Συνταγή για panna cotta με ψητά σύκα 

Μια panna cotta, με μέλι και γάλα.

Με τέτοιες συνταγές θα «κακομάθετε» τους αγαπημένους σας.

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Έχει καθαρή, βελούδινη υφή, ενώ τα ψητά σύκα προσθέτουν οξύτητα και ζουμερή υφή.

Το ιδανικό είναι να φτιάξουμε τις κρέμες, από την προηγούμενη μέρα.

Για πιο καθαρή γεύση, χρησιμοποιούμε ανθόμελο ή μέλι εσπεριδοειδών. Ένα πολύ έντονο μέλι μπορεί να καλύψει τη βανίλια και τα σύκα.

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Panna cotta με ψητά σύκα και καβουρδισμένο μέλι

Υλικά:

Για την panna cotta:

400 γρ. κρέμα γάλακτος 35%

100 γρ. πλήρες γάλα

80 γρ. μέλι

1 λοβός βανίλιας ή 1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας

4 γρ. ζελατίνη σε φύλλα

1 πρέζα αλάτι

Για τα ψητά σύκα:

8 ώριμα αλλά σφιχτά σύκα

35 γρ. μέλι

20 γρ. βούτυρο

1 κουταλιά χυμός λεμονιού

1 κλωνάρι φρέσκο θυμάρι

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε την panna cotta: Μουλιάζουμε τα φύλλα ζελατίνης σε άφθονο κρύο νερό για 8-10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Σε κατσαρόλα βάζουμε την κρέμα γάλακτος, το γάλα, το μέλι, τη βανίλια και το αλάτι.

Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας, μέχρι το μείγμα να γίνει πολύ ζεστό αλλά, χωρίς να βράσει.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, στραγγίζουμε καλά τη ζελατίνη και την ρίχνουμε στο ζεστό μείγμα. Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί εντελώς.

Περνάμε το μείγμα από σουρωτήρι και το μοιράζουμε σε τέσσερα ποτήρια ή μικρά φορμάκια.

Αφήνουμε να κρυώσει για λίγο σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 5 ώρες και ιδανικά όλη τη νύχτα.

Η panna cotta πρέπει να σταθεροποιηθεί, αλλά να παραμένει ελαφρώς τρεμουλιαστή στο κέντρο.

Ετοιμάζουμε τα ψητά σύκα: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C.

Κόβουμε τα σύκα στη μέση και τα τοποθετούμε σε μικρό ταψί με την κομμένη πλευρά προς τα επάνω.

Σε μικρό κατσαρολάκι λιώνουμε το βούτυρο μαζί με το μέλι. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και το αλάτι.

Περιχύνουμε τα σύκα και προσθέτουμε το θυμάρι.

Ψήνουμε για 10-15 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος και την ωριμότητα των σύκων, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να διατηρούν το σχήμα τους.

Τα αφήνουμε να κρυώσουν μέσα στα υγρά τους. Μπορούμε να τα σερβίρουμε σε θερμοκρασία δωματίου ή ελαφρώς χλιαρά.