Πώς να εντυπωσιάσεις σε ένα τραπέζι: 5 απλά wine και food pairings

Και έρχεται η ώρα που οι διακοπές στα νησιά τελειώνουν και επιστρέφουμε στη βάση μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μαζί με τις διακοπές πρέπει να σταματήσουν και οι όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τους φίλους μας.

Αν θέλεις να καλέσεις τους φίλους σου στο σπίτι για να μοιραστείτε τις εμπειρίες του καλοκαιριού, να γελάσετε και να θυμηθείτε τις στιγμές που περάσατε, μπορείς εύκολα να απογειώσεις την ατμόσφαιρα με wine & food pairings.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν χρειάζεσαι ούτε πολύπλοκη προετοιμασία ούτε ιδιαίτερο κόπο. Γιατί πάνω από όλα, το σωστό pairing θέλει… τη σωστή παρέα!

5 εύκολες ιδέες που θα κάνουν την κουβέντα και την εμπειρία σας μοναδική

Μοσχοφίλερο & τυριά

Το αρωματικό Μοσχοφίλερο από την Αρκαδία είναι ο καλύτερος φίλος των ημίσκληρων τυριών, όπως Gouda ή Edam. Πρόσθεσε λίγα φρούτα εποχής και κρακεράκια και έχεις έτοιμο το απόλυτο aperitivo. Ροζέ Ξινόμαυρο & σαλάτες

Τα δροσερά ροζέ από Ξινόμαυρο απογειώνουν μια χωριάτικη ή μια σαλάτα με ντοματίνια, μοτσαρέλα και βασιλικό. Αν το σερβίρεις καλά παγωμένο, θα κερδίσεις εντυπώσεις. Μαλαγουζιά & θαλασσινά

Η αρωματική Μαλαγουζιά ταιριάζει απίθανα με γαρίδες ψητές ή καλαμάρι. Φέρνει μια φρεσκάδα που κάνει το τραπέζι καλοκαιρινό ακόμα και στην καρδιά του χειμώνα. Αγιωργίτικο & κόκκινη σάλτσα

Ένα φρουτώδες Αγιωργίτικο είναι το τέλειο ταίρι για μακαρόνια με μπολονέζ ή κοκκινιστό. Το κρασί αγκαλιάζει τη σάλτσα ντομάτας και δίνει βάθος στη γεύση. Σαμιώτικο Vin Doux & σοκολάτα

Για το φινάλε, ένα γλυκό κρασί όπως το Samos Vin Doux με κομμάτια μαύρης σοκολάτας ή ένα απλό brownie είναι ο πιο απλός τρόπος να κλείσεις το δείπνο με στυλ.

Extra tip: Μην κολλάς σε «κανόνες». Το κρασί είναι απόλαυση, όχι εξετάσεις. Παίξε με συνδυασμούς, σέρβιρε σε ωραία ποτήρια και πρόσθεσε μουσική. Το τραπέζι θα γίνει εμπειρία που όλοι θα θυμούνται!

Καλή σας απόλαυση!