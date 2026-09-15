Συνταγή για mini frittatas με σπανάκι και ανθότυρο

Αυτές οι μπουκιές ομελέτας είναι, τσεκαρισμένα, και υγιεινές και νόστιμες.

Είναι ευέλικτη παρασκευή, που δεν χρειάζεται συνταγή, ούτε ιδιαίτερη τεχνική.

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Χρειάζεται σωστή θερμοκρασία και υλικά που δεν θα νερώσουν το μείγμα.

Εδώ συνδυάζουμε σπανάκι και ανθότυρο, αλλά κρατάμε τη γεύση καθαρή.

Το σπανάκι σοτάρεται πρώτα ώστε να αποβάλει τα υγρά του και το ανθότυρο, δίνει κρεμώδη γεύση, ενώ κρατάει τα λιπαρά, χαμηλά.

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Μini frittatas

Υλικά:

Για 12 mini frittatas:

8 αυγά

150 γρ. φρέσκο σπανάκι

180 γρ. ανθότυρο

50 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

2 φρέσκα κρεμμυδάκια

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. γάλα

1 κ.σ. ψιλοκομμένος άνηθος

1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Πλένουμε πολύ καλά το σπανάκι και το στεγνώνουμε όσο μπορούμε.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι και σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια για 2-3 λεπτά.

Προσθέτουμε το σπανάκι σε δόσεις και το αφήνουμε να μαραθεί. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για λίγα λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το σπανάκι να κρυώσει λίγο. Το ψιλοκόβουμε και, αν έχει κρατήσει υγρά, το πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια μας.

Σε μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά με το γάλα. Προσθέτουμε το μοσχοκάρυδο, λίγο αλάτι και αρκετό μαύρο πιπέρι.

Θρυμματίζουμε το ανθότυρο με τα χέρια και το προσθέτουμε μαζί με το σπανάκι και τον άνηθο. Ανακατεύουμε απαλά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Λαδώνουμε καλά μια φόρμα για muffins. Αν θέλουμε να τις βγάζουμε ακόμη πιο εύκολα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χάρτινες ή σιλικονούχες θήκες.

Μοιράζουμε το μείγμα στις 12 θήκες, γεμίζοντάς τες περίπου κατά τα 3/4.

Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με τη γραβιέρα.

Ψήνουμε για περίπου 16-20 λεπτά, μέχρι οι frittatas να έχουν φουσκώσει και να έχουν πάρει χρώμα στις άκρες.

Το κέντρο πρέπει να είναι μόλις σταθεροποιημένο και όχι στεγνό.

Τις αφήνουμε για 5 λεπτά στη φόρμα και στη συνέχεια τις μεταφέρουμε σε σχάρα να κρυώσουν.