Συνταγή για κροκέτες κοτόπουλου στον φούρνο σαν τηγανητές

Πάντα μου αρέσει να «πειράζω» τις αγαπημένες συνταγές.

Αυτές που αποτελούν «ένοχες» απολαύσεις μπορούν να αποκτήσουν μια ελαφριά εκδοχή χωρίς να χάσουν τον χαρακτήρα τους.

Οι κοτοκροκέτες αυτές είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Έχουν όψη και γεύση σαν να είναι τηγανητές, αλλά ψήνονται στον φούρνο, διατηρώντας τραγανή υφή εξωτερικά και ζουμερή, τυρένια, εσωτερικά.

Είναι ιδανικές για το καθημερινό τραπέζι, για παιδικά πάρτι, αλλά και θέλουμε να αξιοποιήσουμε το μαγειρεμένο κοτόπουλο που περίσσεψε.

Κροκέτες κοτόπουλου στον φούρνο

Υλικά:

1 φιλέτο κοτόπουλο μαγειρεμένο (περίπου 200–250 γρ.), μαδημένο

100 γρ. τριμμένο τσένταρ

1 μεγάλο αυγό

1 κ.σ. μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο (περίπου 10 γρ.)

Εκτέλεση:

Φροντίζουμε αρχικά το κοτόπουλο να είναι όσο το δυνατόν πιο στεγνό.

Το μεταφέρουμε σε μπολ και προσθέτουμε το τριμμένο τυρί, το αυγό και το μείγμα μπαχαρικών. Ανακατεύουμε μέχρι να προκύψει ένα ενιαίο, συμπαγές μείγμα.

Στη συνέχεια, πλάθουμε το μείγμα σε μακρόστενα κομμάτια, δίνοντάς τους σχήμα που θυμίζει πατάτες ή μικρές κροκέτες.

Τοποθετούμε τις κοτοκροκέτες σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα και να γίνουν τραγανές εξωτερικά.

Σερβίρουμε ζεστές και απολαμβάνουμε με το ντιπ της επιλογής μας.