Η πρώτη μπουκιά από αυτή τη μπρουσκέτα, είναι σαν να τρως ένα ώριμο ροδάκινο πάνω από τον νεροχύτη και ο χυμός του κυλάει στα χέρια.

Το κάνατε εικόνα; πάμε να φτιάξουμε τώρα το καλύτερο ορεκτικό, που περικλείει μια ολόκληρη εποχή.

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Ίσως γι’ αυτό η συνταγή ταξίδεψε τόσο γρήγορα από τις ιταλικές τρατορίες, στα timelines των social media.

Και με απλά υλικά, όπως φρούτα που ωρίμασαν λίγο περισσότερο απ’ όσο πρέπει, το ψωμί της προηγούμενης μέρας, φρέσκια burrata και καλό ελαιόλαδο.

Αντί για μέλι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πετιμέζι ή ένα πυκνό σιρόπι από λευκό βαλσαμικό ξίδι.

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Μπρουσκέτα με burrata και ψητά ροδάκινα

Υλικά (για 2 άτομα):

2 φέτες χωριάτικο ψωμί ή ψωμί προζυμένιο (180 γρ.)

1 burrata (200 γρ.)

2 ώριμα αλλά σφιχτά ροδάκινα (280-300 γρ.)

15 γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

20 γρ. μέλι

10 γρ. κρέμα βαλσαμικού

8-10 φύλλα φρέσκου βασιλικού (5 γρ.)

2 γρ. νιφάδες θαλασσινού αλατιού

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Κόβουμε τα ροδάκινα σε φέτες και ζεσταίνουμε καλά ένα αντικολλητικό τηγάνι ή ένα γκριλ. Τα ψήνουμε για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσουν έντονα σημάδια καραμελώματος, χωρίς να λιώσουν.

Αλείφουμε τις φέτες του ψωμιού με λίγο από το ελαιόλαδο και τις φρυγανίζουμε μέχρι να γίνουν τραγανές εξωτερικά, διατηρώντας αφράτη την ψίχα τους.

Ανοίγουμε απαλά την burrata και τη μοιράζουμε πάνω στις ζεστές φέτες ψωμιού, ώστε η κρεμώδης γέμισή της να απλωθεί φυσικά.

Τοποθετούμε από πάνω τις φέτες των ψητών ροδάκινων, ώστε να καλύψουμε ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια.

Περιχύνουμε με το μέλι, προσθέτουμε την κρέμα βαλσαμικού και ολοκληρώνουμε με τα φύλλα βασιλικού, το υπόλοιπο ελαιόλαδο, τις νιφάδες αλατιού και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι.