Συνταγή για ανάποδη τάρτα με ροδάκινα, δενδρολίβανο και μαύρο πιπέρι

Η tarte Tatin είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές γαλλικές τεχνικές γλυκιάς τάρτας με φρούτα.

Σε αυτήν, το φρούτο, αρχικά, δεν μπαίνει πάνω στη ζύμη, αλλά το ανάποδο.

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Η κλασική εκδοχή με μήλα γεννήθηκε από ένα απλό μαγειρικό λάθος.

Όμως η ιδέα πίσω από αυτήν τη συνταγή βγάζει, απολύτως, νόημα, γιατί περιλαμβάνει θεϊκά στοιχεία, όπως: καραμελωμένο φρούτο και βουτυράτη ζύμη.

Το δενδρολίβανο δίνει μια «πράσινη», μεσογειακή νότα, ενώ το πιπέρι αναδεικνύει τη γλυκύτητα του ροδάκινου και αφήνει μια διακριτική καψάδα στην επίγευση.

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Ανάποδη τάρτα με ροδάκινα

Υλικά:

Για 6 άτομα:

Για τα φρούτα:

800 γρ. ώριμα αλλά σφιχτά ροδάκινα

150 γρ. λευκή ζάχαρη

60 γρ. βούτυρο αγελάδος

20 γρ. μέλι

1 κλωνάρι φρέσκο δενδρολίβανο (περίπου 5 γρ.)

2 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 γρ. ανθός αλατιού

15 γρ. χυμός λεμονιού

Για τη ζύμη:

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

125 γρ. κρύο βούτυρο

60 γρ. άχνη ζάχαρη

1 αυγό (50 γρ.)

2 γρ. αλάτι

5 γρ. κρύο νερό (αν χρειαστεί)

Για το σερβίρισμα:

παγωτό βανίλια ή καϊμάκι

λίγα φύλλα φρέσκου δενδρολίβανου

λίγες σταγόνες μέλι (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με τη ζύμη.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, την άχνη ζάχαρη και το αλάτι. Προσθέτουμε το κρύο βούτυρο κομμένο σε κύβους και τρίβουμε με τα δάχτυλά μας μέχρι να δημιουργηθεί μια υφή σαν χοντρή άμμος.

Προσθέτουμε το αυγό και ζυμώνουμε γρήγορα, μέχρι να ενωθεί η ζύμη. Δεν θέλουμε έντονο ζύμωμα, γιατί η ζύμη πρέπει να παραμείνει τραγανή.

Τυλίγουμε τη ζύμη και την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα.

Καθαρίζουμε τα ροδάκινα, αφαιρούμε τα κουκούτσια και τα κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια. Δεν τα κόβουμε πολύ μικρά, γιατί θα χάσουν τη δομή τους στο ψήσιμο.

Σε ένα πυρίμαχο τηγάνι ή ειδικό σκεύος Tatin βάζουμε τη ζάχαρη και την αφήνουμε να λιώσει σε μέτρια φωτιά μέχρι να δημιουργηθεί μια ξανθιά καραμέλα.

Προσθέτουμε προσεκτικά το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθεί με την καραμέλα.

Προσθέτουμε το μέλι, τον χυμό λεμονιού, το αλάτι, το δενδρολίβανο και το μαύρο πιπέρι.

Τοποθετούμε τα ροδάκινα πάνω στην καραμέλα με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω και τα αφήνουμε να μαγειρευτούν για 5–7 λεπτά.

Ανοίγουμε τη ζύμη σε δίσκο λίγο μεγαλύτερο από το σκεύος. Την τοποθετούμε πάνω από τα ροδάκινα και γυρίζουμε τις άκρες προς τα μέσα.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 30–35 λεπτά, μέχρι η ζύμη να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.

Αφήνουμε την Tatin να σταθεί μόνο για 5 λεπτά και στη συνέχεια την αναποδογυρίζουμε προσεκτικά σε πιατέλα.

Σερβίρουμε χλιαρή, με μια γενναιόδωρη μπάλα παγωτό.