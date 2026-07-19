Συνταγή για κουτσομούρες πλακί με ντομάτα και μάραθο

Το «πλακί» θεωρείται παραδοσιακή τεχνική για το ψάρι.

Γίνεται με όλα τα ψάρια, που μπαίνουν μέσα στη σάλτσα και τελειώνουν στον φούρνο.

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Τα μπαρμπούνια μπαίνουν στο ταψί όταν όλα τα υπόλοιπα είναι ήδη έτοιμα.

Η σάλτσα πρέπει να είναι ήδη «δεμένη» πριν μπει στο ταψί.

Ο μάραθος μπαίνει στο τέλος, όχι από την αρχή, για να μη χαθεί το άρωμά του.

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Κουτσομούρες πλακί

Υλικά (για 4 άτομα):

1.000–1.200 γρ. κουτσομούρες, καθαρισμένα

600 γρ. ντομάτες ώριμες, τριμμένες ή ψιλοκομμένες

120 γρ. κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες

60 γρ. ελαιόλαδο

80 γρ. λευκό ξηρό κρασί

15 γρ. πελτές ντομάτας

10 γρ. σκόρδο, ψιλοκομμένο

20 γρ. μάραθος φρέσκος, ψιλοκομμένος

5 γρ. ζάχαρη

6 γρ. αλάτι

2 γρ. μαύρο πιπέρι

1 φύλλο δάφνης (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 6–7 λεπτά μέχρι να μαλακώσει.

Προσθέτουμε το σκόρδο και τον πελτέ και ανακατεύουμε για 1–2 λεπτά ώστε να «ψηθεί» ο πελτές.

Ρίχνουμε την ντομάτα, το κρασί, τη δάφνη, τη ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι και σιγοβράζουμε για 15–20 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Προσθέτουμε τον μάραθο στο τέλος του βρασμού για να κρατήσει το άρωμά του.

Μεταφέρουμε τη σάλτσα σε ταψί και τοποθετούμε από πάνω τα μπαρμπούνια σε μία στρώση.

Ψήνουμε για 20–25 λεπτά, μέχρι να ψηθεί το ψάρι και να δέσει το πλακί γύρω του χωρίς να στεγνώσει.

Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί 10 λεπτά πριν το σερβίρισμα.