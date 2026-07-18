Frozen yogurt με φρούτα του δάσους μέλι και σοκολάτα

Γιατί να τρώμε το γιαούρτι, απλώς, δροσερό και όχι παγωμένο; Λίγη ώρα στην κατάψυξη αρκεί για να του αλλάξει, εντελώς, χαρακτήρα.

Και μάλιστα, μετατρέποντάς το σε εξυψωμένο γλύκισμα με τη βοήθεια μερικών ακόμη υλικών.

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Θα θυμίζει παγωμένη μπουκιά μπάρας σοκολάτας, με την οξύτητα του γιαουρτιού, τη φυσική γλύκα των φρούτων και την τραγανή αντίθεση των ξηρών καρπών.



Για πιο βελούδινη υφή, προτιμούμε πλήρες στραγγιστό γιαούρτι, γιατί τα γιαούρτια με χαμηλά λιπαρά παγώνουν πιο «σκληρά».

Επίσης, αν προσθέσουμε τα φρούτα αφού τα έχουμε στεγνώσει καλά, αποφεύγουμε τη δημιουργία κρυστάλλων πάγου στην επιφάνεια.

Frozen Yogurt Bark

Υλικά (για 8-10 κομμάτια):

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500 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 2% ή πλήρες

40 γρ. μέλι

5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

100 γρ. φράουλες, κομμένες σε φέτες

80 γρ. μύρτιλα ή βατόμουρα

50 γρ. μαύρη σοκολάτα (λιωμένη)

40 γρ. φιστίκια Αιγίνης ή αμύγδαλα, χοντροκομμένα

20 γρ. νιφάδες καρύδας (προαιρετικά)

1 γρ. ανθός αλατιού (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Στρώνουμε ένα ταψί ή μια επίπεδη επιφάνεια που χωράει στην κατάψυξη με αντικολλητικό χαρτί.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι με το μέλι και τη βανίλια μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές, ελαφρώς γλυκό μείγμα.

Απλώνουμε το γιαούρτι πάνω στο αντικολλητικό χαρτί σε ομοιόμορφη στρώση πάχους περίπου 1 εκατοστού. Θέλουμε να παγώσει σωστά, αλλά να παραμείνει ευχάριστο στο δάγκωμα.

Μοιράζουμε στην επιφάνεια τις φράουλες, τα μύρτιλα και τους ξηρούς καρπούς, πιέζοντάς τα ελαφρά ώστε να κολλήσουν στο γιαούρτι.

Περιχύνουμε με τη λιωμένη μαύρη σοκολάτα σε λεπτές γραμμές και, αν θέλουμε, προσθέτουμε λίγο ανθό αλατιού για πιο έντονη γεύση.

Μεταφέρουμε το ταψί στην κατάψυξη για τουλάχιστον 3-4 ώρες, μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως.

Βγάζουμε το Frozen Yogurt Bark από την κατάψυξη, το αφήνουμε για 2-3 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και το σπάμε σε ακανόνιστα κομμάτια.

Το διατηρούμε σε κλειστό δοχείο στην κατάψυξη και το σερβίρουμε απευθείας όταν θέλουμε ένα δροσερό, ελαφρύ γλυκό.