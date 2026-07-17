Συνταγή για υγρό κέικ με καραμελωμένο μήλο και καρότο

Η καραμέλα δεν λειτουργεί εδώ ως επικάλυψη αλλά ως δεύτερη στρώση στο γλυκό.

Καθώς ψήνεται μαζί με τα μήλα, λιώνει, συμπυκνώνεται και ποτίζει αργά κάθε στρώση του κέικ.

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Το καρότο δίνει σώμα, τα εσπεριδοειδή, άρωμα και το αποτέλεσμα βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε κέικ, πουτίγκα και σιροπιαστό γλυκό.

Το κέικ μας γίνεται ακόμη πιο απολαυστικό έπειτα από λίγες ώρες ξεκούρασης.

Ο καφές ταιριάζει απίστευτα με αυτό.

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Υγρό κέικ με καραμελωμένο μήλο και καρότο

Υλικά:

Για την καραμέλα:

180 γρ. ζάχαρη

Για τη στρώση των μήλων:

2 μήλα, τριμμένα (περίπου 300 γρ.)

1 κ.γ. κανέλα

Για το μείγμα του κέικ:

1 αυγό

1 καρότο, τριμμένο (περίπου 80 γρ.)

80 γρ. βούτυρο, παγωμένο και τριμμένο

χυμός από 1 πορτοκάλι (περίπου 80 ml)

100 ml γάλα

ξύσμα από 1 λεμόνι

120 γρ. ζάχαρη

220 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και βουτυρώνουμε ελαφρά μια φόρμα ή ένα βαθύ σκεύος για κέικ διαμέτρου περίπου 22 εκατοστών.

Για την καραμέλα, βάζουμε τη ζάχαρη σε κατσαρόλα με βαρύ πάτο και τη θερμαίνουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά.

Αφήνουμε τη ζάχαρη να λιώσει σταδιακά χωρίς ανακάτεμα. Ανακινούμε περιστασιακά το σκεύος μέχρι να αποκτήσει ομοιόμορφο κεχριμπαρένιο χρώμα.

Αδειάζουμε αμέσως την καραμέλα στη φόρμα, καλύπτοντας όσο γίνεται ομοιόμορφα τη βάση.

Ανακατεύουμε τα τριμμένα μήλα με την κανέλα και τα απλώνουμε πάνω από την καραμέλα.

Σε μεγάλο μπολ χτυπάμε το αυγό με τη ζάχαρη. Προσθέτουμε το τριμμένο καρότο, το βούτυρο, τον χυμό πορτοκαλιού, το γάλα και το ξύσμα λεμονιού και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί ένας λείος, σχετικά πυκνός χυλός.

Ρίχνουμε το μείγμα πάνω από τα μήλα και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Ψήνουμε για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει το κέικ και μια οδοντογλυφίδα που βυθίζουμε στο κέντρο να βγαίνει καθαρή.

Αφήνουμε το γλυκό να σταθεί για 10 λεπτά εκτός φούρνου και στη συνέχεια το αναποδογυρίζουμε προσεκτικά σε πιατέλα.

Αν η καραμέλα έχει σταθεροποιηθεί και δυσκολεύει το ξεφορμάρισμα, βυθίζουμε τη βάση της φόρμας σε ζεστό νερό για λίγα δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία.