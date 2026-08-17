Συνταγή για πορτοκαλόπιτα με τραγανό φύλλο καταΐφι

Η πορτοκαλόπιτα είναι από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά γλυκά.

Αυτή η εκδοχή με φύλλο καταΐφι της χαρίζει μια ξεχωριστά κρατσανιστή υφή και ακόμα πιο εντυπωσιακή εμφάνιση.

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Το τραγανό καταΐφι ψήνεται πρώτα μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και στη συνέχεια αγκαλιάζει μια βελούδινη κρέμα με γιαούρτι, ελαιόλαδο και φρέσκο πορτοκάλι.

Το αρωματικό σιρόπι ολοκληρώνει το γλυκό, χαρίζοντάς του ζουμερή υφή και πλούσια γεύση.

Είναι ιδανικό για οικογενειακά τραπέζια, γιορτές ή κάθε περίσταση που θέλουμε να προσφέρουμε ένα υπέροχο γλυκό που τα έχει όλα.

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Πορτοκαλόπιτα με φύλλο καταΐφι

Υλικά:

Για το καταΐφι:

375 γρ. φύλλο καταΐφι

200 γρ. ανάλατο βούτυρο, λιωμένο

1 φλιτζάνι τριμμένη καρύδα (προαιρετικά)

Για το σιρόπι:

χυμός από 1 πορτοκάλι

1½ φλιτζάνι ζάχαρη

2 φλιτζάνια νερό

1 ξυλάκι κανέλας

Για την κρέμα:

1 φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

½ φλιτζάνι ζάχαρη ψιλή

4 αυγά

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Βγάζουμε το φύλλο καταΐφι από το ψυγείο περίπου 30 λεπτά πριν ξεκινήσουμε, ώστε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και να ξεχωρίζει εύκολα.

Ετοιμάζουμε πρώτα το σιρόπι. Σε μια μικρή κατσαρόλα βάζουμε τον χυμό πορτοκαλιού, τη ζάχαρη, το νερό και το ξυλάκι κανέλας. Βράζουμε για 10-15 λεπτά και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις με αέρα.

Ανοίγουμε τις ίνες του καταϊφιού με τα δάχτυλά μας και τις απλώνουμε «αφράτα» σε στρογγυλό ταψί διαμέτρου περίπου 25 εκ.

Αν χρησιμοποιήσουμε τριμμένη καρύδα, την πασπαλίζουμε πάνω από το καταΐφι.

Περιχύνουμε με το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε απαλά με τα χέρια, ώστε να βουτυρωθούν ομοιόμορφα όλες οι ίνες.

Ψήνουμε το καταΐφι για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει ανοιχτό χρυσαφένιο χρώμα.

Στο μεταξύ ετοιμάζουμε την κρέμα. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, τη ζάχαρη, τα αυγά, το ξύσμα πορτοκαλιού, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και ομοιογενές μείγμα.

Βγάζουμε το καταΐφι από τον φούρνο και το αφήνουμε να σταθεί για περίπου 10 λεπτά. Με ένα πιρούνι αφρατεύουμε ελαφρώς την επιφάνειά του.

Περιχύνουμε ομοιόμορφα με το μείγμα της κρέμας και επιστρέφουμε το ταψί στον φούρνο.

Ψήνουμε για 30-40 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να αποκτήσει βαθύ χρυσοκάστανο χρώμα και η κρέμα να έχει ψηθεί καλά στο κέντρο.

Μόλις βγάλουμε την πορτοκαλόπιτα από τον φούρνο, τρυπάμε την επιφάνειά της με ένα ξύλινο καλαμάκι και περιχύνουμε αμέσως με το κρύο σιρόπι, φροντίζοντας να απορροφηθεί ομοιόμορφα.

Αφήνουμε το γλυκό να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 1 ώρα πριν το κόψουμε και το σερβίρουμε, ώστε να απορροφήσει όλο το σιρόπι.

