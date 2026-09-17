Συνταγή για soft scoop παγωτό σοκολάτα με στέβια της στιγμής

Μια παγωμένη μπανάνα, άγλυκο κακάο και λίγη στέβια αρκούν για να φτιάξουμε ένα σοκολατένιο παγωτό, σε λίγα λεπτά.

Θα έχει λεία απαλή υφή που θυμίζει soft scoop.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μπανάνα δίνει σώμα στο μείγμα και, όταν χτυπηθεί παγωμένη, μετατρέπεται σε κρεμώδη βάση χωρίς να χρειάζεται παγωτομηχανή.

Το κακάο φέρνει την έντονη σοκολατένια γεύση, ενώ το φυτικό γάλα βοηθά το μπλέντερ να δουλέψει μέχρι να γίνει το μείγμα λείο.

Το σημαντικό σημείο της συνταγής είναι η μπανάνα να είναι πραγματικά σκληρή και παγωμένη, πριν μπει στο μπλέντερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παγωτό σοκολάτα με στέβια

Υλικά για 2 μερίδες:

150 γρ. καθαρισμένη μπανάνα, πολύ ώριμη

15 γρ. άγλυκο κακάο

10 γρ. υγρό γλυκαντικό με στέβια

60 γρ. φυτικό γάλα χωρίς προσθήκη ζάχαρης

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε την μπανάνα και την κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Τα απλώνουμε σε έναν μικρό δίσκο ή πιάτο στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, χωρίς να ακουμπούν πολύ μεταξύ τους, και τα βάζουμε στην κατάψυξη μέχρι να παγώσουν εντελώς.

Χρειάζονται τουλάχιστον 3-4 ώρες, ενώ μπορούμε να τα αφήσουμε και όλο το βράδυ.

Βάζουμε τα παγωμένα κομμάτια μπανάνας στο μπλέντερ και προσθέτουμε το κακάο και τη στέβια.

Ρίχνουμε αρχικά περίπου 40 γρ. από το φυτικό γάλα και χτυπάμε. Στην αρχή το μείγμα θα παραμείνει κοκκώδες και το μπλέντερ θα δυσκολευτεί λίγο.

Σταματάμε, ξύνουμε τα τοιχώματα με μια σπάτουλα και συνεχίζουμε το χτύπημα.

Προσθέτουμε σταδιακά και το υπόλοιπο φυτικό γάλα, μόνο όσο χρειάζεται για να κινηθεί σωστά το μείγμα. Συνεχίζουμε το χτύπημα για 1-2 λεπτά, μέχρι η μπανάνα να πολτοποιηθεί εντελώς και να αποκτήσουμε παχύρρευστη, λεία υφή που θυμίζει soft scoop παγωτό.

Μοιράζουμε αμέσως σε δύο χωνάκια ή μπολ και σερβίρουμε.