Καλαμάρια γεμιστά με ρύζι και αρωματική φακή σαλάτα με καπνιστό τόνο, ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Σε αυτό το εβδομαδιαίο μας μενού, η ελληνική γαστρονομική παράδοση συναντά τη σύγχρονη φιλοσοφία της διεθνούς κουζίνας.

Τα πιάτα αναδεικνύουν την αυθεντικότητα των πρώτων υλών και τη δύναμη των απλών, ποιοτικών γεύσεων.



Με έμπνευση από τη Μεσόγειο, το μενού περιέχει θαλασσινά, κρέατα, όσπρια και λαχανικά με σύγχρονη και παραδοσιακή προσέγγιση.

Φρέσκα μυρωδικά και χρήση ελαιόλαδου, ανεβάζουν κάθε πιάτο ψηλότερα.



Απαραίτητα για επιδόρπιο, τα δροσερά φρούτα και τα εύκολα γιουρτοζελέ.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Καλαμάρια γεμιστά: τρυφερά καλαμάρια γεμισμένα με αρωματικό ρύζι και λαχανικά, μαγειρεμένα με λευκό κρασί και φρέσκα μυρωδικά. Ένα πιάτο που αποτυπώνει τη φινέτσα της ελληνικής νησιώτικης κουζίνας.



Ψώνια: καλαμάρια, ρύζι, κρεμμύδι, φρέσκα κρεμμυδάκια, ντομάτα, πιπεριές, μαϊντανός, άνηθος, ελαιόλαδο, λευκό κρασί, λεμόνι, μαϊντανός, μπαχάρι.





Τρίτη

Χοιρινό σνίτσελ με σπασμένες baby πατάτες: κλασικό ευρωπαϊκό πιάτο με ελληνικές πρώτες ύλες.





Ψώνια: χοιρινό φιλέτο, αλεύρι, αυγά, φρυγανιά, παρμεζάνα, ελαιόλαδο, πατάτες baby, βούτυρο, σκόρδο, θυμάρι.





Τετάρτη

Σαλάτα φακής με καπνιστό τόνο: ένα πιάτο γεμάτο γεύση, θρεπτική αξία και έντονο γαστρονομικό χαρακτήρα.





Ψώνια: φακές χονδρές, καπνιστός τόνος, ντοματίνια, κόκκινο κρεμμύδι, πιπεριές, μαϊντανός, άνηθος, κάπαρη, ελαιόλαδο, λεμόνι ή ξίδι, μουστάρδα.





Πέμπτη

Πένες με κοτόπουλο και κολοκυθάκια: ένα σύγχρονο comfort πιάτο με εποχικά υλικά.

Ψώνια: πένες, κοτόπουλο, κολοκυθάκια, κρεμμύδι, σκόρδο, κρέμα γάλακτος, παρμεζάνα, δυόσμος.





Παρασκευή

Παραδοσιακοί κεφτέδες φούρνου με σαλάτα κρητικού ντάκου: οικογενειακό φαγητό με έντονα καλοκαιρινά στοιχεία.

Ψώνια: κιμάς μοσχαρίσιος και χοιρινός, κρεμμύδι, ψωμί μπαγιάτικο, αυγό, μαϊντανός, δυόσμος, πάπρικα, ώριμη ντομάτα τριμένη, κρητικό παξιμάδι, ξινομυζήθρα ή φέτα, ελιές, κάπαρη, ρίγανη.