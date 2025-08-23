Φίλια Γη: Ένα ταξίδι στις γεύσεις και στις ιστορίες πίσω από τα κρασιά της Καρδίτσας

Αν και άργησα να γράψω αυτή τη συνέντευξη και το άρθρο, αλλά και να ολοκληρώσω το βίντεο, πιστεύω ότι στη ζωή όλα γίνονται για κάποιον καλό λόγο. Πριν περίπου ενάμιση μήνα, μαζί με τον Σάββα επισκεφθήκαμε το κτήμα Φίλια Γη. Εκεί μας περίμενε ο Ανδρέας, ο ιδιοκτήτης του οινοποιείου.

Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα να δω κάποιον μεγαλύτερο σε ηλικία, όμως, όπως μου είχαν πει, ο ιδιοκτήτης είναι νέος — δεύτερη γενιά έχοντας αναλάβει το οινοποιείο από τον πατέρα του. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική μου αδυναμία ή προτίμηση, αλλά πάντα όταν συναντώ έναν άνθρωπο με πλατύ χαμόγελο και θετική ενέργεια, η ψυχή μου πεταρίζει. Έτσι έγινε και με τον Ανδρέα: ένας ζεστός νέος με έντονη ενσυναίσθηση, φιλοξενία και διάθεση να μας δείξει κάθε γωνιά του οινοποιείου, κάνοντάς μας να περάσουμε πραγματικά υπέροχα.

Η ξενάγηση ξεκίνησε από τον μαγευτικό αμπελώνα της περιοχής «Αμπέλια», συνεχίστηκε στο σύγχρονο χώρο παραγωγής και τις δεξαμενές, περάσαμε από το πετρόκτιστο υπόγειο κελάρι και καταλήξαμε στον μοναστηριακό χώρο γευσιγνωσίας. Το μικροκλίμα με τους ανέμους από τα Άγραφα και το αργιλοπυλώδες έδαφος δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για ποικιλίες όπως η γηγενής Λημνιώνα, αλλά και για Μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Syrah, Merlot, Malbec, Vermentino και Chardonnay.

Όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε και να κινηματογραφούμε το βίντεο, η κουβέντα ήταν τόσο απολαυστική που δυσκολεύτηκα να αποφασίσω τι να κόψω και τι να αφήσω. Δεν ήταν μόνο ένα ταξίδι γεύσεων από τα απολαυστικά κρασιά του κτήματος, ήταν και ένα ταξίδι στην πορεία του ίδιου του Ανδρέα μέσα στα χρόνια.

Κάτι που μου ξέφυγε εκείνη τη στιγμή αλλά το ξαναείδα μοντάροντας το βίντεο, ήταν ότι ο Ανδρέας κατάγεται από την Κάσο. Το τελευταίο βιβλίο που διάβασα και με συγκλόνισε ήταν η «Μεγάλη Χίμαιρα» του Καραγάτση, όπου οι πρωταγωνιστές επίσης έχουν ρίζες από την Κάσο. Αν έπρεπε να φανταστώ έναν ήρωα αυτού του βιβλίου στο σήμερα, ο Ανδρέας θα μπορούσε να είναι ένας από αυτούς: μοντέρνος αλλά και διαχρονικός, έντονος, με προσωπικότητα — όπως ακριβώς και τα κρασιά του.

Η γκάμα του οινοποιείου περιλαμβάνει:

Λευκά: Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Chardonnay Barrel Fermented, The Duck White

Κάθε ετικέτα έχει τη δική της ταυτότητα, όμως όλες μοιράζονται κοινό στοιχείο: την ποιότητα που ξεκινά από το αμπέλι.

Ήταν μια εμπειρία που χαράχτηκε μέσα μου και δεν θα ξεχάσω εύκολα — ούτε και θέλω. Η επίσκεψη στο κτήμα Φίλια Γη δεν είναι απλώς μια ξενάγηση σε έναν αμπελώνα και ένα οινοποιείο. Είναι μια συνάντηση με ανθρώπους που βάζουν την ψυχή τους σε κάθε μπουκάλι και που σε κάνουν να νιώθεις πως βρίσκεσαι ανάμεσα σε φίλους.

Αν βρεθείτε στην Καρδίτσα, δώστε στον εαυτό σας το δώρο να επισκεφθεί τη Φίλια Γη. Θα φύγετε με υπέροχες εικόνες, μοναδικές γεύσεις και μια αίσθηση οικειότητας που δύσκολα θα βρείτε αλλού.