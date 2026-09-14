Brutus Tavern: Η κρεατοφαγία ξανά στο προσκήνιο

Το Brutus Tavern επιστρέφει με το κρέας να παραμένει ο αδιαπραγμάτευτος πρωταγωνιστής. Αυτή τη φορά το comeback συνοδεύεται από μια ευχάριστη είδηση: το εστιατόριο έχει ανέβει 29 θέσεις στη διεθνή κατάταξη των κορυφαίων steakhouses.

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, οι σχάρες παίρνουν φωτιά ξανά στη Λεβέντη, συνεχίζοντας την ιστορία από εκεί όπου σταμάτησε για την καλοκαιρινή ανάπαυλα: εδώ δεν αντιμετωπίζουν τις κοπές απλά ως πιάτα του καταλόγου, αλλά ως αλλά ως ξεχωριστή και ολοκληρωμένη γαστρονομική κατηγορία.

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Η βάση, φυσικά, παραμένει σταθερή. Κορυφαία πρώτη ύλη, ωρίμαση και τεχνική με τον chef και meat master Στέφανο Ρίζο και την ομάδα του να διαμορφώνουν καθοριστικά την ταυτότητα του εστιατορίου. Το ενδιαφέρον εδώ βρίσκεται τόσο στην επιλογή του κρέατος όσο και στη διαχείρισή του: η προέλευση, η περιεκτικότητα σε λίπος, η θερμοκρασία και ο χρόνος ψησίματος αποτελούν κομμάτια της ίδιας εξίσωσης.

Η κουζίνα του Brutus δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κρέας, αναδεικνύοντας τον αυθεντικό χαρακτήρα κάθε κοπής.

Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία εξηγεί το γεγονός τον λόγο που για αυτό το εστιατόριο οι διεθνείς διακρίσεις έχουν πάψει να λειτουργούν απλώς ως ωραίο παράσημο και αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Το Brutus έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα World’s 101 Best Steak Restaurants το 2025, στην 101η θέση.

Έναν χρόνο αργότερα βρίσκεται στο Νο 72, ανεβαίνοντας 29 θέσεις και παραμένοντας, σύμφωνα με τον ίδιο τον διεθνή θεσμό, το μοναδικό εστιατόριο της λίστας από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο επίσημος οδηγός, μάλιστα, αναφέρει τον Στέφανο Ρίζο ως Meat Master, ενώ επισημαίνει πως τα κρέατα έχουν προέλευση από Ισπανία, Αυστραλία και ΗΠΑ και ότι χρησιμοποιείται τόσο το wet όσο και τοdry ageing. Οι βραβεύσεις, πάντως, έχουν ενδιαφέρον κυρίως επειδή επιβεβαιώνουν μια κατεύθυνση που το εστιατόριο ακολουθεί εδώ και χρόνια: το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο όταν η πρώτη ύλη είναι σωστή και κάποιος ξέρει τι να κάνει μαζί της.

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Το 2025 το Brutus έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη λίστα World’s 101 Best Steak

Restaurants, στη θέση #101, ενώ το 2026 ανέβηκε στη θέση #72.

Ανάμεσα στις επιλογές που είχαμε ξεχωρίσει (και περιμένουμε να ξαναβρούμε) ήταν το striploin steak από rubia gallega, το ελληνικό Chateaubriand ωρίμασης 40 ημερών με «καμένο» βούτυρο, αλλά και τα sliders με κιμά ξηρής ωρίμασης και λιωμένο Red Leicester, το αρμένικο κεμπάπ από αρνίσιο κιμά και το mc’ n’ cheese με τραγανή κρούστα πάνκο.

Τα τελευταία πιάτα, μάλιστα, εξηγούν γιατί το Brutus δεν στήθηκε ποτέ ως μια απλή βιτρίνα ακριβών cuts, αλλά ως ένα εστιατόριο που τα πάντα μπορούν να μπουν στη μέση και να μοιραστούν. Κι ίσως αυτό, μαζί με την πλούσια λίστα κρασιών και το άψογο σέρβις, να είναι και ένα από τα μυστικά της επιτυχίας του.

Η σάλα του αξίζει οπωσδήποτε μια αναφορά. Dark, κοσμοπολίτικη και διακριτικά πολυτελής, με ανοιχτή κουζίνα, χρυσές λεπτομέρειες και αναφορές σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι, σε κάνει να πιστεύεις ότι βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε ένα σύγχρονο εστιατόριο, ιδιωτική λέσχη και σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η ίδια η διεθνής κατάταξη ξεχωρίζει, πέρα από το φαγητό, τη φιλοξενία και τη συνοχή ανάμεσα στην κουζίνα και στον εσωτερικό χώρο.

Το Brutus έχει πλέον ξεπεράσει το στάδιο στο οποίο χρειάζεται συστάσεις. Έχει χτίσει το κοινό του, έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και κυρίως έχει διαμορφώσει μια συγκεκριμένη άποψη για το σύγχρονο steakhouse. Από τις 17 Σεπτεμβρίου που επιστρέφει μένει να δούμε πώς αυτή η άποψη θα αποτυπωθεί στα πιάτα της νέας σεζόν.

Info

Brutus Tavern

Λεβέντη 3, Κολωνάκι

Καθημερινά 19:00–00:00

Τηλ. 210 724 0453

Κρατήσεις και πληροφορίες στο Brutus Tavern