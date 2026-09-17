Συνταγή για chutney σύκου με τζίντζερ και βαλσαμικό ξίδι

Μια γκουρμέ πινελιά δίπλα στα τυράκια μας; ναι, γιατί μας αξίζει.

Κάποια chutney υπάρχουν απλώς για να συνοδεύσουν, ενώ άλλα μπορούν να αλλάξουν ολόκληρο το πλατό.

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Τα σύκα δίνουν τη φυσική τους γλύκα και τη μαρμελαδένια υφή, το βαλσαμικό ξίδι, φέρνει οξύτητα και βάθος, ενώ το φρέσκο τζίντζερ αφήνει μια διακριτική «κάψα» που «σηκώνει» ψηλά, όλο το αποτέλεσμα.

Μπορεί να σταθεί δίπλα σε ένα ώριμο κατσικίσιο τυρί, σε μια παλαιωμένη γραβιέρα ή ακόμη και σε ένα μπλε τυρί.

Και υπάρχει ένας ακόμη λόγος που αξίζει να μπει σε βαζάκι: όσο ξεκουράζεται, οι γεύσεις δένουν. Την πρώτη μέρα είναι καλό. Μετά από δύο ή τρεις ημέρες γίνεται πολύ καλύτερο.

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Chutney σύκο

Υλικά:

Για περίπου 2 μεσαία βαζάκια:

500 γρ. ώριμα σύκα

100 γρ. καστανή ζάχαρη

1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι, πολύ ψιλοκομμένο

80 ml βαλσαμικό ξίδι

50 ml νερό

30 γρ. φρέσκο τζίντζερ, καθαρισμένο και πολύ ψιλοκομμένο

1 μικρό μήλο, καθαρισμένο και κομμένο σε πολύ μικρούς κύβους

1 κ.σ. μέλι

1 ξυλάκι κανέλας

2 γαρίφαλα

1 μικρή πρέζα μπούκοβο

1/2 κ.γ. αλάτι

1 κ.σ. χυμός λεμονιού

Εκτέλεση:

Πλένουμε τα σύκα, αφαιρούμε τα κοτσάνια και τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Δεν χρειάζεται να τα ξεφλουδίσουμε.

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το κρεμμύδι, το τζίντζερ και 2-3 κουταλιές νερό. Τα μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι, χωρίς να πάρει χρώμα.

Προσθέτουμε τα σύκα, το μήλο, τη ζάχαρη, το βαλσαμικό, το υπόλοιπο νερό, το μέλι, την κανέλα, τα γαρίφαλα, το μπούκοβο και το αλάτι.

Ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα να πάρει βράση.

Μόλις αρχίσει να βράζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε χωρίς καπάκι για περίπου 35-45 λεπτά.

Ανακατεύουμε κατά διαστήματα, ειδικά προς το τέλος, γιατί όσο μειώνονται τα υγρά τόσο πιο εύκολα κολλάει.

Θέλουμε τα σύκα να έχουν διαλυθεί εν μέρει, αλλά να παραμένουν μικρά κομμάτια. Το chutney πρέπει να είναι πυκνό, γυαλιστερό και να πέφτει από το κουτάλι αργά, όχι σαν υγρή σάλτσα.

Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού στα τελευταία 5 λεπτά και δοκιμάζουμε. Αν τα σύκα είναι πολύ γλυκά, μπορούμε να προσθέσουμε λίγες ακόμη σταγόνες λεμονιού ή ξιδιού.

Αφαιρούμε την κανέλα και τα γαρίφαλα και αφήνουμε το chutney να κρυώσει για λίγα λεπτά.

Το μοιράζουμε σε αποστειρωμένα, ζεστά βαζάκια, αφήνοντας περίπου 1 εκ. κενό από το χείλος. Κλείνουμε καλά και αφήνουμε να κρυώσει.

Αποθηκεύουμε στο ψυγείο και χρησιμοποιούμε κάθε φορά, καθαρό κουτάλι, για να σερβίρουμε.