σκορπίζουμε ομοιόμορφα στην επιφάνεια.

Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι οι χυλοπίτες να έχουν ζεσταθεί καλά και η επιφάνεια να αρχίσει να παίρνει χρυσαφένιο χρώμα στις άκρες.

Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για 5 λεπτά πριν το σερβίρουμε και ολοκληρώνουμε με το υπόλοιπο φρέσκο σχοινόπρασο.