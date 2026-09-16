Συνταγή για τραγανές μπουκιές Tofu με σουσάμι και τεριγιάκι

Το tofu κατηγορείται για ανοστιά και απουσία ενδιαφέροντος.

Αυτές οι αιτιάσεις απορρίπτονται εφόσον το μεταχειριστούμε σωστά.

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Όταν του δώσουμε, δηλαδή, χρόνο να αποβάλει τα υγρά του, το καλύψουμε με μια λεπτή στρώση κορν φλάουρ και το ψήσουμε μέχρι να αποκτήσει κρούστα, αλλάζει εντελώς χαρακτήρα.

Το θέλουμε τραγανό και το συνδυάζουμε με μια γρήγορη σάλτσα τεριγιάκι, λίγο φρέσκο τζίντζερ, σκόρδο και καβουρδισμένο σουσάμι.

Η σάλτσα είναι γλυκιά, αλμυρή και γυαλιστερή και τη ρίχνουμε πάνω από το tofu για να μην χάσει την κρούστα του.

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Τραγανές μπουκιές Tofu με σάλτσα τεριγιάκι

Υλικά:

Για 4 άτομα:

Για το tofu:

600 γρ. σφιχτό tofu

3 κ.σ. κορν φλάουρ

1 κ.σ. σησαμέλαιο

2 κ.σ. φυτικό λάδι

1/2 κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. λευκό πιπέρι

Για τη σάλτσα τεριγιάκι:

80 ml σάλτσα σόγιας

2 κ.σ. mirin

1 1/2 κ.σ. καστανή ζάχαρη ή μέλι

1 κ.σ. ξίδι ρυζιού

1 σκελίδα σκόρδο, πολύ ψιλοκομμένη

1 κ.γ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

1 κ.γ. κορν φλάουρ

2 κ.σ. νερό

Για το τελείωμα:

1 1/2 κ.σ. σουσάμι

2 φρέσκα κρεμμυδάκια

λίγο κόκκινο τσίλι, προαιρετικά

1 κ.γ. σησαμέλαιο

Εκτέλεση:

Στραγγίζουμε το tofu και το τυλίγουμε σε καθαρή πετσέτα ή αρκετό χαρτί κουζίνας.

Τοποθετούμε από πάνω ένα βαρύ αντικείμενο και το αφήνουμε για τουλάχιστον 15-20 λεπτά. Θέλουμε να απομακρύνουμε όσο περισσότερα υγρά γίνεται.

Κόβουμε το tofu σε κύβους περίπου 3 εκ.

Το βάζουμε σε μπολ και προσθέτουμε το κορν φλάουρ, το αλάτι και το λευκό πιπέρι.

Ανακατεύουμε απαλά μέχρι κάθε κομμάτι να καλυφθεί με μια λεπτή, σχεδόν αόρατη στρώση.

Ζεσταίνουμε το φυτικό λάδι σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ή wok. Προσθέτουμε το tofu σε μία στρώση, χωρίς να στριμώξουμε τα κομμάτια.

Το ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για περίπου 8-10 λεπτά, γυρίζοντας τα κομμάτια ώστε να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές.

Όταν αποκτήσουν βαθιά χρυσαφένια και τραγανή κρούστα, προσθέτουμε το σησαμέλαιο και αποσύρουμε προσωρινά από τη φωτιά.

Η σάλτσα

Σε μικρό μπολ ανακατεύουμε τη σόγια, το mirin, τη ζάχαρη, το ξίδι ρυζιού, το σκόρδο και το τζίντζερ.

Διαλύουμε το κορν φλάουρ στο νερό και το προσθέτουμε στη σάλτσα.

Ρίχνουμε τη σάλτσα σε μικρό τηγάνι και τη βράζουμε για 1-2 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να δένει και να αποκτήσει γυαλιστερή υφή.

Δεν θέλουμε να γίνει υπερβολικά παχύρρευστη. Θα πήξει κι άλλο μόλις κρυώσει λίγο.

Ρίχνουμε τη σάλτσα πάνω από το τραγανό tofu και ανακατεύουμε πολύ γρήγορα, για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα.

Αποσύρουμε αμέσως.

Πασπαλίζουμε με καβουρδισμένο σουσάμι, ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια και, αν θέλουμε, λίγο κόκκινο τσίλι.

Σερβίρουμε αμέσως.