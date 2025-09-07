Ποιο κρασί ταιριάζει στον χαρακτήρα σου;

Ένα μικρό, fun τεστ προσωπικότητας που «ζευγαρώνει» ελληνικές ποικιλίες με χαρακτήρες — μαζί με γρήγορα pairings για το επόμενο ραντεβού.

Διάλεξε τις δηλώσεις που σε περιγράφουν, δες ποια κατηγορία «κερδίζει» και βρες την ποικιλία σου. Πρότεινέ την και στον ή στη σύντροφό σου. Θερμοκρασίες‑κλειδιά: αφρώδη και πολύ ανάλαφρα 6–8°C, αρωματικά λευκά και ροζέ 8–10°C, ελαφρά ερυθρά 12–14°C.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Mini‑Quiz: Ποιος/α είσαι;

Λατρεύω τη θάλασσα, τη φρεσκάδα και τα καθαρά αρώματα.

Είμαι ρομαντικός/ή, με αδυναμία στα λουλουδάτα‑αρωματικά προφίλ.

Είμαι περιπετειώδης, ψάχνω ένταση και βάθος.

Προτιμώ την ισορροπία, τις «βελούδινες» υφές και το κόκκινο φρούτο.

Είμαι social butterfly: αφρώδη, φούσκες και κέφι.

Θέλω κρασί που «στέκεται» στο τραπέζι με δύσκολα πιάτα.

Είμαι zen: minimal, κομψό, χωρίς φανφάρες.

Έχω γλυκό “δόντι” – αλλά θέλω κομψότητα, όχι υπερβολή.

Είμαι σκεπτόμενος/η: λατρεύω την πολυπλοκότητα και τη συζήτηση γύρω από το κρασί.

Είμαι eco‑friendly, δοκιμάζω και πιο «φυσικές» εκδοχές.

Πώς διαβάζεις το αποτέλεσμα: Δες σε ποια από τις παρακάτω 10 κατηγορίες «κουμπώνουν» οι επιλογές σου. Αυτή είναι η ποικιλία σου. Για τον/την σύντροφο, κάνε το ίδιο mini‑quiz και διαλέξτε ένα «σετ για δύο».

Ταιριάζουμε χαρακτήρα με ποικιλία (και ιδανικό date)

Minimal: Ασύρτικο

Τραγανή οξύτητα, αλατότητα, καθαρότητα. Πού: Μετά τη θάλασσα, στο μπαλκόνι. Pairing: Ωμά όστρακα, ceviche, γαρίδες με λάιμ.

Ρομαντικός/ή: Μαλαγουζιά

Αρωματική με ροδάκινο και λουλούδια. Πού: Golden hour. Pairing: Σαλάτα με ροδάκινο & burrata, spring rolls.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Zen: Μοσχοφίλερο

Δροσερό, άνθινο, ανάλαφρο. Πού: Brunch Κυριακής. Pairing: Χορτόπιτα, λευκά τυριά.

Κλασικός/ή: Αγιωργίτικο

Κόκκινο φρούτο, βελούδινη υφή. Πού: Date night. Pairing: Πίτσα, μπολονέζ, κεφτεδάκια.

Περιπετειώδης: Ξινόμαυρο

Ντομάτα, βύσσινο, βότανα. Πού: Long dinner. Pairing: Κόκκινα κρεατικά, παλαιωμένα τυριά.

Παρέα και… φούσκες: Αφρώδες

Ανάλαφρο, παιχνιδιάρικο. Πού: Rooftop, pool party. Pairing: Σούσι, tempura, popcorn με παρμεζάνα.

Foodie: Βιδιανό, Σαββατιανό

Σώμα, φρούτο και ισορροπία. Πού: Δείπνο με πολλά πιάτα. Pairing: Κοτόπουλο λεμονάτο, ταλιάτα.

Γλυκο‑κομψός/ή: Samos Vin Doux, Nectar

Γλυκύτητα με φρέσκια οξύτητα. Πού: Μετά το δείπνο. Pairing: Καρυδόπιτα, blue cheese.

Μυστήριο: Μαυροτράγανο

Σκούρο φρούτο, μπαχάρια. Πού: Νυχτερινή έξοδος. Pairing: BBQ, αρνίσια παϊδάκια.

Eco‑Curious: Νέας γενιάς Ρετσίνα, Φυσικά

Φίνα ρητίνη, καθαρότητα. Πού: Μεζεδοπωλείο. Pairing: Θαλασσινά, λαδερά.

Πώς επιλέγω για τον ή τη σύντροφο χωρίς να ρωτήσω ευθέως

Δες τι παραγγέλνει έξω: λεμονάτα ή θαλασσινά; Ασύρτικο ή Μοσχοφίλερο. Λατρεύει ιταλικά πιάτα; Φρέσκο Αγιωργίτικο. Κοιτάζει ιδιαίτερες ετικέτες; Ξινόμαυρο ή Μαυροτράγανο. Celebration mood; Αφρώδες. Γλυκό τέλος: Samos Vin Doux / Nectar.

Γρήγορος οδηγός θερμοκρασιών

Αφρώδη & πολύ ανάλαφρα λευκά: 6–8°C

Αρωματικά λευκά & ροζέ: 8–10°C

Ελαφρά ερυθρά: 12–14°C

Bonus: 3 «έτοιμα» date sets

Beach & Chill: Ασύρτικο + σαγανάκι γαρίδας

Rooftop & Bubbles: Αφρώδες Μοσχάτο + sushi platter

Sweet Ending: Samos Vin Doux + καρυδόπιτα

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Q: Τι κρασί ταιριάζει σε έναν ρομαντικό χαρακτήρα;

A: Μαλαγουζιά ή Μοσχοφίλερο για αρωματικό, ανάλαφρο προφίλ.

Q: Ποια ελληνική ποικιλία είναι «safe choice» για όλους;

A: Ασύρτικο – καθαρή οξύτητα, πάει σχεδόν παντού.

Q: Ερυθρό για καλοκαίρι;

A: Ναι. Φρέσκο Αγιωργίτικο, ελαφρώς δροσερό.

Q: Γλυκό χωρίς να «βαρύνει»;

A: Samos Vin Doux/Νectar: ισορροπία γλύκας‑οξύτητας.

Διάλεξες ποιοι «τύποι» είστε;