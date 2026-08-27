Συνταγή για ρολά ζυμαρικών με γαρίδα και τυριά

Λαζάνια τυλιγμένα σε ρολά, γεμισμένα με ζουμερές γαρίδες, ricotta και cream cheese και ψημένα μέσα σε μια βελούδινη σάλτσα σκόρδου, μέχρι η mozzarella να γίνει χρυσαφένια και να αρχίσει να φουσκώνει στις άκρες.

Ακούγεται όνειρο και αυτός είναι ο λόγος που τα ζυμαρικά φούρνου παραμένουν διαχρονικά.

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Όχι μόνο για τη γεύση τους, αλλά, κυρίως, για τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές υφές ενώνονται σε ένα ταψί.

Το μαλακό ζυμαρικό, η κρεμώδης γέμιση με τις γαρίδες, το λιωμένο τυρί και η σάλτσα που συμπυκνώνεται στο ψήσιμο δημιουργούν ένα φαγητό που δύσκολα αντιμετωπίζεται ως «απλό καθημερινό».

Το σημαντικό εδώ είναι να μην παραψήσουμε τις γαρίδες στην αρχή. Τις μαγειρεύουμε μόλις μέχρι να αλλάξουν χρώμα, γιατί θα συνεχίσουν να ψήνονται μέσα στο φούρνο. Έτσι παραμένουν τρυφερές και δεν μετατρέπονται σε σκληρά, λαστιχωτά κομμάτια.

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Cheesy Garlic Shrimp Roll-Ups

Υλικά:

Για τα ρολάκια ζυμαρικών:

10 φύλλα λαζάνια, περίπου 250 γρ.

450 γρ. γαρίδες, καθαρισμένες και χωρίς το εντεράκι

30 γρ. βούτυρο

4 σκελίδες σκόρδο, περίπου 20 γρ. , ψιλοκομμένες

225 γρ. ricotta

120 γρ. cream cheese, σε θερμοκρασία δωματίου

150 γρ. mozzarella, τριμμένη

40 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

1 αυγό, περίπου 50 γρ.

3 γρ. ιταλικό μείγμα μυρωδικών

3 γρ. αλάτι

1 γρ. μαύρο πιπέρι

10 γρ. φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

Για τη σάλτσα κρέμας και σκόρδου:

30 γρ. βούτυρο

20 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

360 γρ. πλήρες γάλα

120 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

2 σκελίδες σκόρδο, περίπου 10 γρ., ψιλοκομμένες

40 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

3 γρ. αλάτι

1 γρ. μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C στον αέρα και βουτυρώνουμε ελαφρά ένα ταψί περίπου 23 × 33 cm.(pyrex).

Βράζουμε τα φύλλα λαζάνια σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, αλλά τα αποσύρουμε 1-2 λεπτά νωρίτερα από τον προτεινόμενο χρόνο. Θέλουμε να είναι εύκαμπτα αλλά όχι τελείως μαλακά, καθώς θα ολοκληρώσουν το μαγείρεμά τους στον φούρνο.

Τα στραγγίζουμε προσεκτικά και τα απλώνουμε σε καθαρή επιφάνεια, το ένα δίπλα στο άλλο, ώστε να μην κολλήσουν.

Στεγνώνουμε καλά τις γαρίδες με απορροφητικό χαρτί και, αν είναι μεγάλες, τις κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια.

Λιώνουμε το βούτυρο σε μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε το σκόρδο και το αφήνουμε για περίπου 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να αρωματίζει το βούτυρο.

Προσθέτουμε τις γαρίδες, το αλάτι και το πιπέρι και τις μαγειρεύουμε για μόλις 2-3 λεπτά, μέχρι να αλλάξουν χρώμα και να γίνουν σχεδόν έτοιμες.

Τις αποσύρουμε αμέσως από τη φωτιά και τις αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρά.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τη ricotta, το cream cheese, το αυγό, τη μισή mozzarella, την παρμεζάνα, τα ιταλικά μυρωδικά και τον μαϊντανό.

Προσθέτουμε τις χλιαρές γαρίδες και ανακατεύουμε απαλά.

Δεν δουλεύουμε υπερβολικά το μείγμα. Θέλουμε να παραμείνει ελαφρύ και να διακρίνονται μικρά κομμάτια γαρίδας μέσα στη γέμιση.

Σε μια κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το σκόρδο και το μαγειρεύουμε για περίπου 30 δευτερόλεπτα, χωρίς να πάρει χρώμα.

Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε συνεχώς για περίπου 1 λεπτό. Θέλουμε να ψηθεί ελαφρά το αλεύρι χωρίς να σκουρύνει.

Ρίχνουμε σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα για να μη δημιουργηθούν σβόλοι. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 3-4 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να αποκτά ελαφρώς πιο παχύρρευστη υφή.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε την παρμεζάνα, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει το τυρί.

Η σάλτσα πρέπει να είναι αρκετά ρευστή. Δεν θέλουμε μια πολύ πυκνή μπεσαμέλ, γιατί τα φύλλα των λαζανιών θα απορροφήσουν μέρος της υγρασίας κατά το ψήσιμο.

Απλώνουμε περίπου 150-180 γρ. από τη σάλτσα στον πάτο του ταψιού.

Παίρνουμε ένα φύλλο λαζάνια και απλώνουμε κατά μήκος του περίπου 70-80 γρ. από τη γέμιση.

Το τυλίγουμε προσεκτικά σε ρολό, χωρίς να πιέζουμε υπερβολικά τη γέμιση, και τοποθετούμε το ρολό στο ταψί με την ένωση προς τα κάτω.

Επαναλαμβάνουμε με τα υπόλοιπα φύλλα και τη γέμιση.

Τοποθετούμε τα ρολάκια, σχετικά κοντά το ένα στο άλλο. Έτσι διατηρούν το σχήμα τους κατά το ψήσιμο.

Περιχύνουμε το φαγητό με την υπόλοιπη σάλτσα, φροντίζοντας να καλύψουμε καλά τα φύλλα ώστε να μη στεγνώσουν.

Πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη mozzarella.

Σκεπάζουμε το ταψί χαλαρά με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στους 190°C για 20 λεπτά.

Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμη 10-12 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα στις κορυφές.

Αφήνουμε να ξεκουραστεί για 5-7 λεπτά πριν σερβίρουμε.