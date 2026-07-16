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Συνταγή για κοτόπουλο με φρέσκα βερίκοκα και μουστάρδα στον φούρνο

Με κρασί και σκόρδο
Κοτόπουλο με βερίκοκα
Κοτόπουλο με βερίκοκα
Ηλιάνα Σκιαδά
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Τα βερίκοκα σε αλμυρές παρασκευές δεν είναι πια καινοτομία.

Ειδικά με το κοτόπουλο, ταιριάζουν «φούσταμπλούζα».

Το βερίκοκο δημιουργεί πλούσια σάλτσα, με άλλη γευστική κατεύθυνση από τη συνηθισμένη

Απλώς τα τοποθετούμε στο ταψί και δεν ανακατεύουμε κατά το ψήσιμο για να μην λιώσουν.

Αν θέλουμε πιο «δεμένη» σάλτσα, αφαιρούμε το κοτόπουλο πολτοποιούμε τους ζωμούς του ταψιού με 2-3 ψημένα βερίκοκα.

Κοτόπουλο με βερίκοκα στον φούρνο

Υλικά (για 4 άτομα):

  • 1.200 γρ. κοτόπουλο (μπούτια ή κομμάτια με κόκαλο)
  • 400 γρ. βερίκοκα, κομμένα στη μέση και χωρίς κουκούτσι
  • 40 γρ. ελαιόλαδο
  • 25 γρ. μουστάρδα Dijon
  • 20 γρ. μέλι
  • 120 γρ. λευκό ξηρό κρασί
  • 2 σκελίδες σκόρδο (10 γρ.), λιωμένες
  • 5 γρ. φρέσκο θυμάρι
  • 6 γρ. αλάτι
  • 2 γρ. μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C.

Σε μπολ ανακατεύουμε τη μουστάρδα, το μέλι, το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το κρασί, το αλάτι και το πιπέρι.

Τοποθετούμε το κοτόπουλο σε ταψί και το περιχύνουμε με τη μαρινάδα, ανακατεύοντας να καλυφθεί καλά.

Προσθέτουμε τα βερίκοκα και το θυμάρι ανάμεσα στα κομμάτια.

Ψήνουμε για 45–55 λεπτά, μέχρι να ροδίσει το κοτόπουλο και να μαλακώσουν τα φρούτα.

Στο ενδιάμεσο, περιχύνουμε 1–2 φορές με τα ζουμιά του ταψιού.

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