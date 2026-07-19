Συνταγή για τη viral σαλάτα με σπασμένα αγγούρια

Το αγγούρι είναι ίσως το μοναδικό λαχανικό που έχει αρνητικές θερμίδες. Δηλαδή καίμε περισσότερες θερμίδες για να το χωνέψουμε, από αυτές που περιέχει.

Το προτείνουν όλοι οι διατροφολόγοι και θρεπτικά και από άποψη ενυδάτωσης.

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Έχει θέση σε όλα τα καλοκαιρινά τραπέζια γιατί δίνει δροσιά, καθαρή γεύση και τραγανή αίσθηση.

Αν και viral, η τεχνική του smashed cucumber δεν είναι ένα ακόμη κόλπο των social media.

Προέρχεται από την ασιατική κουζίνα και βασίζεται σε μια απλή αλλά ευφυή ιδέα: όταν η σάρκα του αγγουριού ανοίγει, δημιουργούνται μικρές ακαθόριστες κοιλότητες που κρατούν το dressing και μεταφέρουν περισσότερη γεύση σε κάθε μπουκιά.

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Smashed Cucumber Salad

Υλικά (για 2-3 άτομα):

Για τη σαλάτα:

500 γρ. αγγούρια

5 γρ. αλάτι

Για το dressing:

25 γρ. σάλτσα σόγιας

15 γρ. ξίδι ρυζιού

10 γρ. σησαμέλαιο

10 γρ. μέλι

8 γρ. σκόρδο (2 σκελίδες), ψιλοκομμένο

3 γρ. νιφάδες τσίλι

5 γρ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

Για το σερβίρισμα:

10 γρ. λευκό ή μαύρο σουσάμι, καβουρδισμένο

5 γρ. φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο

5 γρ. φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά τα αγγούρια και τα τοποθετούμε πάνω σε ξύλο κοπής. Με τη φαρδιά πλευρά ενός μεγάλου μαχαιριού ή με έναν πλάστη τα πιέζουμε μέχρι να σπάσουν σε μεγάλα, ακανόνιστα κομμάτια. Στη συνέχεια τα κόβουμε σε μπουκιές.

Τα μεταφέρουμε σε σουρωτήρι, τα πασπαλίζουμε με το αλάτι και τα αφήνουμε για 10 λεπτά ώστε να αποβάλουν μέρος της υγρασίας τους. Έπειτα τα σκουπίζουμε απαλά με χαρτί κουζίνας.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη σάλτσα σόγιας, το ξίδι ρυζιού, το σησαμέλαιο, το μέλι, το σκόρδο, το τζίντζερ και τις νιφάδες τσίλι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Βάζουμε τα αγγούρια στο μπολ και ανακατεύουμε απαλά ώστε κάθε κομμάτι να καλυφθεί καλά από το dressing.

Πασπαλίζουμε με το καβουρδισμένο σουσάμι, τον δυόσμο και, αν θέλουμε, το φρέσκο κρεμμυδάκι.

Σερβίρουμε αμέσως ή αφήνουμε τη σαλάτα στο ψυγείο για 10-15 λεπτά. Το σύντομο αυτό μαρινάρισμα επιτρέπει στο σπασμένο αγγούρι να απορροφήσει ακόμη περισσότερο το αρωματικό dressing.